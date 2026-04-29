Quini 6: los resultados del sorteo 3.369 del miércoles 29 de abril de 2026

El sorteo 3.369 del Quini 6 de este miércoles 29 de abril repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.
A pesar de que el juego dejó pozos vacantes para el próximo sorteo, repartió premios millonarios en la modalidad de "Siempre Sale": hubo 25 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó un monto de más de $11 millones.
El sorteo 3.369 del Quini 6 de este miércoles 29 de abril repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.
El sorteo del "Siempre Sale" puso en juego un pozo millonario. Hubo 25 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó un premio de más de $11 millones.
Números ganadores: 04 - 06 - 07 - 13 - 19 - 43
6 aciertos: vacante. Premio: $959.232.910
5 aciertos: 32 ganadores. Premio: $1.007.974
4 aciertos: 2.085 ganadores. Premio: $4.641
Números ganadores: 03 - 05 - 12 - 14 - 32 - 34
6 aciertos: vacante. Premio: $780.000.000
5 aciertos: 41 ganadores. Premio: $786.711
4 aciertos: 1.907 ganadores Premio: $5.074
Números ganadores: 01 - 08 - 16 - 25 - 33 - 43
6 aciertos: vacante. Premio: $3.546.932.522
Números ganadores: 03 - 06 - 15 - 19 - 38 - 45
5 aciertos: 25 ganadores. Premio: $11.580.923
Números ganadores: 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 12 - 13 - 14 - 16 - 19 - 25 - 32 - 33 - 34 - 43
6 aciertos: 2.858 ganadores. Premio: $54.233
El próximo pozo del sorteo 3.370 del Quini 6 se realizará el domingo 3 de mayo a las 21.15. Pozo estimado: $6.700.000.000.
El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.
En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.
Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.
Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.