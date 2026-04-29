Quini 6: los resultados del sorteo 3.369 del miércoles 29 de abril de 2026

A pesar de que el juego dejó pozos vacantes para el próximo sorteo, repartió premios millonarios en la modalidad de "Siempre Sale": hubo 25 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó un monto de más de $11 millones.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 29 de abril de 2026.

El sorteo 3.369 del Quini 6 de este miércoles 29 de abril repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.

Quini 6: 42 ganadores se llevaron más de $6 millones cada uno en el sorteo Siempre Sale

El sorteo del "Siempre Sale" puso en juego un pozo millonario. Hubo 25 ganadores con 5 aciertos y cada uno se llevó un premio de más de $11 millones.

Números ganadores: 04 - 06 - 07 - 13 - 19 - 43

4 aciertos: 2.085 ganadores. Premio: $4.641

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 29 de abril de 2026

Números ganadores: 03 - 05 - 12 - 14 - 32 - 34

6 aciertos: vacante. Premio: $780.000.000

5 aciertos: 41 ganadores. Premio: $786.711

4 aciertos: 1.907 ganadores Premio: $5.074

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 29 de abril de 2026

Números ganadores: 01 - 08 - 16 - 25 - 33 - 43

6 aciertos: vacante. Premio: $3.546.932.522

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 29 de abril de 2026

Números ganadores: 03 - 06 - 15 - 19 - 38 - 45

5 aciertos: 25 ganadores. Premio: $11.580.923

Pozo extra: resultado del miércoles 29 de abril de 2026

Números ganadores: 01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 12 - 13 - 14 - 16 - 19 - 25 - 32 - 33 - 34 - 43

6 aciertos: 2.858 ganadores. Premio: $54.233

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.370 del Quini 6 se realizará el domingo 3 de mayo a las 21.15. Pozo estimado: $6.700.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.