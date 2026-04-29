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Se cambió el nombre y ahora canta coplas: qué fue de la vida de una de las modelos top de los 90

A los 54 años la exmodelo de la agencia de Pancho Dotto decidió abandonar el mundo de los flashes y pasarelas para vivir un renacer artístico.

Las Dotto Models de los años 90: atalina Rautenberg

Las Dotto Models de los años 90: atalina Rautenberg, Carolina Peleritti, Valeria Mazza, Deborah del Corral y Elizabeth Márquez.

A los 54 años el ex ícono del modelaje de los años 90 decidió abandonar el mundo de los flashes y pasarelas para vivir un renacer artístico. La exmodelo de la agencia de Pancho Dotto se cambió el nombre y ahora se dedica a cantar folclore destacándose el género de las coplas en su repertorio. Su trayectoria artística la llevó de la actuación y el modelaje hacia un rumbo completamente distinto, que terminó por consolidarla en la escena musical.

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Carolina Peleritti alejada completamente del mundo de la moda, atraviesa una etapa distinta y renovada respecto a sus inicios. En esta fase de su vida adoptó un nuevo nombre, profundizó su vínculo con la tierra y afianza su lugar en los escenarios artísticos.

A comienzos de los 90 dio sus primeros pasos en el mundo artístico a través del modelaje siendo su entrada a ese mundo un mero accidente. En entrevistas suele recordar cómo, de adolescente, se divertía desfilando con los zapatos de su madre y soñaba con aparecer en las revistas.

A través del exitoso representante de modelos de la época, Pancho Dotto, llegaron los primeros desafíos y los viajes a España y un recorrido que la instaló como figura destacada. “En medio de esa vorágine, sentía como si ya hubiera vivido más de cuarenta años”, recordó en un reportaje brindado a revista Caras.

Carolina Peleritti

Su coqueteo con el ambiente musical no puede pasar por alto uno de los romances más comentados del mundo artístico en la década del 90. Carolina fue pareja durante cuatro años de Luis Alberto Spinetta. Se conocieron en 1995 durante un concierto en Bariloche, iniciando un romance que sorprendió al público por la exposición mediática que generó. Durante su relación, el artista de Rock nacional fue su guía musical y ella participó en el videoclip de “Cheques”. La separación dejó huella en ambos y se reflejó en el álbum Los ojos (1999), concebido como una catarsis poética.

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En la actualidad Peleritti vive una etapa marcada por la reinvención personal y artística. Encontró en la música de raíz un espacio donde expresar su identidad y profundizar su conexión con la tierra. Su recorrido musical comenzó en 2009 junto a Jaime Torres en Jujuy y desde entonces se consolidó como intérprete de coplas, boleros y folclore.

En 2021 lanzó Aleteo, su primer disco, con seis canciones producidas por referentes como Peteco Carabajal, Santiago Vázquez y Diego Rolón, presentado en el CCK como uno de sus hitos más importantes.

Hoy Carolina se presenta bajo el nombre Carolina del Carmen Peleritti, un gesto que acompaña su búsqueda espiritual y artística. Su propuesta combina lo íntimo con lo colectivo, y en cada presentación se consolida como artista y conecta entre las raíces culturales y una mirada contemporánea.

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