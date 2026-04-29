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¿Hay acomodo en Gran Hermano? Aseguran que la producción protege a una participante

La hermanita tuvo comentarios dañinos hacia sus convivientes y la producción no tomó ninguna decisión al respecto o, incluso, editó esos momentos de la transmisión. Los argumentos.

Denuncian favoritismo en Gran Hermano.

Denuncian "favoritismo en Gran Hermano".

Redes sociales

En medio de un debate sobre el polémico comentario de la panelista Eliana Guercio contra el cuerpo de Yipio, participante de Gran Hermano, Adrián Pallares en Intrusos aseguró que "el programa la cuida" y Paula Varela sumó que "arman el perfil con la edición", después de señalar que "no pusieron las puteadas" de la humorista uruguaya.

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"Lo que pasa es que a Yipio la vendieron como la amiga de Andrea (Del Boca), la que siempre le prestaba el oído... Entonces no pusieron las puteadas. Ahora están empezando a ponerlas. Hasta ahora la cuidaron un montón", argumentó Varela.

Guercio había dicho que a la hermanita le dejaban pasar comentarios y puteadas por su peso. "Si Carmiña (Masi) pesara lo que pesa Yipio, no pasaba nada. Es la verdad. Se lo perdonan", lanzó la mujer del futbolista Sergio "Chiquito" Romero en A la Barbarossa.

Masi fue expulsada del reality por un comentario racista contra Jenny Mavinga; a partir de ese hecho, en redes sociales y en programas de espectáculos comenzaron a cuestionar por qué la producción no expulsaba a otros participantes.

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Marcela Tauro consideró que la televisión y Argentina son "un mundo de hipocresía" porque las redes sociales "están llenas de gente que te pone barbaridades" y afirmó: "No está cancelado nada". Además, defendió a Guercio y argumentó: "Lo que quiso decir es que quizás se le perdonan más cosas, porque la verdad es bastante puteadora y demás".

"Para eso está el público. Si la gente no quiere gente que discrimine, que la saque de la casa y punto. No hace falta cancelarla todo el tiempo y demás", desestimó Tauro.

Cómo fue la reacción del panel al comentario de Eliana Guercio

Sus compañeros reaccionaron de inmediato ante la gravedad de los comentarios y le pidieron un límite frente a las cámaras. No obstante, la rubia redobló la apuesta y aseguró que a las personas con sobrepeso se les permiten ciertas actitudes que a las personas "flaquitas" no.

La conductora, Georgina Barbarossa, tuvo que intervenir de forma inapelable para dar por finalizada la discusión y evitar mayores problemas para el ciclo que lidera y para Telefe. "No, mi amor, en serio. No lo voy a permitir en esta mesa. Es una locura. Se cancela", sentenció la actriz.

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