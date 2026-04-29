Turismo en Argentina: el pueblito de menos de 1.000 habitantes que invita a bajar un cambio Este rincón del sur bonaerense guarda una historia ferroviaria, producción de manzanilla, gastronomía criolla y un ritmo de vida que contrasta radicalmente con el de las grandes ciudades. Por + Seguir en







Se encuentra a solo 23 kilómetros de Claromecó y permite mezclar naturaleza serrana con playa atlántica. Turismo PBA

San Francisco de Bellocq es una pequeña localidad bonaerense que apuesta al turismo rural como motor de desarrollo, con una identidad forjada en torno al ferrocarril y la vida de campo.





Su patrimonio histórico incluye la estación de tren fundada en 1929, la Iglesia Inmaculada Concepción construida por monjes benedictinos con vitrales franceses, y el Hospedaje San Benito, instalado en la antigua residencia monástica.





La gastronomía local, las caminatas rurales, el cicloturismo y las noches bajo cielos despejados completan una propuesta ideal para quienes buscan desconectarse del ritmo urbano.





El pueblo queda a unos 485 km de Buenos Aires, a 48 km de Tres Arroyos y a solo 23 km del balneario Claromecó. San Francisco de Bellocq es una de esas localidades que parecen haberse detenido en el tiempo. Con menos de mil vecinos, este pueblo del sur de la provincia de Buenos Aires conserva intacta sus calles tranquilas, su fuerte sentido de comunidad y una arquitectura modesta que habla de generaciones de historia. Para quienes buscan una escapada diferente, lejos del turismo masivo, representa una alternativa auténtica y cercana.

Su historia está íntimamente ligada al tren. El pueblo fue fundado el 8 de diciembre de 1912 a partir de la donación de tierras de María Larramendy de Bellocq, pero fue la llegada de este medio de transporte en 1929 lo que le dio forma definitiva. La estación ferroviaria se convirtió en el corazón de la vida local, debido a que por ella circulaban granos, ganado y pasajeros, y fue el verdadero motor económico y social de la comunidad durante décadas.

Hoy, San Francisco de Bellocq reencauzó ese espíritu en el turismo rural. Entre sus atractivos más destacados se encuentran la Iglesia Inmaculada Concepción, con sus vitrales franceses y mobiliario de más de cien años, el Hospedaje San Benito en la antigua residencia de los monjes, la producción de manzanilla como sello identitario y una gastronomía criolla que se disfruta en bares y patios familiares.

BELLOCQ 2 Turismo PBA Dónde queda San Francisco de Bellocq San Francisco de Bellocq se ubica en el sur de la provincia de Buenos Aires, en las cercanías del cruce de las rutas provinciales 72 y 73.. Su entorno rural, los amplios cielos despejados y la cercanía al mar le dan un carácter único dentro del mapa turístico bonaerense.

Qué puedo hacer en San Francisco de Bellocq El pueblo ofrece una propuesta variada para quienes valoran el turismo pausado, la historia y el contacto con la naturaleza:

Visitar la Iglesia Inmaculada Concepción, construida en 1914 por monjes benedictinos, con vitrales franceses diseñados por Henri Gesta de Toulouse y mobiliario de más de un siglo de antigüedad, considerada uno de los tesoros arquitectónicos y espirituales de la zona.

Hospedarse en el Hospedaje San Benito, instalado en la antigua residencia monástica, que ofrece una experiencia marcada por la austeridad y la tranquilidad, ideal para desconectarse del ritmo cotidiano.

Conocer la estación de tren, símbolo histórico del pueblo y testimonio vivo de la época ferroviaria que le dio origen y forma a toda la comunidad.

Recorrer los campos donde se cultiva manzanilla, uno de los sellos más reconocibles de la localidad y fuente de trabajo para muchas familias, junto con los cultivos de cereales que sostienen la economía local.

Disfrutar de la gastronomía regional, con empanadas, carnes asadas, tartas frutales y lemon pie servidos en bares, patios y casas de familia con impronta casera y artesanal.

Combinar la estadía con una visita al balneario Claromecó, a solo 23 km, para sumar playa y costa atlántica al itinerario. BELLOCQ Turismo PBA Cómo llegar a San Francisco de Bellocq La manera más cómoda de llegar es en auto. Desde Buenos Aires, se toma la Autopista Riccheri o el Acceso Oeste y se conecta con la Ruta Nacional 3 en dirección a Bahía Blanca; pasando Tres Arroyos, se continúa por esa misma ruta hasta desviarse por la Ruta Provincial 72, que lleva directamente al pueblo. También existe la opción de viajar en micro desde la Terminal de Retiro hasta Carlos Casares o Tres Arroyos, y desde cualquiera de esas ciudades coordinar un traslado en remis o vehículo particular hasta San Francisco de Bellocq, ubicado a unos 25 km de Tres Arroyos.