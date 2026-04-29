29 de abril de 2026 Inicio
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Crimen en La Plata: hallaron muerta a una mujer en un cotillón y detuvieron al dueño del local

Se trata de Paula Lastiris, quien recibió un disparo mientras atendía un negocio en Barrio Norte y falleció horas después. El presunto asesino fue detenido a las pocas cuadras, tras una intensa persecución.

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El asesinato se produjo en la calle 37

El asesinato se produjo en la calle 37, entre 9 y 10.

Una mujer de 47 años fue asesinada este miércoles de un balazo en el pecho cuando atendía su comercio de cotillón en La Plata y fue atacada por un hombre a quemarropa. La víctima, identificada como Paula Lastiris, de 47 años, fue trasladada de urgencia al hospital San Martín, pero falleció por la gravedad de la herida. Fue detenido el dueño del local.

El abogado querellante, Juan Manuel Dragani, confirmó que hubo 5 nuevas declaraciones en el juicio por el crimen de Germán Medina.
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El suceso ocurrió esta tarde en el local de cotillón ubicado en la calle 37 entre 9 y 10, en Barrio Norte, cuando un hombre de 49 años entró al negocio y efectuó un disparo contra la mujer. Inmediatamente, agentes de la Policía bonaerense llegaron al lugar y encontraron a Lastiris en estado crítico. A pesar de los esfuerzos de los profesionales médicos por salvarle la vida, la gravedad de la herida de arma de fuego resultó fatal y se confirmó su deceso horas más tarde.

El supuesto agresor fue identificado como Leopoldo Olegario Araoz, de 49 años, quien, según los testimonios recolectados en el lugar, sería el propietario del inmueble donde funcionaba el negocio. De acuerdo con el relato aportado por Walter Romero, esposo de la víctima, el trasfondo del ataque habría sido una disputa económica vinculada a una deuda por el alquiler del local comercial, lo que habría desencadenado la trágica reacción del hombre.

Paula Carolina Lastiris 47 años
La víctima fue identificada como Paula Lastiris, de 47 años.

La víctima fue identificada como Paula Lastiris, de 47 años.

Mientras la víctima era asistida, la Policía de la Provincia de Buenos Aires desplegó un intenso "operativo cerrojo" en las inmediaciones del barrio. En el procedimiento participaron unidades del Escuadrón Motorizado, la Unidad Policial de Prevención Local (UPPL) y el Servicio de Apoyo y Seguridad Urbana (SASU), quienes rastrillaron las calles cercanas en busca del sospechoso, que había huido a pie.

Finalmente, los efectivos lograron interceptar y detener a Araoz en la calle 35 entre 5 y 6, a escasas cuadras de la escena del crimen. Al momento de su aprehensión, los agentes le secuestraron un revólver, que sería el arma utilizada para atacar a la mujer. La causa fue caratulada como "homicidio" y quedó bajo la órbita de la fiscalía de turno de La Plata.

Mirá la cinematográfica persecución del presunto asesino en La Plata

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