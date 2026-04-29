30 de abril de 2026 Inicio
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El errado del año: quedó solo frente al arco y falló lo imposible

El defensor argentino de Montevideo City Torque Kevin Silva protagonizó un insólito blooper en la derrota frente a Riestra por 2-1 por la Copa Sudamericana.

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Los compañeros de Silva no podían creer el gol que se perdió.

Los compañeros de Silva no podían creer el gol que se perdió.

En la primera victoria internacional de Riestra, por 2-1 ante Montevideo City Torque en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 3 del Grupo F de la Copa Sudamericana, se produjo una de las jugadas más insólitas del año: el defensor de la visita Kevin Silva falló un gol increíble que se hizo viral enseguida en las redes.

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A los 29' del primer tiempo, en un partido reñido y disputado entre el Malevo y el equipo uruguayo, sucedió algo increíble. Tras un tiro de esquina de la visita, el arquero de Riestra, Ignacio Arce, salió a destiempo a descolgar el centro y el balón le quedó servido a Silva, que se encontraba solo, debajo del arco para definir.

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El central argentino, con la chance de aumentar el marcador cuando el partido iba 1-1, agarró tan mal el balón que le erró al arco. La insólita escena no sólo provocó el asombro de los hinchas, sino también de los propios jugadores de Riestra, que se agarraron la cabeza ante tamaño blooper.

Así, Riestra logró un triunfo histórico, con un doblete de Juan Randazzo, mientras que Facundo Silvera había adelantado a la visita con un golazo de tiro libre. De esta manera, los de Guillermo Duró metieron su segunda victoria al hilo y se ubicaron segundos en el Grupo F con cuatro puntos; City Torque continúa liderando la zona.

Mirá el errado del año protagonizado por Kevin Silva en el Nuevo Gasómetro

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