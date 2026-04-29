Este es el pueblo entre las montañas españolas que ofrece vivienda a quienes quieran emigrar

Un pequeño municipio europeo lanzó una propuesta para atraer nuevos habitantes, ofreciendo hogar y empleo con el objetivo de revitalizar la vida rural y frenar la despoblación en la zona.

En medio de la llamada España vaciada , una pequeña localidad de apenas 40 habitantes lanzó una propuesta que está generando interés para quienes decidan comenzar una nueva vida. Este es el pueblo entre las montañas que ofrece vivienda a quienes quieran emigrar.

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Más allá de la oferta laboral, el proyecto se apoya en una fuerte dinámica social , donde los habitantes participan activamente en la vida del lugar. Entre las actividades más habituales se encuentran el mantenimiento de espacios comunes, la organización de eventos culturales, la recuperación de viviendas abandonadas y distintas iniciativas para impulsar el turismo rural.

Cómo es el pueblo español entre las montañas que busca a quienes quieren emigrar

La convocatoria llega desde el municipio de Arenillas, ubicado en la provincia de Soria, en plena zona montañosa de Castilla y León. El objetivo principal es atraer nuevos habitantes que contribuyan a revitalizar la localidad, que actualmente cuenta con muy pocos residentes.

La propuesta incluye condiciones poco habituales en el contexto europeo actual, con una serie de beneficios pensados para atraer nuevos habitantes al entorno rural. Entre ellos se destacan la vivienda municipal totalmente equipada y sin costo de alquiler, el acceso a un empleo estable dentro del propio pueblo, la posibilidad de generar ingresos adicionales a partir de servicios locales y el transporte escolar gratuito para familias con hijos.

La iniciativa está orientada principalmente a familias con niños en edad escolar, con el objetivo de asegurar la continuidad poblacional y el crecimiento del pueblo. También se valoran perfiles con experiencia en construcción, mantenimiento o gestión de servicios, así como personas con intención de integrarse de manera estable en la comunidad. El proceso de inscripción se realiza contactando directamente al ayuntamiento local. Las personas interesadas deben presentar la composición de su núcleo familiar y una breve carta de motivación que explique su interés en formar parte del proyecto.