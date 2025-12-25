25 de diciembre de 2025 Inicio
Turismo en Córdoba: en esta comuna se respira la verdadera calma serrana

Este pequeño pueblo se destaca por sus calles de tierra y sus productos artesanales. Rodeado por sierras y ríos, tiene un microclima especial que permite visitarlo en cualquier momento del año.

Este pueblo cordobés

Este pueblo cordobés, rodeado por ríos y arroyos, es perfecto para visitar en verano.

  • La comarca de Las Calles queda en el Valle de Traslasierra, en Córdoba.
  • Al estar rodeada por sierras y arroyos, tiene un microclima especial y un ambiente de calma.
  • Sus calles de tierra son ideales para recorrer a pie.
  • Queda cerca del balneario Paso de las Tropas y de La Quebrada del Condorito.

Como todos los años, la provincia de Córdoba se posiciona como uno de los destinos más elegidos para pasar las vacaciones de verano. Entre sus hermosos paisajes, que van desde los bosques hasta las lagunas, se destaca una comuna donde se respira la verdadera calma serrana.

El río Barrancas es el principal atractivo de esta localidad cordobesa.
Turismo en Córdoba: tiene aguas cristalinas y es un pueblo perfecto para darse chapuzones en el verano

Se trata de Las Calles, ubicada en el Valle de Traslasierra, un pequeño pueblo con calles de tierra, cabañas y un camping que cautiva con su microclima especial. Aunque puede visitarse en cualquier época del año, en verano sus ríos y arroyos invitan a refrescarse y darse un chapuzón.

La comuna de Las Calles está enmarcada por las Sierras Grandes, el arroyo Las Rabonas y el río Chico, lo que la convierte en un remanso de paz y tranquilidad. Surgió como un modesto caserío a la vera del Camino Real al Alto Perú, y hoy es uno de los puntos turísticos más visitados de la región.

Las Calles, Córdoba

Dónde queda Las Calles, Córdoba

Las Calles queda en el Valle de Traslasierra, en el noroeste de la provincia de Córdoba, cerca de la localidad turística de Nono. Se ubica unos 120 kilómetros al sudoeste de Villa Carlos Paz y a unos 160 kilómetros de Córdoba capital. La distancia desde la Ciudad de Buenos Aires es de casi 890 kilómetros.

Qué puedo hacer en Las Calles, Córdoba

La comuna de Las Calles está enmarcada por el típico paisaje del Valle de la Traslasierra, rodeada por sierras, bosques y arroyos que se unen para formar los ríos Mina Clavero, Rugapampa y Panaholma. A muy pocos kilómetros se encuentra el balneario Paso de las Tropas.

Dentro del pueblo se destaca la capilla construida en 1949, todo un símbolo de la localidad. Sus calles de tierra y bordeadas por árboles son ideales para recorrer a pie y llegar hasta Eben Ezer, la primera licorería artesanal de la región, que funciona en una antigua pulpería y también sirve tortas y dulces.

Las Calles, Córdoba

Otra visita obligada es el criadero de truchas Don Clemente, donde se puede pasear y comprar truchas ahumadas, envasadas o congeladas, además de productos de su huerta orgánica. Para los amantes del trekking, se destaca el cordón montañoso ubicado entre Los Gigantes y la Sierra de Comechingones, que incluye La Quebrada del Condorito y el Cerro Champaquí.

Cómo llegar a Las Calles, Córdoba

La manera más fácil de llegar a Las Calles desde la Ciudad de Buenos Aires es ir en avión hasta Córdoba capital y, desde allí, ir en colectivo hasta el pueblo. Para hacer el viaje en auto desde CABA, hay que tomar la Autopista Panamericana/Ruta 9 y luego la Autopista Rosario-Córdoba hasta Río Segundo. Desde Alta Gracia, hay que tomar la Ruta Provincial 45 y luego la 34, que llega hasta Las Calles. Son aproximadamente 10 horas de viaje.

