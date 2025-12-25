25 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Turismo en Córdoba: tiene aguas cristalinas y es un pueblo perfecto para darse chapuzones en el verano

Rodeada por sierras y bosques, esta localidad se encuentra a orillas de un río famoso por sus balnearios, playas y ollas naturales. Es el lugar ideal para descansar con toda la familia.

Por
El río Barrancas es el principal atractivo de esta localidad cordobesa.

El río Barrancas es el principal atractivo de esta localidad cordobesa.

Instagram @turismo.alpacorral
  • Alpa Corral, en el centro oeste de Córdoba, es el pueblo perfecto para escapar del calor.
  • Está ubicado a orillas del río Barrancas y sus aguas cristalinas siempre invitan a darse un chapuzón.
  • A lo largo de la costa hay balnearios municipales, playas y ollas naturales.
  • También se puede practicar trekking, ciclismo y cabalgatas.

Córdoba es uno de los destinos turísticos más elegidos cada temporada, y el verano 2026 no será la excepción. Desde reservas naturales hasta ciudades cargadas de actividad, la provincia tiene opciones para todos los gustos, y entre ellas se destaca un pueblo rodeado de aguas cristalinas.

Este pueblo cordobés, rodeado por ríos y arroyos, es perfecto para visitar en verano.
Te puede interesar:

Turismo en Córdoba: en esta comuna se respira la verdadera calma serrana

Se trata de Alpa Corral, ubicado en las Sierras del Sur y junto al río Barrancas, lo que lo convierte en el lugar perfecto para darse chapuzones y escapar del calor. Su nombre proviene del quechua y significa "corral de piedra". Es famoso por los balnearios, playitas y ollas naturales que se encuentran a lo largo de la costa.

Además, al estar rodeado por bosques y sierras, brinda muchas opciones a los amantes del trekking, el ciclismo y las cabalgatas. A lo largo del río, los miradores y puntos de descanso permiten hacer una pausa en las excursiones y refrescarse en sus aguas limpias y transparentes.

Alpa-Corral-La-Turbina

Dónde queda Alpa Corral

Alpa Corral queda en el departamento Río Cuarto, en el centro oeste de la provincia de Córdoba. Se ubica unos 70 kilómetros al noroeste de la ciudad de Río Cuarto y unos 190 kilómetros al sudoeste de la capital provincial. Desde la Ciudad de Buenos Aires, la distancia es de unos 670 kilómetros.

Qué puedo hacer en Alpa Corral

Tanto el pueblo de Alpa Corral como sus alrededores, están llenos de lugares mágicos para visitar. Para los amantes del agua, hay rincones como el Puente Barrancas, desde el que se aprecia todo el paisaje; El Codito, una curva del río donde se forman ollas naturales; y Los Sauces Colorados, que combina lugares de bajo nivel con pozos de buenas profundidades.

También se puede visitar la Vieja Turbina, construida en 1948, que actualmente se usa como balneario; Villa Jorcorico, con baños naturales de aguas claras y frescas; y la Unión de los Ríos, a solo 5 kilómetros del centro del pueblo, donde se conectan el río Talita y el río Zarzamora para dar origen al río Barrancas.

Dentro del pueblo se destacan el mirador del Puente Colgante, la Capilla Hambaré, la estancia del mismo nombre y la Capilla Nuestra Señora del Tránsito. Además, se pueden contratar excursiones con guías autorizados para hacer actividades como trekking, mountain bike y pesca con mosca.

Alpa Corral, Córdoba

Cómo llegar a Alpa Corral

La manera más fácil de llegar a Alpa Corral desde la Ciudad de Buenos Aires es tomar un avión hasta Córdoba capital o Río Cuarto y, desde cualquiera de esas ciudades, tomar un micro de larga distancia hasta el pueblo.

Para hacer el viaje en auto, hay que tomar el Ramal Pilar de la Autopista Panamericana, que luego se convierte en la Ruta 8 y atraviesa el norte bonaerense y el sur de Santa Fe. Al llegar a Río Cuarto, hay que tomar la Ruta Nacional 36 y luego la Ruta Provincial 11 hasta Alpa Corral. Son aproximadamente 8 horas y media de viaje.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Entre sus principales atractivos sobresalen los senderos bien señalizados que permiten a los fanáticos del trekking alcanzar el Cristo Redentor.

Turismo en Córdoba: el pueblo elegante y distinguido entre casonas de estilo inglés

Los Manantiales, un refugio natural ideal para el verano en Córdoba.

Turismo en Córdoba: los manantiales de ensueño para conocer este verano

Los sitios imperdibles si hacés Turismo en Uruguay

Así es 19 de abril, el pueblo uruguayo destacado por su arte y que es perfecto para ir en 2026

Este lugar cuenta con una biodiversidad que convierte al lugar en un espacio excelente para elaborar vinos sanos y muy frutados.

Turismo en Córdoba: la bodega de vino que tiene hostería con vistas a los viñedos

Los sitios imperdibles en la lista de lugares de Turismo en Capital Federal

Tuvo una construcción accidentada, tiene a un prócer argentino y es parada obligatoria cuando vas a Buenos Aires: qué edificio es

Esta localidad cordobesa está junto a uno de los lagos más importantes de la provincia.

Turismo en Córdoba: la comuna que está pegada a un impactante lago

Rating Cero

Este título se posicionó entre lo más visto del gigante del streaming, consolidándose como una apuesta segura para maratonear durante el fin de semana.
play

Esta serie mexicana estrenó su tercera temporada en Netflix y se convirtió en lo más visto: cuál es y de qué se trata

La famosa serie de Netflix alcanzó una nueva temporada y es furor.
play

Cómo es la quinta temporada de Emily en París, la serie romántica que sigue causando furor en Netflix

El quiebre definitivo ocurre con la aparición del cuerpo sin vida de una adolescente en los mismos bosques donde el grupo practica la caza. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata Las Esposas Cazadoras, la serie ideal para ver en un fin de semana

Las Navidades de Maxi López y Wanda Nara.

Navidad en familia y afuera de Argentina, pero con guiños: cómo celebraron Maxi López y Wanda Nara

Messi y Antonela pasaron la Navidad en familia.

Las fotos de la íntima celebración de Messi y Antonela Roccuzzo

David Bisbal sorprendió a los presentes con un concierto íntimo en el hospital. 

David Bisbal sorprendió a pacientes en un hospital por Navidad: "Quedaba un concierto pendiente"

últimas noticias

Marcus y Felicitas Lauría.

Pasó 10 días encadenada y podría ser deportada: la historia de una cordobesa casada con un estadounidense

Hace 15 minutos
Escándalo en Italia: suspenden la subasta de regalos de mandatarios extranjeros que propuso Giorgia Meloni

Escándalo en Italia: suspenden la subasta de regalos de mandatarios extranjeros que propuso Giorgia Meloni

Hace 40 minutos
Se confirmó oficialmente una suba en el precio de la VTV

A partir de qué fecha de enero 2026 se hará efectivo el aumento de la VTV en Buenos Aires

Hace 53 minutos
play
Este título se posicionó entre lo más visto del gigante del streaming, consolidándose como una apuesta segura para maratonear durante el fin de semana.

Esta serie mexicana estrenó su tercera temporada en Netflix y se convirtió en lo más visto: cuál es y de qué se trata

Hace 55 minutos
play
La famosa serie de Netflix alcanzó una nueva temporada y es furor.

Cómo es la quinta temporada de Emily en París, la serie romántica que sigue causando furor en Netflix

Hace 56 minutos