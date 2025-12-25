Turismo en Córdoba: tiene aguas cristalinas y es un pueblo perfecto para darse chapuzones en el verano

Rodeada por sierras y bosques, esta localidad se encuentra a orillas de un río famoso por sus balnearios, playas y ollas naturales. Es el lugar ideal para descansar con toda la familia.

Córdoba es uno de los destinos turísticos más elegidos cada temporada, y el verano 2026 no será la excepción. Desde reservas naturales hasta ciudades cargadas de actividad, la provincia tiene opciones para todos los gustos, y entre ellas se destaca un pueblo rodeado de aguas cristalinas.

Se trata de Alpa Corral, ubicado en las Sierras del Sur y junto al río Barrancas, lo que lo convierte en el lugar perfecto para darse chapuzones y escapar del calor. Su nombre proviene del quechua y significa "corral de piedra". Es famoso por los balnearios, playitas y ollas naturales que se encuentran a lo largo de la costa.

Además, al estar rodeado por bosques y sierras , brinda muchas opciones a los amantes del trekking, el ciclismo y las cabalgatas. A lo largo del río, los miradores y puntos de descanso permiten hacer una pausa en las excursiones y refrescarse en sus aguas limpias y transparentes.

Alpa Corral queda en el departamento Río Cuarto, en el centro oeste de la provincia de Córdoba. Se ubica unos 70 kilómetros al noroeste de la ciudad de Río Cuarto y unos 190 kilómetros al sudoeste de la capital provincial. Desde la Ciudad de Buenos Aires, la distancia es de unos 670 kilómetros.

Tanto el pueblo de Alpa Corral como sus alrededores, están llenos de lugares mágicos para visitar . Para los amantes del agua, hay rincones como el Puente Barrancas, desde el que se aprecia todo el paisaje; El Codito, una curva del río donde se forman ollas naturales; y Los Sauces Colorados, que combina lugares de bajo nivel con pozos de buenas profundidades.

También se puede visitar la Vieja Turbina, construida en 1948, que actualmente se usa como balneario; Villa Jorcorico, con baños naturales de aguas claras y frescas; y la Unión de los Ríos, a solo 5 kilómetros del centro del pueblo, donde se conectan el río Talita y el río Zarzamora para dar origen al río Barrancas.

Dentro del pueblo se destacan el mirador del Puente Colgante, la Capilla Hambaré, la estancia del mismo nombre y la Capilla Nuestra Señora del Tránsito. Además, se pueden contratar excursiones con guías autorizados para hacer actividades como trekking, mountain bike y pesca con mosca.

Alpa Corral, Córdoba Instagram @turismo.alpacorral

Cómo llegar a Alpa Corral

La manera más fácil de llegar a Alpa Corral desde la Ciudad de Buenos Aires es tomar un avión hasta Córdoba capital o Río Cuarto y, desde cualquiera de esas ciudades, tomar un micro de larga distancia hasta el pueblo.

Para hacer el viaje en auto, hay que tomar el Ramal Pilar de la Autopista Panamericana, que luego se convierte en la Ruta 8 y atraviesa el norte bonaerense y el sur de Santa Fe. Al llegar a Río Cuarto, hay que tomar la Ruta Nacional 36 y luego la Ruta Provincial 11 hasta Alpa Corral. Son aproximadamente 8 horas y media de viaje.