Nacieron trigemelas en Chubut, un evento que ocurre una vez cada 100 millones de embarazos

La madre y las recién nacidas, quienes llegaron al mundo el jueves 25, se encuentran estables y bajo supervisión médica.

El Hospital María Humphreys de Trelew fue escenario de un hecho extraordinario este jueves 25 de diciembre. Un verdadero milagro de Navidad, por lo inédito: nacieron trigemelas en un parto de alto riesgo, un evento tan poco frecuente que ocurre una vez cada 100 millones .

Según informaron desde el gobierno de Chubut, la madre y las recién nacidas se encuentran estables y bajo supervisión médica , y "el nacimiento evidencia la capacidad de respuesta del hospital frente a situaciones excepcionales".

El parto se desarrolló con intervalos cortos: la primera gemela nació a las 8:49 horas con un peso de 1.460 kg; la segunda a las 9:50 horas con 1.760 kg; y la tercera a las 9:52 horas con 1.690 kg .

En relación al estado de salud de las trigemelas y la madre, se comunicó desde la Secretaría de Salud provincial que "se encuentran estables y en buen estado de salud", y que, al tratarse "de un nacimiento pretérmino (prematuro), las trigemelas se encuentran en el Servicio de Neonatología del Hospital, donde permanecerán bajo observación para su recuperación nutricional" .

Por último, se subrayó que "el equipo médico y de enfermería intervino de manera exitosa en el procedimiento, garantizando la seguridad de la madre y de las niñas en todo momento", y que " este resultado es fruto del trabajo conjunto y la profesionalidad de los equipos de obstetricia, neonatología y enfermería del Hospital María Humphreys , cuyo desempeño permitió que este acontecimiento de alta complejidad se desarrollara según los protocolos previstos, brindando la atención necesaria a la familia de las recién nacidas".

El gobernador de la provincia, Ignacio Torres, celebró el acontecimiento y expresó: "Es un orgullo para todos los chubutenses que un nacimiento tan especial como éste haya sido atendido con total profesionalismo en nuestra provincia".

"Hay que destacar el seguimiento que todos los profesionales del hospital realizaron de este embarazo de alto riesgo", afirmó el mandatario, y valoró "la planificación desplegada durante todo este tiempo y el esfuerzo y dedicación que a partir de ahora demandará la evolución de las tres pequeñas y su mamá".

Trigemelos: los antecedentes en Argentina

El nacimiento de trigemelas idénticas se registró en Argentina en contadas ocasiones. En 2019, también en Chubut, pero en la ciudad de Comodoro Rivadavia, nacieron Uma, Briana y Luana, consideradas las primeras hermanas idénticas del país.

En 2020, en pleno contexto de pandemia, el sábado 25 de julio a las 10 de la mañana, Vanina Catalá Ortmann y Leonel Chainski recibieron a Victoria, Julieta y Delfina, luego de una cesárea programa en la Clínica IMA de Adrogué.

En septiembre de este mismo año, la provincia de Salta reportó el nacimiento de las trillizas Ainara, Amira y Ámbar a las treinta y cuatro semanas de gestación, con pesos entre 1,560 y 1,780 kilogramos. En ambos antecedentes, igual que en Trelew, las recién nacidas permanecieron internadas varias semanas en terapia intensiva neonatal, lo que resalta la importancia del cuidado especializado en embarazos y partos múltiples de alto riesgo.