28 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Nacieron trigemelas en Chubut, un evento que ocurre una vez cada 100 millones de embarazos

La madre y las recién nacidas, quienes llegaron al mundo el jueves 25, se encuentran estables y bajo supervisión médica.

Por
Las trigemelas nacieron en el Hospital María Humphreys de Trelew

Las trigemelas nacieron en el Hospital María Humphreys de Trelew, en Chubut.

iStock

El Hospital María Humphreys de Trelew fue escenario de un hecho extraordinario este jueves 25 de diciembre. Un verdadero milagro de Navidad, por lo inédito: nacieron trigemelas en un parto de alto riesgo, un evento tan poco frecuente que ocurre una vez cada 100 millones.

Te puede interesar:

Detuvieron a una chica de 16 años por el asesinato a puñaladas de un adolescente de 15

Según informaron desde el gobierno de Chubut, la madre y las recién nacidas se encuentran estables y bajo supervisión médica, y "el nacimiento evidencia la capacidad de respuesta del hospital frente a situaciones excepcionales".

El parto se desarrolló con intervalos cortos: la primera gemela nació a las 8:49 horas con un peso de 1.460 kg; la segunda a las 9:50 horas con 1.760 kg; y la tercera a las 9:52 horas con 1.690 kg.

En relación al estado de salud de las trigemelas y la madre, se comunicó desde la Secretaría de Salud provincial que "se encuentran estables y en buen estado de salud", y que, al tratarse "de un nacimiento pretérmino (prematuro), las trigemelas se encuentran en el Servicio de Neonatología del Hospital, donde permanecerán bajo observación para su recuperación nutricional".

Hospital María Humphreys de Trelew
Las trigemelas nacieron en el Hospital María Humphreys de Trelew.

Las trigemelas nacieron en el Hospital María Humphreys de Trelew.

Por último, se subrayó que "el equipo médico y de enfermería intervino de manera exitosa en el procedimiento, garantizando la seguridad de la madre y de las niñas en todo momento", y que "este resultado es fruto del trabajo conjunto y la profesionalidad de los equipos de obstetricia, neonatología y enfermería del Hospital María Humphreys, cuyo desempeño permitió que este acontecimiento de alta complejidad se desarrollara según los protocolos previstos, brindando la atención necesaria a la familia de las recién nacidas".

El gobernador de la provincia, Ignacio Torres, celebró el acontecimiento y expresó: "Es un orgullo para todos los chubutenses que un nacimiento tan especial como éste haya sido atendido con total profesionalismo en nuestra provincia".

"Hay que destacar el seguimiento que todos los profesionales del hospital realizaron de este embarazo de alto riesgo", afirmó el mandatario, y valoró "la planificación desplegada durante todo este tiempo y el esfuerzo y dedicación que a partir de ahora demandará la evolución de las tres pequeñas y su mamá".

Trigemelos: los antecedentes en Argentina

El nacimiento de trigemelas idénticas se registró en Argentina en contadas ocasiones. En 2019, también en Chubut, pero en la ciudad de Comodoro Rivadavia, nacieron Uma, Briana y Luana, consideradas las primeras hermanas idénticas del país.

En 2020, en pleno contexto de pandemia, el sábado 25 de julio a las 10 de la mañana, Vanina Catalá Ortmann y Leonel Chainski recibieron a Victoria, Julieta y Delfina, luego de una cesárea programa en la Clínica IMA de Adrogué.

En septiembre de este mismo año, la provincia de Salta reportó el nacimiento de las trillizas Ainara, Amira y Ámbar a las treinta y cuatro semanas de gestación, con pesos entre 1,560 y 1,780 kilogramos. En ambos antecedentes, igual que en Trelew, las recién nacidas permanecieron internadas varias semanas en terapia intensiva neonatal, lo que resalta la importancia del cuidado especializado en embarazos y partos múltiples de alto riesgo.

Noticias relacionadas

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm en las zonas afectadas.

Tras el calor, llegan las lluvias: alerta amarilla por tormenta en 12 provincias

¿En qué fecha de 2026 caen los feriados por Carnaval?

No es en marzo: en qué fecha de 2026 caen los feriados por Carnaval

Resultados del Loto Plus del sábado 27 de diciembre de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3843 del sábado 27 de diciembre de 2025

Una de las series más vistas de la historia del on demand: Stranger Things.

Stranger Things: advierten sobre estafas que prometen ver gratis el final de la serie

Vecinos de Villa Lugano marcharon este viernes para reclamar justicia por Juan Gabriel González.

Villa Lugano: la autopsia confirmó que la víctima recibió disparos en tórax y abdomen

play

Demoras y desvíos en Aeroparque: se desprendió el asfalto y hubo más de 60 vuelos afectados

Rating Cero

Netflix retira tres películas emblemáticas de su catálogo en los próximos días.
play

Atención: estas 3 grandes películas abandonan Netflix muy pronto

Chiqui Pereyra tenía 74 años

Murió el histórico cantante de tango Chiqui Pereyra en un trágico accidente doméstico

Bajo el nombre Generación Dorada, Gran Hermano vuelve para celebrar los 25 años del programa.

La impresionante transformación física de un ex Gran Hermano: se operó

“Espero que este gesto contribuya a dejar atrás este episodio”, deseó Mirtha Legrand
play

Mirtha cerró el año y se disculpó con Fantino: "Comentario fuera de lugar"

Brigitte Bardot deslumbró durante décadas a los espectadores.

De qué murió Brigitte Bardot, leyenda del cine francés

Ahora, llegó a la gran N roja La hora de los valientes, la película mexicana que está siendo furor en este sitio web, el mejor de los streaming. Se trata de un thriller de comedia dramática y también mucha acción.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata La hora de los valientes, el remake mexicano que es furor

últimas noticias

El choque entre ambos vehículos fue seguido por un voraz incendio.

Tragedia en Brasil: once muertos tras un brutal choque frontal

Hace 11 minutos
play
Netflix retira tres películas emblemáticas de su catálogo en los próximos días.

Atención: estas 3 grandes películas abandonan Netflix muy pronto

Hace 31 minutos
Gastronomonía de vanguardia en la Ciudad de Buenos Aires. 

El restaurante de Buenos Aires que atiende en el ex galpón de una fábrica: es delicioso

Hace 42 minutos
Las trigemelas nacieron en el Hospital María Humphreys de Trelew, en Chubut.

Nacieron trigemelas en Chubut, un evento que ocurre una vez cada 100 millones de embarazos

Hace 45 minutos
Chiqui Pereyra tenía 74 años

Murió el histórico cantante de tango Chiqui Pereyra en un trágico accidente doméstico

Hace 48 minutos