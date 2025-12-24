Esta localidad está enmarcada por un paisaje de características únicas y queda dentro de un Parque Nacional. Es perfecta para los amantes del turismo ecológico, la gastronomía y los deportes acuáticos.

La provincia de Córdoba es uno de los destinos más elegidos para el verano 2026. Sus paisajes, de una belleza única, ofrecen alternativas para todos los gustos: sierras, bosques, ríos y lagunas son el escenario ideal para descansar. Entre ellos, se destaca un lugar con los mejores atardeceres.

Se trata de Miramar de Ansenuza, el único pueblo ubicado junto a la costa de la Laguna Mar Chiquita, que cuenta con un mirador para ver la puesta de sol sobre el agua. Ubicado dentro del Parque Nacional Ansenuza, es el quinto lago salado más grande del mundo y uno de los humedales salinos más importantes.

Los primeros asentamientos surgieron alrededor de 1911, pero fue recién entre las décadas de 1930 y 1950 que Miramar de Ansenuza se consolidó como un destino turístico y balneario en la región . Hoy en día se destaca por sus propuestas de turismo responsable, gastronomía y naturaleza.

Miramar de Ansenuza queda a orillas de la Laguna Mar Chiquita, en el noreste de la provincia de Córdoba. Se ubica casi 200 kilómetros al noreste de la capital provincial y a unos 240 kilómetros de Villa Carlos Paz. Desde la Ciudad de Buenos Aires, la distancia es de casi 700 kilómetros en dirección noroeste.

La localidad de Miramar de Ansenuza está rodeada por uno de los paisajes naturales más impactantes de la provincia de Córdoba. Su principal atractivo son las playas a orillas de la Laguna Mar Chiquita, donde cientos de personas se reúnen para tomar sol, descansar y bañarse en sus aguas saladas.

Es un lugar ideal para los fanáticos de los deportes acuáticos. Un paseo imperdible es ir en lancha hasta la desembocadura del río Xanaes (Segundo) para ver cómo se unen los colores del agua dulce y la laguna. También es perfecto para hacer avistaje de aves, ya que allí viven más de 300 especies.

La costanera es el lugar elegido por quienes deciden dar un tranquilo paseo a pie o en bicicleta. En el camino se encuentra el famoso cartel de "Miramar", parada obligada para una foto, y un mirador de madera para ver las aves y flamencos. Los atardeceres sobre la laguna son imperdibles.

Flamencos Mar Chiquita Córdoba

Cómo llegar a Miramar de Ansenuza

La manera más fácil de llegar a Miramar de Ansenuza desde la Ciudad de Buenos Aires es tomar un avión hasta Córdoba capital y, desde allí, tomar un micro de larga distancia hasta el pueblo.

Para hacer el viaje en auto, hay que tomar la Autopista Panamericana/Ruta 9 hasta Rosario y, a continuación, la Autopista Rosario-Santa Fe. A la altura de Arocena, hay que tomar la Ruta 80, la 10 y luego la 70 para cruzar a Córdoba. El último tramo se hace por la Ruta 17. Son aproximadamente 8 horas de viaje.