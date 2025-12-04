Turismo en Córdoba: la subida a un cerro para tener una vista privilegiada

Un recorrido hacia uno de los puntos más altos de la región ofrece altura, naturaleza y espacios culturales integrados en un mismo entorno.

A pocos kilómetros de distintos centros urbanos de Córdoba , el Cerro Pan de Azúcar se presenta como un clásico del turismo serrano , combinando naturaleza, historia y propuestas recreativas. Con una altura que supera los 1200 metros sobre el nivel del mar , este pico se consolidó como un punto de observación destacado por ofrecer un panorama amplio de los alrededores.

El atractivo sobresale por su perfil cónico , una característica que explica su nombre y lo vuelve fácilmente reconocible desde distintos puntos del valle. El ascenso puede realizarse a través de senderos utilizados por quienes practican trekking o mountain bike, mientras que la aerosilla ofrece una alternativa accesible para disfrutar del entorno sin esfuerzo físico.

En la cima, una cruz metálica de 14 metros funciona como referencia del punto más alto y como cierre simbólico del recorrido. Desde allí se obtiene una panorámica completa que incluye el Valle de Punilla , sectores de la ciudad de Córdoba y localidades como Villa Allende y Unquillo. La base del cerro suma atractivos complementarios, entre ellos el museo del tango, el monumento en homenaje a Carlos Gardel y una serie de restaurantes que acompañan la experiencia.

Este cerro se encuentra entre Cosquín y Villa Allende , dos localidades con conexiones directas hacia su acceso. En la zona norte del cordón serrano, su ubicación permite una llegada rápida desde distintos puntos turísticos y urbanos de la provincia.

Las actividades se adaptan a diferentes intereses. El trekking es uno de los clásicos, con senderos definidos que llevan directo a la cumbre. También es habitual el uso de mountain bike , aprovechando las pendientes y el relieve natural. Para quienes eligen una opción más panorámica, la aerosilla se convierte en un paseo destacado por su recorrido entre las alturas. A esto se suman espacios culturales y propuestas gastronómicas situadas al pie del cerro.

Quienes buscan una alternativa más contemplativa pueden optar por la aerosilla, cuyo recorrido aéreo ofrece una mirada distinta del paisaje serrano. Junto a estas experiencias se suman los atractivos situados en la base, donde funcionan espacios culturales, como el museo del tango y el monumento a Carlos Gardel, además de restaurantes que completan el paseo con propuestas gastronómicas pensadas para acompañar la visita.

Cómo llegar a Cerro Pan de Azúcar

Para llegar desde CABA, primero es necesario viajar a la provincia de Córdoba, ya sea por autopista o en avión, y, una vez allí, trasladarse hasta Cosquín o Villa Allende, que son las dos localidades desde donde se accede al Cerro Pan de Azúcar.

Cerro Pan de Azúcar 2 Panorámica completa del Valle de Punilla desde uno de los puntos más altos del cordón serrano. Creative Commons

Hay dos ingresos definidos. Desde Cosquín, el camino se orienta hacia el sector norte del cerro. En cambio, quienes partan desde Villa Allende deben avanzar por la avenida Goycochea, seguir por Elpidio González y luego tomar la RP E 54, ubicada al pie del relieve. Para quienes opten por la aerosilla, el acceso está directamente en la base, donde comienzan los servicios y los senderos que conducen al ascenso.