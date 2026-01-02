Turismo en Córdoba: el pueblito que tiene un mirador y postas religiosas

Es un destino tranquilo que combina la tranquilidad de las sierras con un circuito de grutas y capillas integradas al paisaje.

Para quienes buscan un lugar cerca de Córdoba para escaparte un fin de semana, Salsipuedes es de esas opciones que nunca fallan. Es un pueblo donde se respira la tranquilidad de las sierras con aire espiritual. Está tan cerca de la ciudad que es ideal para los que quieren desconectarse un rato del ruido sin tener que viajar horas y horas.

Lo que hace a esta localidad verdaderamente única es su propuesta de turismo religioso integrada al paisaje. A través de sus grutas y capillas , los visitantes no solo encuentran espacios de meditación, sino también los mejores miradores para contemplar la inmensidad de las sierras desde las alturas.

En este lugar se puede pasar de una caminata junto al Río Salsipuedes a subirse a un mirador para ver todo desde arriba. Es un destino para ir con el mate, caminar sin apuro y disfrutar de esos balcones naturales que regalan las mejores fotos del valle.

Salsipuedes se ubica en el área de las Sierras Chicas , provincia de Córdoba. Se encuentra a solo 35 km de Córdoba Capital , accediendo a través de la Autovía E-53.

Su ubicación estratégica la convierte en una de las puertas de entrada a un corredor de pueblos pintorescos que bordean la montaña , ofreciendo un clima ideal durante todo el año.

Qué puedo hacer en Salsipuedes

El corazón de la experiencia en Salsipuedes radica en su circuito de miradores y postas religiosas:

El Mirador y Gruta de la Virgen del Valle: ubicado en el barrio El Pueblito, se encuentra en la cima de un cerro. Se puede acceder en auto o caminando a través de un Vía Crucis. Desde allí, la recompensa es una vista excepcional del paisaje serrano, ideal para disfrutar los atardeceres.

ubicado en el barrio El Pueblito, se encuentra en la cima de un cerro. Se puede acceder en auto o caminando a través de un Vía Crucis. Desde allí, la recompensa es una vista excepcional del paisaje serrano, ideal para disfrutar los atardeceres. El Mirador de Villa Silvina: para los amantes de las alturas, este balcón de hormigón ofrece una perspectiva única tras subir 92 escalones . Desde su cima se puede avistar no solo la localidad, sino también la ciudad de Córdoba, Jesús María y la laguna Santo Domingo.

para los amantes de las alturas, este balcón de hormigón ofrece una perspectiva única tras subir . Desde su cima se puede avistar no solo la localidad, sino también la ciudad de Córdoba, Jesús María y la laguna Santo Domingo. Circuito de Grutas: destaca la Gruta Inmaculada Concepción , construida en piedra sobre una ladera, y la Gruta Virgen de Itatí , ubicada a la vera del río Salsipuedes. Esta última cuenta con un singular jardín botánico formado por árboles plantados por fieles en cumplimiento de sus promesas.

destaca la , construida en piedra sobre una ladera, y la , ubicada a la vera del río Salsipuedes. Esta última cuenta con un singular jardín botánico formado por árboles plantados por fieles en cumplimiento de sus promesas. Iglesia Nuestra Señora del Rosario del Milagro: situada en el centro, es una construcción de 1860 con una arquitectura sencilla y austera. Es el epicentro de las fiestas patronales cada mes de octubre.

Además de su fe, el pueblo invita a realizar caminatas por la vera del río y disfrutar de sus saltos de agua naturales, como el famoso Salto de la Estancita, que queda en las cercanías del lugar.

Cómo llegar a Salsipuedes

Para viajar desde CABA en auto, la ruta más directa conecta la Autopista Nacional 9 con la Autovía E-53 tras bordear la ciudad de Córdoba. Este trayecto es uno de los más cómodos para el turista, que conoce poco la zona, permitiendo llegar al corazón de las Sierras Chicas de forma tranquila y directa.

Otra opción es viajar en micro; la oferta es muy amplia con servicios que llegan a la Terminal de Córdoba las 24 horas. Una vez allí, hay que tomar un colectivo local que, en menos de una hora, llega al centro de Salsipuedes. Para quienes prefieren el avión, el Aeropuerto Internacional de Córdoba se encuentra a apenas 20 minutos de la localidad, siendo uno de los destinos serranos más próximos y convenientes para una escapada aérea.