2 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Turismo en Córdoba: el pueblito que tiene un mirador y postas religiosas

Es un destino tranquilo que combina la tranquilidad de las sierras con un circuito de grutas y capillas integradas al paisaje.

Por
Las capillas son sus atracciones principales.

Las capillas son sus atracciones principales.

Facebook Córdoba Turismo
  • Salsipuedes es un destino ideal para escapadas cortas, ubicado a solo 35 km de Córdoba Capital.
  • El Mirador de la Virgen del Valle ofrece una de las mejores vistas panorámicas de todo el entorno serrano.
  • En Villa Silvina podés subir 92 escalones para ver desde la altura la ciudad de Córdoba y Jesús María.
  • Además de lo religioso, ofrece paseos por el río y saltos de agua naturales como el Salto de la Estancita.

Para quienes buscan un lugar cerca de Córdoba para escaparte un fin de semana, Salsipuedes es de esas opciones que nunca fallan. Es un pueblo donde se respira la tranquilidad de las sierras con aire espiritual. Está tan cerca de la ciudad que es ideal para los que quieren desconectarse un rato del ruido sin tener que viajar horas y horas.

Conocé la historia detrás de este símbolo de Turismo porteño
Te puede interesar:

Cómo es la Fuente de Las Nereidas, la escultura que se destaca en Puerto Madero y no todos conocen

Lo que hace a esta localidad verdaderamente única es su propuesta de turismo religioso integrada al paisaje. A través de sus grutas y capillas, los visitantes no solo encuentran espacios de meditación, sino también los mejores miradores para contemplar la inmensidad de las sierras desde las alturas.

En este lugar se puede pasar de una caminata junto al Río Salsipuedes a subirse a un mirador para ver todo desde arriba. Es un destino para ir con el mate, caminar sin apuro y disfrutar de esos balcones naturales que regalan las mejores fotos del valle.

Dónde queda Salsipuedes

turismo-cordoba-salsipuedes

Salsipuedes se ubica en el área de las Sierras Chicas, provincia de Córdoba. Se encuentra a solo 35 km de Córdoba Capital, accediendo a través de la Autovía E-53.

Qué puedo hacer en Salsipuedes

El corazón de la experiencia en Salsipuedes radica en su circuito de miradores y postas religiosas:

  • El Mirador y Gruta de la Virgen del Valle: ubicado en el barrio El Pueblito, se encuentra en la cima de un cerro. Se puede acceder en auto o caminando a través de un Vía Crucis. Desde allí, la recompensa es una vista excepcional del paisaje serrano, ideal para disfrutar los atardeceres.
  • El Mirador de Villa Silvina: para los amantes de las alturas, este balcón de hormigón ofrece una perspectiva única tras subir 92 escalones. Desde su cima se puede avistar no solo la localidad, sino también la ciudad de Córdoba, Jesús María y la laguna Santo Domingo.
  • Circuito de Grutas: destaca la Gruta Inmaculada Concepción, construida en piedra sobre una ladera, y la Gruta Virgen de Itatí, ubicada a la vera del río Salsipuedes. Esta última cuenta con un singular jardín botánico formado por árboles plantados por fieles en cumplimiento de sus promesas.
  • Iglesia Nuestra Señora del Rosario del Milagro: situada en el centro, es una construcción de 1860 con una arquitectura sencilla y austera. Es el epicentro de las fiestas patronales cada mes de octubre.
salsipuedes-cordoba-turismo

Además de su fe, el pueblo invita a realizar caminatas por la vera del río y disfrutar de sus saltos de agua naturales, como el famoso Salto de la Estancita, que queda en las cercanías del lugar.

Cómo llegar a Salsipuedes

Para viajar desde CABA en auto, la ruta más directa conecta la Autopista Nacional 9 con la Autovía E-53 tras bordear la ciudad de Córdoba. Este trayecto es uno de los más cómodos para el turista, que conoce poco la zona, permitiendo llegar al corazón de las Sierras Chicas de forma tranquila y directa.

Otra opción es viajar en micro; la oferta es muy amplia con servicios que llegan a la Terminal de Córdoba las 24 horas. Una vez allí, hay que tomar un colectivo local que, en menos de una hora, llega al centro de Salsipuedes. Para quienes prefieren el avión, el Aeropuerto Internacional de Córdoba se encuentra a apenas 20 minutos de la localidad, siendo uno de los destinos serranos más próximos y convenientes para una escapada aérea.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El río es perfecto para refrescarse en verano en Córdoba. 

Turismo en Córdoba: el sitio que propone sumergirse en los ritmos de propios de un pueblo

Del Rivero, Punta del Diablo, Uruguay

Así es Punta del Diablo, el destino de Uruguay que tiene todo tipo de recomendaciones para ir en 2026

En Córdoba hay un impresionante volcán que te va a dejar anonadado. 

Turismo en Córdoba: el impresionante volcán que te deja anonadado

En este lugar es posible descansar mientras se desconecta en pleno corazón serrano.

Turismo en Córdoba: el pueblo que tiene huellas prehispánicas y un estilo colonial

Toda la información sobre el Carnaval de Gualeguaychú para el 2026.

Carnaval de Gualeguaychú 2026: comenzó la venta de entradas para un espectáculo que promete noches inolvidables

Conocé todo sobre los sitios en CABA recomendados por expertos en Turismo 

Este es uno de los puentes más representativos de Buenos Aires y es perfecto para visitar: cuál es su historia

Rating Cero

Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 1991, se trata de El silencio de los inocentes, el clásico histórico que ya está disponible en este sitio web y atrapó a millones de televidentes. 
play

El silencio de los inocentes ya está en Netflix y es un clásico ideal para ver: cuál es la trama

Ya en Netflix: de una historia sorprendente a una saga inolvidable.
play

Ya está en Netflix: esta película fue inesperada en los 2000 y terminó siendo una saga inolvidable

La producción abre una temporada marcada por las emociones y las historias de amor con un fuerte cruce cultural.
play

Este reality de citas con temática coreana llegó a Netflix y sorprende a todos: como encontrarlo

Otra guerra entre Wanda y la China.

Nuevo escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez: "Lo borró a los segundos"

Yanina Latorre dejará de estar en LAM.

Ángel de Brito contó toda la verdad de la salida de Yanina Latorre de LAM

Denunciaron a Will Smith por acoso sexual y despido improcedente

Denunciaron a Will Smith por acoso sexual y despido improcedente

últimas noticias

Los hogares de menores ingresos tendrán incrementos del 20% y 23% para la luz y el gas, respectivamente.

Nuevo esquema de subsidios de luz y gas: cómo se van a cobrar las facturas en 2026

Hace 6 minutos
Trump y Clooney supieron tener una relación amistosa en el pasado.

De Hollywood a la Casa Blanca: el feroz enfrentamiento entre Trump y Clooney

Hace 17 minutos
El stand de Leapmotor en el Summer Car Show.

Una nueva marca china desembarca en Argentina de la mano de Stellantis

Hace 39 minutos
Cancillería argentina emitió un comunicado por la situación de Irán. 

Cancillería recomendó no viajar a Irán debido a las fuertes protestas sociales

Hace 58 minutos
Ernesto Cherquis Bialo se recupera luego de la operación. 

Cherquis Bialo, su salud, su recuperación y un pálpito para la Selección: "La veo finalista en el Mundial"

Hace 1 hora