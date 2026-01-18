18 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Museo Polifacético Rocsen: el imponente sitio lleno de historia en el paraíso del Valle de Traslasierra

En Nonoal oeste de la provincia de Córdoba, se encuentra este espacio único en el mundo, que alberga más de 65 mil piezas. Su fundador, el francés Juan Santiago Bouchon, dedicó su vida a reunir tesoros de todo tipo, para exhibirlos como una conexión entre el pasado y el presente.

Martín Talavera
Por
Martín Talavera
El Museo Polifacético Rocsen tiene en su fachada 49 estatuas de figuras históricas

El Museo Polifacético Rocsen tiene en su fachada 49 estatuas de figuras históricas, esculpidas por Juan Santiago Bouchon.

www.museorocsen.org

El Museo Rocsen ofrece una experiencia cultural sin comparación en la localidad cordobesa de Nono. Fundado el 6 de enero de 1969, este recinto nació con apenas 100 metros cuadrados y ahora supera los 2700 cubiertos. Su carácter polifacético permite que el público explore 116 temáticas diferentes en un mismo recorrido, desde arqueología hasta ciencias naturales.

El río Suquía a la altura del puente Sarmiento, en donde murió ahogado un joven.
Te puede interesar:

Córdoba: un hombre murió ahogado tras ser arrastrado por la corriente del río Suquía

Museo Polifacético Rocsen en construcción por su propio fundador, Juan Santiago Bouchon
Museo Polifacético Rocsen en construcción por su propio fundador, Juan Santiago Bouchon.

Museo Polifacético Rocsen en construcción por su propio fundador, Juan Santiago Bouchon.

Juan Santiago Bouchon, nacido en Francia y radicado en Argentina desde 1950, creó esta obra para cumplir un sueño que tenía desde muy pequeño. "Todo me interesaba y vivía con los bolsillos llenos de las más diversas cosas. Mi madre me los cosía para que no se deformen, pero sin éxito. Regresaba a casa cargado de piedras, insectos o raíces", fueron las palabras del fundador.

"Mi deseo es lograr un museo polifacético con la finalidad de interesar al público más diverso", describió Bouchon, quien falleció en 2019. Actualmente, la institución funciona bajo la gestión de la Fundación Museo Rocsen, una asociación sin fines de lucro que protege este patrimonio.

Facebook - Museo Rocsen
La estatua de Jesús, ubicada en el centro del frente de la fachada del Museo Polifacético Rocsen.

La estatua de Jesús, ubicada en el centro del frente de la fachada del Museo Polifacético Rocsen.

La fachada del edificio impacta a los visitantes con sus 49 estatuas que representan la evolución del pensamiento humano y es resultado de la multiplicación de 7 por 7, número místico, según el propio Bouchon, quien, además, tardó siete años en esculpir estas figuras, las cuales transmiten un mensaje de paz y conocimiento universal.

Cada imagen fue seleccionada por las enseñanzas fundamentales que aportó a la historia de la humanidad. Entre los personajes históricos que aparecen en el frente del museo, que se encuentran ordenados cronológicamente, se ubica Jesús en el centro. Martin Luther King, Madre Teresa de Calcuta, Leonardo da Vinci, Aristóteles y Sócrates, entre otros, también están representados en la majestuosa entrada al lugar.

Mapa Museo Polifacético Rocsen
El recorrido del Museo Polifacético Rocsen, recomendado por sus guías.

El recorrido del Museo Polifacético Rocsen, recomendado por sus guías.

En el interior, el inventario cuenta con piezas que llegaron a través de viajes de su creador o por donaciones de la comunidad. Hoy, Pedro Bouchon, hijo de Santiago, y el resto de los encargados del funcionamiento del espacio, recomiendan seguir las indicaciones para caminar siempre por la derecha y completar el circuito de 13 salas. Este sistema garantiza que el espectador regrese al punto de inicio sin omitir ninguno de los objetos en exposición.

El recorrido sumerge al público concurrente en un viaje en el tiempo, que explora el desarrollo de diversas disciplinas, atravesadas por la cultura universal. Desde la física hasta la geografía, de la antropología a la biología, el museo propone a turistas y locales ponerse en el rol de investigadores y conocedores de la historia. Cada pieza exhibida conecta a las personas con sus antepasados y las hace más humanas. "Es muy abarcativo, muy universalista", cuenta Pedro.

Museo Polifacético Rocsen
Mariposas de Brasil, Estatua de Caballero, Momia - Museo Polifacético Rocen

Mariposas de Brasil, Estatua de Caballero, Momia - Museo Polifacético Rocen

El espacio siempre está en movimiento. "El museo está en un proceso dinámico, no es estático, siempre de reubicación y ampliación de temas, en donde se van incorporando elementos que son donados o que esperan en el depósito", expresó el hijo del fundador. En particular, para este año planteó: "En el 2026, durante el invierno, se va a estar trabajando en el museo, se irán realizando nuevas obras, habrá presentaciones previstas y más eventos".

El Museo Rocsen: ¿Cuál es el sentido de su nombre según su creador?

El nombre Rocsen significa Roca Santa en lengua celta y hace referencia a un pasado familiar que el creador recordó siempre con afecto. Tras recorrer toda la Argentina, Bouchon eligió Traslasierra por su formación rocosa precámbrica y su microclima ideal.

"Si el conocimiento no fuera público, si este museo no estuviera abierto a las escuelas, no tendría ningún sentido", fueron palabras de quien pensó y construyó desde cero este museo. El espacio permanece abierto como un servicio educativo que busca afianzar la identidad cultural de sus visitantes.

La vida de un coleccionista incansable

Juan Santiago Bouchon descubrió su vocación a los tres años y comenzó a llevar a su casa, en Niza, distintos objetos que llamaban su atención. A los ocho años, desenterró un soldadito romano de 2000 años de antigüedad en Francia, hecho que determinó su destino como investigador. "Aquel mismo año, jugando en una playa de Normandía, encontré mis primeros fósiles", relató sobre sus inicios.

Juan Santiago Bouchon
Juan Santiago Bouchon en Nono, lugar que eligió para fundar el Museo Polifacético Rocsen.

Juan Santiago Bouchon en Nono, lugar que eligió para fundar el Museo Polifacético Rocsen.

A pesar de vivir los horrores de la Segunda Guerra Mundial, estudió Antropología y Bellas Artes en París antes de viajar a Sudamérica. Llegó a la Argentina con 23 contenedores cargados de materiales y trabajó en la Embajada de Francia antes de instalarse definitivamente en Córdoba. "Desearía que en mi museo se encuentre todo el ser humano para toda la humanidad", fue la frase de cabecera del francés y quedó impregnada en cada rincón del museo que hoy continúa su familia.

En una entrevista, Bouchon sintetizó cuál era su motivación y dejó un fuerte legado a los sucesores en la gestión del museo. "Yo me definiría simplemente como alguien que quiere pensar y, sobre todo, intenta hacer pensar", se autodescribía.

"Descubrí que lo más importante en el aprender es el ensañar, porque cultivarse para nutrir un ego sería un absurdo total", repitió en varias ocasiones, quien hoy es considerado un incansable promotor del aprendizaje constante como forma de vida.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Es una destino perfecto para conocer en enero y febrero. 

Turismo en Córdoba: el destino que combina naturaleza, cultura y festivales veraniegos

Se conoció el resultado del allanamiento a la expareja de la mediática.

"La escondió": se conocieron los escalofriantes detalles del allanamiento al ex de Romina Gaetani

El joven está internado en el Instituto del Quemado en el Hospital Córdoba.

Córdoba: un celular explotó mientras se cargaba, provocó un incendio y dejó a un menor gravemente herido

En Córdoba hay un hermoso destino para disfrutar de un paseo en la naturaleza.

Turismo en Córdoba: el destino hermoso para disfrutar de un paseo en la naturaleza

En Córdoba hay un pueblo con ríos y playas mágicas ideal para alejarse la de gente.

Turismo en Córdoba: el pueblito de ríos y playitas mágicas para elejarse de la gente en el verano 2026

La mujer hallada con vida se llama Tania Suárez.

Córdoba: encontraron con vida a la mujer que había desaparecido tras encontrarse con un hombre por una app de citas

Rating Cero

Las novedades que trae el catálogo de Netflix para los amantes de las Series animé
play

Esta miniserie en formato animé llegó a Netflix y es ideal para los románticos: cuál es

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: Despacio, volviendo al trabajo

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: "Despacio, volviendo al trabajo"

Habrá que estar atentos, desde luego, y por lo menos hay cientos de personas que no se despegan de la emisión por si aparece alguna imagen o nueva pista sobre el largometraje.

El reloj de Marvel para Avengers Doomsday ya está volviendo locos a los fans

La aparición se dio en el marco de la promoción de un nuevo producto de Fenty Beauty.

La impresionante transformación de Rihanna: así luce con el pelo más corto que nunca

La humorista y el político se reencontrarán a fin de mes en Mar del Plata.
play

"Sé mucho...": Mirtha Legrand acorraló a Fátima Flórez con una pregunta sobre Javier Milei

La actriz fallecida participó en All That, uno de los programas más icónicos de Nickelodeon.

Conmoción: una exestrella de Nickelodeon murió atropellada en Nueva York

últimas noticias

Fernando Báez Sosa fue asesinado por un grupo de 8 rugbiers, el 18 de enero de 2020

El conmovedor recuerdo de la mamá de Fernando Báez Sosa, a 6 años del crimen: "Quería escuchar tu voz"

Hace 5 minutos
Suspenden el amistoso entre Racing y la U de Chile por los incendios en el sur de Chile

Se suspendió el amistoso entre Racing y la U de Chile por los incendios en el sur de Chile

Hace 7 minutos
El pago único por matrimonio alcanza solo a beneficiarios incluidos en el régimen SUAF.

Cómo cobrar los $109.000 que ANSES les paga a parejas en febrero

Hace 15 minutos
play
Las novedades que trae el catálogo de Netflix para los amantes de las Series animé

Esta miniserie en formato animé llegó a Netflix y es ideal para los románticos: cuál es

Hace 18 minutos
Argentina sufrió a este jugador en el Mundial 2018.

Fue verdugo de la Selección argentina en un Mundial y ahora acaba de rechazar una oferta de 28 millones por año

Hace 18 minutos