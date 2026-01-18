Museo Polifacético Rocsen: el imponente sitio lleno de historia en el paraíso del Valle de Traslasierra

En Nonoal oeste de la provincia de Córdoba, se encuentra este espacio único en el mundo, que alberga más de 65 mil piezas. Su fundador, el francés Juan Santiago Bouchon, dedicó su vida a reunir tesoros de todo tipo, para exhibirlos como una conexión entre el pasado y el presente.

El Museo Rocsen ofrece una experiencia cultural sin comparación en la localidad cordobesa de Nono . Fundado el 6 de enero de 1969, este recinto nació con apenas 100 metros cuadrados y ahora supera los 2700 cubiertos. Su carácter polifacético permite que el público explore 116 temáticas diferentes en un mismo recorrido, desde arqueología hasta ciencias naturales.

Juan Santiago Bouchon , nacido en Francia y radicado en Argentina desde 1950, creó esta obra para cumplir un sueño que tenía desde muy pequeño. "Todo me interesaba y vivía con los bolsillos llenos de las más diversas cosas . Mi madre me los cosía para que no se deformen, pero sin éxito. Regresaba a casa cargado de piedras, insectos o raíces", fueron las palabras del fundador.

"Mi deseo es lograr un museo polifacético con la finalidad de interesar al público más diverso", describió Bouchon, quien falleció en 2019. Actualmente, la institución funciona bajo la gestión de la Fundación Museo Rocsen , una asociación sin fines de lucro que protege este patrimonio.

La fachada del edificio impacta a los visitantes con sus 49 estatuas que representan la evolución del pensamiento humano y es resultado de la multiplicación de 7 por 7, número místico, según el propio Bouchon, quien, además, tardó siete años en esculpir estas figuras, las cuales transmiten un mensaje de paz y conocimiento universal.

La estatua de Jesús, ubicada en el centro del frente de la fachada del Museo Polifacético Rocsen.

Cada imagen fue seleccionada por las enseñanzas fundamentales que aportó a la historia de la humanidad. Entre los personajes históricos que aparecen en el frente del museo, que se encuentran ordenados cronológicamente, se ubica Jesús en el centro. Martin Luther King , Madre Teresa de Calcuta , Leonardo da Vinci , Aristóteles y Sócrates , entre otros, también están representados en la majestuosa entrada al lugar.

Mapa Museo Polifacético Rocsen El recorrido del Museo Polifacético Rocsen, recomendado por sus guías. www.museorocsen.org

En el interior, el inventario cuenta con piezas que llegaron a través de viajes de su creador o por donaciones de la comunidad. Hoy, Pedro Bouchon, hijo de Santiago, y el resto de los encargados del funcionamiento del espacio, recomiendan seguir las indicaciones para caminar siempre por la derecha y completar el circuito de 13 salas. Este sistema garantiza que el espectador regrese al punto de inicio sin omitir ninguno de los objetos en exposición.

El recorrido sumerge al público concurrente en un viaje en el tiempo, que explora el desarrollo de diversas disciplinas, atravesadas por la cultura universal. Desde la física hasta la geografía, de la antropología a la biología, el museo propone a turistas y locales ponerse en el rol de investigadores y conocedores de la historia. Cada pieza exhibida conecta a las personas con sus antepasados y las hace más humanas. "Es muy abarcativo, muy universalista", cuenta Pedro.

Museo Polifacético Rocsen Mariposas de Brasil, Estatua de Caballero, Momia - Museo Polifacético Rocen www.museorocsen.org

El espacio siempre está en movimiento. "El museo está en un proceso dinámico, no es estático, siempre de reubicación y ampliación de temas, en donde se van incorporando elementos que son donados o que esperan en el depósito", expresó el hijo del fundador. En particular, para este año planteó: "En el 2026, durante el invierno, se va a estar trabajando en el museo, se irán realizando nuevas obras, habrá presentaciones previstas y más eventos".

El Museo Rocsen: ¿Cuál es el sentido de su nombre según su creador?

El nombre Rocsen significa Roca Santa en lengua celta y hace referencia a un pasado familiar que el creador recordó siempre con afecto. Tras recorrer toda la Argentina, Bouchon eligió Traslasierra por su formación rocosa precámbrica y su microclima ideal.

"Si el conocimiento no fuera público, si este museo no estuviera abierto a las escuelas, no tendría ningún sentido", fueron palabras de quien pensó y construyó desde cero este museo. El espacio permanece abierto como un servicio educativo que busca afianzar la identidad cultural de sus visitantes.

La vida de un coleccionista incansable

Juan Santiago Bouchon descubrió su vocación a los tres años y comenzó a llevar a su casa, en Niza, distintos objetos que llamaban su atención. A los ocho años, desenterró un soldadito romano de 2000 años de antigüedad en Francia, hecho que determinó su destino como investigador. "Aquel mismo año, jugando en una playa de Normandía, encontré mis primeros fósiles", relató sobre sus inicios.

Juan Santiago Bouchon Juan Santiago Bouchon en Nono, lugar que eligió para fundar el Museo Polifacético Rocsen. www.museorocsen.org

A pesar de vivir los horrores de la Segunda Guerra Mundial, estudió Antropología y Bellas Artes en París antes de viajar a Sudamérica. Llegó a la Argentina con 23 contenedores cargados de materiales y trabajó en la Embajada de Francia antes de instalarse definitivamente en Córdoba. "Desearía que en mi museo se encuentre todo el ser humano para toda la humanidad", fue la frase de cabecera del francés y quedó impregnada en cada rincón del museo que hoy continúa su familia.

En una entrevista, Bouchon sintetizó cuál era su motivación y dejó un fuerte legado a los sucesores en la gestión del museo. "Yo me definiría simplemente como alguien que quiere pensar y, sobre todo, intenta hacer pensar", se autodescribía.

"Descubrí que lo más importante en el aprender es el ensañar, porque cultivarse para nutrir un ego sería un absurdo total", repitió en varias ocasiones, quien hoy es considerado un incansable promotor del aprendizaje constante como forma de vida.