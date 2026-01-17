17 de enero de 2026 Inicio
Pinamar anunció nuevas sanciones y multas millonarias por las picadas en La Frontera

Entre algunos de los puntos más importantes del nuevo decreto, se establecieron multas de hasta $15 millones y graves penas para las personas que faciliten la conducción de menores de edad en camionetas, UTV, cuatriciclos y motos.

Las nuevas sanciones incluyen multas de hasta $15 millones.

Después de una serie de graves accidentes ocurridos en la zona conocida como La Frontera, en la ciudad costera de Pinamar, a causa de carreras ilegales al costado de la playa, la Municipalidad emitió un nuevo decreto para endurecer los controles y sanciones a los conductores de cuatriciclos, camionetas y UTV que protagonicen carreras clandestinas en los médanos del lugar.

Gisela Yurka y su hijo, Gabriel Saru Ovejero. Ambos aparecieron muertos en un hotel de Recoleta.
La medida fue oficializada este sábado por la tarde mediante el decreto N°0104/2026, firmado por el intendente de Pinamar, Juan Manuel Ibarguren. A las pocas horas de entrar en vigor, ya fueron secuestrados unos 16 vehículos. Entre ellos se encuentran camionetas, cuatriciclos y UTV.

Entre los puntos más importantes del nuevo decreto se incluyen abultadas multas que pueden llegar hasta los $15 millones para quienes circulen con UTV, motos o camionetas fuera de las zonas habilitadas para utilizarlos. El monto de la sanción dependerá de la gravedad de la infracción, el riesgo generado y si existe reincidencia en el conductor.

Además, esta nueva medida le otorga poder a los agentes de tránsito para retener y secuestrar vehículos cuando detecten alguna infracción o adviertan que los conductores están manejando de forma temeraria y ponen en riesgo la vida de las personas.

Además, la disposición establece que el infractor deberá hacerse cargo de todos los gastos que deba afrontar la Municipalidad como consecuencia de un accidente generado por una infracción de estas características. Esto contempla la atención médica de los heridos, desde la medicación hasta la internación, y los daños ambientales o del espacio público, entre otros.

En otro de los puntos importantes del decreto, se establece la inhabilitación prolongada de la licencia de conducir para aquellas personas que cometan infracciones graves o se presenten denuncias penales en los casos donde se ingrese a terrenos privados.

Por otro lado, la medida también incluye el refuerzo de los controles policiales en la zona de La Frontera, conocida por las carreras que se realizan en diferentes vehículos aptos para circular por la arena. Actualmente, hay seis operativos activos en los accesos y egresos del lugar, mientras que se montó otro más al costado de la ruta. Allí, personal de tránsito municipal y fuerzas de seguridad solicitan la documentación correspondiente y realizan controles de alcoholemia.

papa bastian

Por último, la Municipalidad subrayó que habrá severas sanciones para aquellos que faciliten la conducción de vehículos a menores de edad.

Las nuevas medidas que quedaron incorporadas al Código de Faltas Municipal se implementaron después de varios accidentes en la zona de La Frontera, siendo el más impactante el de Bastian, el chico de 8 años que se encuentra en grave estado de salud tras el choque entre dos UTV y una camioneta, el pasado lunes por la noche.

Cómo evoluciona la salud de Bastian, el nene atropellado en Pinamar: el último parte médico

Bastian, el niño atropellado en Pinamar, fue operado por tercera vez en el Hospital Materno Infantil "Victorio Tetamanti", de Mar del Plata. El pequeño presenta múltiples fracturas de cráneo y tuvieron que realizarle una intervención en el hígado. Su pronóstico es reservado y permanece en terapia intensiva.

Desde Mar del Plata, la periodista Jimena Paternoster brindó detalles sobre el nuevo parte médico del niño de ocho años para la pantalla de C5N. El niño "permanece clínica y hemodinámicamente estable, sin requerimiento de drogas vasoactivas", expresaron desde el Ministerio de Salud bonaerense.

"El paciente se encuentra en coma farmacológico inducido con asistencia ventilatoria mecánica. Se aguarda su evolución para iniciar de manera gradual y progresiva el descenso de sedantes conforme a la respuesta clínica", se puede leer en el comunicado.

La familia de Bastian permanece dentro del hospital desde que llegaron de Pinamar a Mar del Plata: "El único contacto que tenemos es con la gente que trabaja en el Ministerio de Salud de la provincia", expresó la cronista; los padres no hablan con la prensa que se encuentra afuera de la clínica.

