Temporal en Mar del Plata: fuertes ráfagas causaron destrozos en distintos puntos de la ciudad

Sucedió en horas de la tarde de este sábado. En barrios periféricos hubo postes tumbados, voladura de techos y caída de árboles. En los paradores turísticos se registraron daños menores, aunque los visitantes vivieron momentos de miedo.

Destrozos en Mar del Plata tras un potente vendaval. 

Destrozos en Mar del Plata tras un potente vendaval. 

El temporal llegó a Pinamar: los turistas abandonaron la playa antes de la tormenta

En la intersección de las calles 25 de Mayo e Yrigoyen, el viento derribó un árbol de gran tamaño sobre la vía pública que impactó de lleno contra un Peugeot 206 estacionado en el lugar. Defensa Civil trabajó en la zona para remover los restos del ejemplar, que bloquearon el tránsito durante varias horas.

Peugeot 206 aplastado por un árbol de gran tamaña, tras los fuertes vientos en Mar del Plata.

También se registraron daños materiales en el barrio José Hernández, donde las cámaras de seguridad de una vivienda captaron la furia del vendaval. "Gracias a Dios no hubo heridos, nos metimos adentro cuando vimos que se venía un viento fuerte", relató una vecina damnificada al medio local 0223. "Hubo personas que perdieron sus techos", agregó angustiada.

Medios locales informaron sobre la caída de postes de alumbrado público en el barrio Belisario Roldán, en la zona de la calle Roca al 7500. Los cables y las estructuras de madera terminaron sobre rejas y techos de las casas linderas, lo que generó cortes de suministro eléctrico en el sector.

El pronóstico del tiempo anticipa que la inestabilidad continuará durante el resto del fin de semana en toda la Costa Atlántica. Se recomienda a la población y a los turistas que mantengan la precaución al circular por la vía pública. Además, se insta a asegurar elementos que puedan volarse y evitar la permanencia en áreas con arboledas hasta que cese el temporal.

El temporal también llegó a Pinamar: los turistas abandonaron la playa por la tormenta

Un frente de ráfagas y tormenta alcanzó a la ciudad costera de Pinamar y echó a los turistas de la playa en cuestión de minutos. El cambio llegó horas después de causar destrozos en Mar del Plata, con una temperatura que descendió por debajo de los 20 grados, tras alcanzar una máxima de 35 al mediodía.

"Incesante lluvia en la Costa Atlántica. Retiraron a toda la gente de la playa. Primero sacaron las sombrillas, y luego se retiraron los turistas. Hubo un cuello de botella porque era tanta la desesperación por la llegada de nubes negras, que se amontonó gente en la salida. La lluvia es fuerte, pero no tanto como en Mar del Plata", expresó el periodista Alan Vidaña, en La Voz de la Calle.

