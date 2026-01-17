Temporal en Mar del Plata: fuertes ráfagas causaron destrozos en distintos puntos de la ciudad Sucedió en horas de la tarde de este sábado. En barrios periféricos hubo postes tumbados, voladura de techos y caída de árboles. En los paradores turísticos se registraron daños menores, aunque los visitantes vivieron momentos de miedo. Por + Seguir en







Destrozos en Mar del Plata tras un potente vendaval. loquepasa.net / X

Mar del Plata registró este sábado un breve pero violento temporal de viento y lluvia que afectó la jornada turística en plena temporada. El fenómeno coincidió con la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para esta tarde. Las fuertes ráfagas provocaron el pánico de los bañistas, quienes abandonaron la costa ante la inminente llegada de nubes negras y la voladura de sombrillas por el aire.

Embed Tormenta de sombrillas en Mar Del Plata. pic.twitter.com/6pmwikV6I9 — Real Time (@RealTimeRating) January 17, 2026 En la intersección de las calles 25 de Mayo e Yrigoyen, el viento derribó un árbol de gran tamaño sobre la vía pública que impactó de lleno contra un Peugeot 206 estacionado en el lugar. Defensa Civil trabajó en la zona para remover los restos del ejemplar, que bloquearon el tránsito durante varias horas.

Peugeot 206 aplastado por un árbol de gran tamaña, tras los fuertes vientos en Mar del Plata Peugeot 206 aplastado por un árbol de gran tamaña, tras los fuertes vientos en Mar del Plata. Minuto Uno También se registraron daños materiales en el barrio José Hernández, donde las cámaras de seguridad de una vivienda captaron la furia del vendaval. "Gracias a Dios no hubo heridos, nos metimos adentro cuando vimos que se venía un viento fuerte", relató una vecina damnificada al medio local 0223. "Hubo personas que perdieron sus techos", agregó angustiada.

Medios locales informaron sobre la caída de postes de alumbrado público en el barrio Belisario Roldán, en la zona de la calle Roca al 7500. Los cables y las estructuras de madera terminaron sobre rejas y techos de las casas linderas, lo que generó cortes de suministro eléctrico en el sector.

Embed #MarDelPlata Impactantes videos de los destrozos que provocó el temporal en distintas zonas de la ciudad pic.twitter.com/rLqz6iFTMJ — 0223 (@0223comar) January 17, 2026 El pronóstico del tiempo anticipa que la inestabilidad continuará durante el resto del fin de semana en toda la Costa Atlántica. Se recomienda a la población y a los turistas que mantengan la precaución al circular por la vía pública. Además, se insta a asegurar elementos que puedan volarse y evitar la permanencia en áreas con arboledas hasta que cese el temporal.