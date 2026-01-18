18 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Adiós a ChatGPT: el nuevo chatbot que se especializa en salud

Una nueva herramienta apunta al sector sanitario. El debate por la seguridad vuelve al centro de la escena.

Por
La novedad surge pocos días después de que OpenAI diera a conocer su propia solución orientada a consultas médicas.

La novedad surge pocos días después de que OpenAI diera a conocer su propia solución orientada a consultas médicas.

El Ecosistema Startup
  • Una empresa rival de OpenAI lanzó un asistente con foco exclusivo en el ámbito sanitario.
  • La herramienta está pensada para profesionales médicos, aseguradoras y también pacientes.
  • Incorpora funciones que permiten trabajar con datos clínicos y plataformas externas.
  • El avance reabre el debate sobre el uso de inteligencia artificial en temas sensibles de salud.

El desarrollo de chatbots con inteligencia artificial dio un nuevo paso con la presentación de una propuesta enfocada exclusivamente en el sector sanitario. Se trata de una iniciativa que busca ofrecer respuestas y asistencia médica a través de un sistema entrenado para interactuar con información clínica.

Mi equipo y yo queremos tener la certeza de que, cuando se utilicen mi voz o mi imagen, sea porque he dado mi aprobación”, aseguró Mathew McConaughey.
Te puede interesar:

Matthew McConaughey registró su imagen y voz para que no sean recreadas por la IA

La novedad surge pocos días después de que OpenAI diera a conocer su propia solución orientada a consultas médicas. En ese contexto, otra de las compañías con mayor peso en el rubro decidió mostrar su alternativa, con una apuesta que amplía el alcance más allá de la simple conversación con usuarios.

El interés por este tipo de herramientas no es casual. Millones de personas recurren semanalmente a sistemas de IA para despejar dudas vinculadas a síntomas, tratamientos o estudios médicos, lo que empuja a las empresas tecnológicas a desarrollar soluciones más específicas y adaptadas a este campo.

En ese escenario, la propuesta presentada busca posicionarse como una plataforma integral, pensada para optimizar procesos administrativos y de análisis dentro del sistema de salud, sin desplazar el rol central de los profesionales.

Claude for Healthcare

Cómo es Claude for Healthcare, el chatbot especializado en temas de salud

Claude for Healthcare fue presentado por Anthropic como una ampliación de su sistema de inteligencia artificial pensada específicamente para el sector de la salud. A diferencia de otros desarrollos centrados en el diálogo con usuarios, esta propuesta se plantea como un conjunto de herramientas orientadas a médicos, aseguradoras y pacientes, con un enfoque más amplio que el de las consultas puntuales.

La solución permite integrar información sanitaria proveniente de dispositivos y plataformas digitales, como teléfonos móviles o relojes inteligentes. Desde la empresa aseguraron que esos datos no serán utilizados para entrenar los modelos de IA, una definición clave para reforzar los estándares de privacidad y generar mayor confianza entre los usuarios del sistema.

Claude for Healthcare

Uno de los aspectos más relevantes es la incorporación de conectores, una función que habilita el acceso a bases de datos y sistemas externos. Esta capacidad apunta a optimizar tareas habituales del ámbito médico, como la elaboración de informes, la investigación clínica o la gestión administrativa dentro de instituciones de salud.

Según explicó Anthropic, el uso de esta tecnología también podría colaborar en procesos como la validación de órdenes médicas o recetas, reduciendo el tiempo que los profesionales dedican al papeleo. En un contexto de adopción creciente de la IA en consultas médicas, la compañía remarca que estas herramientas no sustituyen el criterio profesional y que su implementación debe ser responsable y supervisada, especialmente ante los cuestionamientos surgidos por antecedentes de usos inapropiados en situaciones sensibles.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ashley St. Clair, madre de uno de los hijos de Elon Musk, es una escritora y estratega política de 27 años. 

La expareja de Elon Musk denunció a su empresa de IA por crear imágenes sexuales suyas

Bruno Scopazzo en el set de El Eternauta.
play

El creador de Guardianas del Pop Argentino habló del clip viral: "La IA es una gran herramienta, no reemplaza la creatividad"

Según la IA: ¿cuál es la mejor playa de Uruguay?

Qué playa es la mejor para visitar en Uruguay en 2026 según la inteligencia artificial

El botón de WPS (Wifi Protected Setup) habilita la opción de conectarse a una red WiFi incluso cuando no se recuerda la contraseña de la red.

Así podés conectarte a un WiFi sin tener la contraseña, en solo segundos

Con este truco podrás aumentar la velocidad del Wifi sin hacer nada extraño.

Esta es la mejor forma de aumentar la velocidad del Wifi de tu casa solo con la configuración

Con este truco podrás tener un Wifi mucho más veloz en tu celular.

Este es el mejor truco para duplicar la velocidad del Wifi en tu iPhone

Rating Cero

Fabián Vena reveló que hace poco más de un año le diagnosticaron celiaquía

Fabián Vena reveló la enfermedad que padece: "Tuve situaciones horribles"

Entre los saludos en redes, Pampita recibió el de su pareja Martín Pepa: Feliz cumple, reina

Las mejores fotos del lujoso cumpleaños de Pampita con su familia y amigos en México

Las novedades que trae el catálogo de Netflix para los amantes de las Series animé
play

Esta miniserie en formato animé llegó a Netflix y es ideal para los románticos: cuál es

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: Despacio, volviendo al trabajo

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: "Despacio, volviendo al trabajo"

Habrá que estar atentos, desde luego, y por lo menos hay cientos de personas que no se despegan de la emisión por si aparece alguna imagen o nueva pista sobre el largometraje.

El reloj de Marvel para Avengers Doomsday ya está volviendo locos a los fans

La aparición se dio en el marco de la promoción de un nuevo producto de Fenty Beauty.

La impresionante transformación de Rihanna: así luce con el pelo más corto que nunca

últimas noticias

Fabián Vena reveló que hace poco más de un año le diagnosticaron celiaquía

Fabián Vena reveló la enfermedad que padece: "Tuve situaciones horribles"

Hace 8 minutos
Agostina Páez aseguró estar recibiendo muchísimas amenazas.

La abogada argentina retenida en Brasil acusado de racismo aseguró que está "muerta de miedo"

Hace 16 minutos
El alfajor de milanesa es viral en redes.

El bodegón de Buenos Aires que se destaca por su "alfajor de milanesa" delicioso

Hace 41 minutos
Enzo Fernández marcó tendencia con un look total black.

El look al estilo callejero de Enzo Fernández que se robó todas las miradas

Hace 41 minutos
El descanso insuficiente afecta la salud mental y física desde el corto plazo y puede generar consecuencias graves si se sostiene en el tiempo.

Qué le pasa a tu cuerpo y mente si dormís poco: lo que dicen los expertos

Hace 41 minutos