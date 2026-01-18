La impresionante transformación de Rihanna: así luce con el pelo más corto que nunca La artista volvió a sorprender con una imagen inédita. Un gesto reavivó versiones sobre su vida familiar. + Seguir en







Un gesto en redes sociales volvió a encender versiones sobre una posible nueva etapa familiar. Rihanna volvió a llamar la atención global con una transformación estética que no pasó inadvertida. La cantante y empresaria mostró un corte de pelo ultracorto, con textura natural y un color notablemente más claro, una imagen que sorprendió incluso a sus seguidores más acostumbrados a sus cambios de estilo.

La aparición se dio en el marco de la promoción de un nuevo producto de Fenty Beauty, donde eligió mostrarse con rizos cortos. El resultado fue un look que remite a sus orígenes y que refuerza su vínculo con la identidad capilar afro.

rihanna 2 Instagram El contraste con sus últimas apariciones fue inmediato. Hasta hace poco, Rihanna lucía una melena larga, muy oscura y completamente lacia, por lo que el giro estético fue interpretado como uno de los más marcados de los últimos años dentro de su historial visual.

Este tipo de decisiones no son ajenas a su trayectoria. A lo largo de su carrera, la artista impuso tendencias con distintos cortes y colores, alternando estilos sin atarse a una única imagen pública, siempre con un fuerte mensaje de libertad estética y cuidado personal.

rihanna Instagram El comentario que despertó rumores de que Rihanna tendrá un nuevo hijo Más allá del impacto de su nuevo look, una interacción en redes sociales volvió a ubicar a Rihanna en el centro mediático. Un comentario que dejó en la publicación de una influencer, vinculada a los planes personales para 2026, fue leído por sus seguidores como una señal de entusiasmo ante la posibilidad de agrandar su familia.

La respuesta, aunque breve, fue suficiente para disparar interpretaciones sobre un posible cuarto embarazo. La reacción se viralizó rápidamente y alimentó versiones que ya venían circulando en torno a su vida privada junto a A$AP Rocky. rihanna Instagram Desde que formalizaron su relación en 2020, la pareja mantuvo un equilibrio entre exposición y reserva. Aunque comparten algunos momentos públicos, suelen cuidar los detalles de su intimidad y evitar confirmaciones directas sobre planes futuros. Con tres hijos nacidos entre 2022 y 2025, la familia creció a un ritmo acelerado. Rihanna expresó en distintas ocasiones que vive la maternidad bajo sus propias reglas, sin responder a esquemas tradicionales, priorizando decisiones personales por sobre expectativas externas.