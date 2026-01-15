Turismo en Córdoba: el destino hermoso para disfrutar de un paseo en la naturaleza

En Córdoba hay un hermoso destino para disfrutar de un paseo en la naturaleza.

Ubicada en el centro-sur de la provincia de Córdoba, Río Tercero se consolida como un destino turístico que combina naturaleza, servicios y una fuerte identidad local ideal para disfrutar en esta temporada de verano 2026 . La ciudad se encuentra a unos 100 kilómetros de la ciudad de Córdoba y forma parte del departamento Tercero Arriba, en una zona de llanura atravesada por el río Ctalamochita, que da origen a uno de sus principales atractivos naturales y recreativos.

El corazón turístico de Río Tercero es el Lago Embalse Río Tercero , un espejo de agua de más de 40 kilómetros cuadrados que permite la práctica de deportes náuticos como kayak, windsurf, vela y pesca deportiva . Sus playas y balnearios, como El Mirador, Club Náutico y Playa del Balneario Municipal , ofrecen espacios ideales para disfrutar al aire libre. Además, la ciudad cuenta con amplios parques, ciclovías, senderos para caminatas y una costanera muy concurrida durante los meses de verano.

La propuesta se completa con una agenda cultural y recreativa activa, que incluye ferias, eventos al aire libre y espectáculos en distintos puntos de la ciudad. A esto se suman museos, espacios históricos y una variada oferta gastronómica y de alojamiento .

Río Tercero se encuentra en la región central de la provincia de Córdoba , formando parte del departamento Tercero Arriba. Geográficamente, se sitúa aproximadamente a 100 kilómetros al sur de la ciudad de Córdoba y se asienta a orillas del río homónimo, también conocido como río Ctalamochita.

Su ubicación es estratégica al estar posicionada en la zona de transición entre la llanura pampeana y las Sierras de Córdoba, específicamente en las proximidades del Valle de Calamuchita y a unos 20 km del Embalse de Río Tercero.

Qué puedo hacer en Río Tercero

En Río Tercero se puede disfrutar de actividades al aire libre en sus balnearios y playas sobre el río Ctalamuchita, visitar sitios históricos como la Casa de la Cultura (con su Museo Regional) y el Museo de la Estafeta Postal Lastenia.

También se puede recorrer el circuito del Riel y la calle Acuña, y disfrutar del Anfiteatro Municipal, además de explorar lugares cercanos como el Embalse Fitz Simón y el Parque Nacional Quebrada del Condorito, combinando naturaleza y cultura local.

La Parroquia Nuestra Señora de Lourdes es uno de los edificios religiosos y culturales más emblemáticos de la ciudad de Río Tercero, Córdoba. Es considerada parte del patrimonio histórico y arquitectónico de la localidad. El interior cuenta con un mural de la "Última Cena" realizado por alumnos de la Escuela de Bellas Artes local.

Cómo llegar a Río Tercero

Para llegar a Río Tercero en auto desde Córdoba Capital, la ruta principal es tomar la Autopista Justiniano Allende Posse, una vía directa que lleva hacia el sudeste, pasando por localidades como Pilar, hasta arribar a Río Tercero en aproximadamente una hora y media.

Para llegar desde Córdoba en colectivo, hay que ir a la Terminal de Ómnibus de Córdoba y tomar un servicio directo con empresas como Inter Córdoba, con frecuencias cada hora y un viaje que dura aproximadamente 2 horas, comprando el pasaje online o en la terminal, siendo una opción económica y conveniente.

Para llegar a Río Tercero en avión desde Buenos Aires, se debe volar al Aeropuerto de Córdoba (COR), ya que no hay vuelos directos a Río Tercero; desde Córdoba, tomar un autobús o contratar un traslado terrestre para cubrir los 84 km restantes hasta el destino final, con vuelos a Córdoba durando aproximadamente 1 hora y 20 minutos.