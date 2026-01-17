Javier Milei, sobre el acuerdo con la Unión Europea: "El mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación"

El presidente argentino remarcó el convenio comercial sellado entre los bloques de Sudamérica y Europa, en el marco de la firma que se realiza en Asunción.

Javier Milei pronunció un sorpresivo discurso en la firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur. Allí, el mandatario argentino aseguró que la firma constituye "el mayor logro obtenido por el Mercosur desde su creación".

"En este marco quiero expresar un reconocimiento al liderazgo europeo que hizo posible este resultado. Agradecer a quien tengo el gusto de llamar amiga, a Giorgia Meloni" , destacó sobre el esfuerzo de las partes para finalmente poder avanzar en la rúbrica del acuerdo.

Luego, se metió de lleno en la postura de nuestro país y subrayó que "Argentina no se detiene en este acuerdo y llama a ir más allá. Tenemos que avanzar en la misma dirección y adaptar los esquemas de economía a nivel global, es una obligación".

Enseguida Milei realizó un paralelismo con la estrategia comercial que lleva adelante el Gobierno y contó que se está avanzando con determinación "para concluir negociaciones con los Emiratos Árabes unidos. Exploraremos nuevas oportunidades y el interés de Japón para ampliar el comercio".

"La libertad no es una consigna vacía. Este es un punto partida dentro un plan. Argentina avanzará hacia la ratificación legislativa del acuerdo Mercosur - Unión Europea", afirmó, mostrando la fractura existente incluso dentro del país respecto del acuerdo.

Milei en la firma del acuerdo entre la UE y el Mercosur.

"En los próximos días enviaré el proyecto al Congreso. Celebramos haber alcanzado un objetivo, pero estamos ratificando un rumbo. Este acuerdo confirma esa decisión nos impulsa a ir por más", cerró.

Javier Milei reclamó la libertad de Nahuel Gallo

El jefe de Estado no hizo oídos sordos a lo que está ocurriendo en Venezuela y se tomó unos minutos para referirse a la intensa crisis social del país. Defendió la intervención militar encabezada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la vez que exigió la liberación de los presos políticos oriundos de Argenitna.

"La situación que atraviesa a Venezuela es una muestra de esa claridad. Valoramos la decisión demostrada por el presidente de los estados unidos Donald Trump. Seguimos reclamando por Nahuel Gallo, así como todos los presos políticos argentinos", señaló.

