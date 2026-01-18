Esta miniserie en formato animé llegó a Netflix y es ideal para los románticos: cuál es Desde su llegada a la plataforma, la miniserie empezó a llamar la atención de los suscriptores que buscan algo distinto dentro del universo del animé. + Seguir en







El catálogo de Netflix sigue ampliándose con propuestas que buscan conquistar a públicos muy específicos, y en este caso sumó una miniserie en formato animé que apunta directo al corazón de los fanáticos de las historias románticas. Con una estética cuidada y una narrativa sensible, esta producción se presenta como una opción ideal para quienes disfrutan de relatos íntimos, emociones contenidas y vínculos que se construyen a partir de pequeños gestos y grandes silencios.

La serie, titulada El amor a través de un prisma, combina animación de estilo delicado con una historia que invita a reflexionar sobre los encuentros, las segundas oportunidades y la manera en que las personas se conectan en distintos momentos de la vida. En pocos episodios, propone un recorrido emocional que se apoya más en los detalles y en la atmósfera que en los grandes giros argumentales, lo que la vuelve perfecta para maratonear en una tarde o noche tranquila.

Sinopsis de El amor a través de un prisma, el animé estreno de Netflix El amor a través de un prisma - Netflix - Películas En el Londres de principios del siglo XIX, una estudiante japonesa que llega para estudiar arte se encuentra en la misma órbita que un joven aristócrata con talento. Esta serie cuenta con 1 temporada de 20 episodios.

Tráiler de El amor a través de un prisma Embed - El amor a través de un prisma | Tráiler oficial | Netflix Reparto de El amor a través de un prisma Lili Ichijoin: Atsumi Tanezaki.

Kit Church: Koki Uchiyama.

Shinnosuke Kobayakawa: Yuki Kaji.

Dorothy Brown: Megumi Han.