IR A
IR A

Esta miniserie en formato animé llegó a Netflix y es ideal para los románticos: cuál es

Desde su llegada a la plataforma, la miniserie empezó a llamar la atención de los suscriptores que buscan algo distinto dentro del universo del animé.

Las novedades que trae el catálogo de Netflix para los amantes de las Series animé

Las novedades que trae el catálogo de Netflix para los amantes de las Series animé

El catálogo de Netflix sigue ampliándose con propuestas que buscan conquistar a públicos muy específicos, y en este caso sumó una miniserie en formato animé que apunta directo al corazón de los fanáticos de las historias románticas. Con una estética cuidada y una narrativa sensible, esta producción se presenta como una opción ideal para quienes disfrutan de relatos íntimos, emociones contenidas y vínculos que se construyen a partir de pequeños gestos y grandes silencios.

Te puede interesar:

Es la serie más vista en Netflix en 75 países y se va a convertir en tu thriller favorito

La serie, titulada El amor a través de un prisma, combina animación de estilo delicado con una historia que invita a reflexionar sobre los encuentros, las segundas oportunidades y la manera en que las personas se conectan en distintos momentos de la vida. En pocos episodios, propone un recorrido emocional que se apoya más en los detalles y en la atmósfera que en los grandes giros argumentales, lo que la vuelve perfecta para maratonear en una tarde o noche tranquila.

Sinopsis de El amor a través de un prisma, el animé estreno de Netflix

El amor a través de un prisma - Netflix - Películas

En el Londres de principios del siglo XIX, una estudiante japonesa que llega para estudiar arte se encuentra en la misma órbita que un joven aristócrata con talento. Esta serie cuenta con 1 temporada de 20 episodios.

Tráiler de El amor a través de un prisma

Embed - El amor a través de un prisma | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de El amor a través de un prisma

  • Lili Ichijoin: Atsumi Tanezaki.
  • Kit Church: Koki Uchiyama.
  • Shinnosuke Kobayakawa: Yuki Kaji.
  • Dorothy Brown: Megumi Han.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La segunda temporada de la serie carcelaria promete sacudir la pantalla de Netflix.
play

¿Hay romance? Se filtraron las primeras imágenes de L-Gante y la China Suárez en la serie En el barro

Ahora aterrizó a la gran N roja, una serie de animé, que los fanáticos de este género no para de mirarla, se trata El amor a través de un prisma. Una fascinante producción televisiva de Japón que fue todo un éxito en su país.
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata El amor a través de un prisma, la miniserie animé que llegó al streaming

En fuga, la serie de Netflix que mantiene en duda su temporada 2

¿En fuga tendrá temporada 2 en Netflix? Esto es lo que se sabe

El nuevo especial de comedia de Netflix, titulado American Boy, marca el debut en solitario de Marcello Hernández, una de las figuras jóvenes con mayor proyección dentro de Saturday Night Live. 
play

Una hora de puras risas: este comediante estadounidense estrenó su especial en Netflix

Su llegada a Netflix permite redescubrir este título en versiones remasterizadas, acercándolo a nuevas audiencias.
play

Este animé con guerrera mágicas acaba de llegar a Netflix y tiene a los fans emocionados: cual es

Ahora, llegó a la gran N roja, un super estreno que les va a fascinar, se trata de Las Guerreras Mágicas (también titulada Rayearth: Las Guerreras Mágicas) es una serie de anime de 1994 producida por Tokyo Movie Shinsha.
play

Cual es la trama de Rayearth: Las Guerreras Mágicas, el animé que llegó a Netflix y sorprende a los fans

últimas noticias

Fernando Báez Sosa fue asesinado por un grupo de 8 rugbiers, el 18 de enero de 2020

El conmovedor recuerdo de la mamá de Fernando Báez Sosa: "Quería escuchar tu voz"

Hace 12 minutos
Suspenden el amistoso entre Racing y la U de Chile por los incendios en el sur de Chile

Se suspendió el amistoso entre Racing y la U de Chile por los incendios en el sur de Chile

Hace 14 minutos
El pago único por matrimonio alcanza solo a beneficiarios incluidos en el régimen SUAF.

Cómo cobrar los $109.000 que ANSES les paga a parejas en febrero

Hace 22 minutos
play
Las novedades que trae el catálogo de Netflix para los amantes de las Series animé

Esta miniserie en formato animé llegó a Netflix y es ideal para los románticos: cuál es

Hace 25 minutos
Argentina sufrió a este jugador en el Mundial 2018.

Fue verdugo de la Selección argentina en un Mundial y ahora acaba de rechazar una oferta de 28 millones por año

Hace 25 minutos