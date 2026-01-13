Turismo en Argentina: el pueblito con artesanías y gastronomía regional que te enamora en el verano 2026

Esta localidad presenta ríos cristalinos, tradiciones rurales y paisajes serranos en un entorno que permite desconectar de la mejor manera.

Nono es un clásico del turismo argentino que se convirtió en el refugio ideal para escaparse unos días del ritmo acelerado de las ciudades, gracias a sus ríos cristalinos, historia y vida rural en un entorno que parece hecho para desconectar. El verano 2026 encuentra a este pueblo serrano de Córdoba listo para ofrecer una experiencia única donde la montaña, las aguas frescas y la gastronomía regional se mezclan de manera inolvidable.

Desde senderos y ríos cristalinos hasta artesanías y gastronomía regional, Nono invita a vivir el verano con una experiencia auténtica en medio de paisajes impresionantes. Para quienes buscan naturaleza, la recomendación incluye explorar los balnearios de los ríos Los Sauces y Chico, realizar senderismo en las sierras, cabalgatas y paseos en bicicleta por caminos de montaña.

Para los viajeros que prefieren descubrir la cultura e historia de los lugares que visitan, resulta infaltable un paseo por el emblemático Museo Rocsen, la Iglesia San Juan Bautista y el casco histórico que conserva la identidad rural del poblado.

El origen del nombre proviene del quechua "ñuñu", que significa "mama" o "pecho" , en alusión a dos cerros cercanos con esa forma particular. Su historia está marcada por antiguas comunidades comechingonas y una tradición rural que todavía se conserva en sus calles de tierra, en las ferias de artesanos que se arman los fines de semana en la plaza principal, y en las comidas típicas que se sirven en las posadas familiares.

Nono está ubicado en el Valle de Traslasierra, dentro del departamento San Alberto , al oeste de la provincia de Córdoba. A unos 160 kilómetros de la capital provincial, se encuentra rodeado por las Sierras Grandes y los ríos Chico de Nono y Los Sauces, que confluyen cerca del pueblo y crean un paisaje ideal para quienes disfrutan del agua y el aire libre.

Su posición en el valle, rodeado de formaciones serranas, le otorga un microclima particular y un entorno natural casi virgen que lo convierte en destino elegido por quienes buscan desconectar al menos por un tiempo en contacto con la naturaleza.

Qué puedo hacer en Nono

Las opciones de actividades y atractivos en este pueblo serrano son variadas:

Disfrutar de los balnearios de los ríos Los Sauces y Chico, incluyendo Paso de las Tropas, Los Remansos y La Kiva, donde se forman ollas naturales perfectas para nadar o descansar al sol con aguas transparentes.

Visitar el Museo Rocsen, museo polifacético único en su tipo ubicado a pocos minutos del centro, famoso por su colección de más de 55.000 objetos provenientes de distintas culturas y épocas que abarcan desde arte y arqueología hasta curiosidades de todo el mundo.

Recorrer el Laberinto de Nono, una de las atracciones más destacadas de la zona, lugar perfecto para disfrutar en familia resolviendo divertidos enigmas mientras te adentras en sus pasillos.

Explorar la Quebrada de la Mermela, un espectacular cañón con arroyos cristalinos, cascadas y formaciones rocosas impresionantes, perfecto para hacer trekking y disfrutar de la naturaleza virgen.

Realizar senderismo por los caminos del Cerro Champaquí, el punto más alto de Córdoba, o practicar senderismo acuático cerca de los ríos.

Practicar actividades como tirolesa, rappel, escalada y paseos en bicicleta de montaña con empresas que operan en los alrededores.

Recorrer la feria artesanal de la plaza principal los fines de semana, donde productores y artistas de la zona ofrecen dulces caseros, tejidos, cerámicas y mates tallados.

Visitar la Iglesia San Juan Bautista y recorrer el casco histórico que conserva la tradición rural en sus calles de tierra.

Degustar la gastronomía local con platos típicos de la región como cabrito serrano, empanadas criollas, postres caseros y licores artesanales en restaurantes locales y posadas familiares.

Practicar pesca en el río Los Sauces, que ofrece hermosos paisajes y áreas para hacer picnic.

Disfrutar de festivales folklóricos durante el verano.

Cómo llegar a Nono

Desde la ciudad de Córdoba, el viaje dura alrededor de dos horas y media en auto recorriendo aproximadamente 150 kilómetros. Se debe salir de Córdoba Capital por Ruta Nacional 20 hasta Barrio Sierras de Oro, luego tomar la Ruta Provincial C45 y continuar por la Ruta Provincial 34 hasta llegar a la localidad de Mina Clavero, desde donde el camino se fusiona con la Ruta Provincial 14 hasta Nono en un recorrido aproximado de 10 kilómetros.

El trayecto atraviesa el camino de las Altas Cumbres, una de las travesías más panorámicas del país. Para quienes llegan desde Buenos Aires, una opción práctica es volar hasta el Aeropuerto Ingeniero Ambrosio Taravella y continuar en colectivo o auto alquilado, o bien manejar aproximadamente 800 kilómetros tomando la Ruta Nacional 8 hasta Río Cuarto, luego la Ruta Provincial 30 hasta Villa Dolores y finalmente la Ruta Provincial 14 hasta Nono.