13 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Turismo en Argentina: el pueblito con artesanías y gastronomía regional que te enamora en el verano 2026

Esta localidad presenta ríos cristalinos, tradiciones rurales y paisajes serranos en un entorno que permite desconectar de la mejor manera.

Por
Este destino combina tranquilidad

Este destino combina tranquilidad, ambiente acogedor y una fuerte identidad cordobesa.

cordoba turismo
  • Nono se ubica en el Valle de Traslasierra a 160 kilómetros de Córdoba capital, rodeado por las Sierras Grandes y los ríos Chico de Nono y Los Sauces.
  • Los balnearios como Paso de las Tropas, Los Remansos y La Kiva ofrecen ollas naturales con aguas transparentes ideales para nadar.
  • El Museo Rocsen alberga más de 55.000 objetos de distintas culturas y épocas, mientras que los fines de semana la feria artesanal reúne productores locales con dulces caseros, tejidos, cerámicas y mates tallados.
  • El destino combina senderismo hacia el Cerro Champaquí, cabalgatas guiadas por baqueanos, gastronomía tradicional.

Nono es un clásico del turismo argentino que se convirtió en el refugio ideal para escaparse unos días del ritmo acelerado de las ciudades, gracias a sus ríos cristalinos, historia y vida rural en un entorno que parece hecho para desconectar. El verano 2026 encuentra a este pueblo serrano de Córdoba listo para ofrecer una experiencia única donde la montaña, las aguas frescas y la gastronomía regional se mezclan de manera inolvidable.

Punta Indio, playas de río y naturaleza cerca de Buenos Aires.
Te puede interesar:

La escapada cerca de Buenos Aires a unas playas agrestes que son ideales para combatir el verano 2026

Desde senderos y ríos cristalinos hasta artesanías y gastronomía regional, Nono invita a vivir el verano con una experiencia auténtica en medio de paisajes impresionantes. Para quienes buscan naturaleza, la recomendación incluye explorar los balnearios de los ríos Los Sauces y Chico, realizar senderismo en las sierras, cabalgatas y paseos en bicicleta por caminos de montaña.

Para los viajeros que prefieren descubrir la cultura e historia de los lugares que visitan, resulta infaltable un paseo por el emblemático Museo Rocsen, la Iglesia San Juan Bautista y el casco histórico que conserva la identidad rural del poblado.

El origen del nombre proviene del quechua "ñuñu", que significa "mama" o "pecho", en alusión a dos cerros cercanos con esa forma particular. Su historia está marcada por antiguas comunidades comechingonas y una tradición rural que todavía se conserva en sus calles de tierra, en las ferias de artesanos que se arman los fines de semana en la plaza principal, y en las comidas típicas que se sirven en las posadas familiares.

Nono 1

Dónde queda Nono

Nono está ubicado en el Valle de Traslasierra, dentro del departamento San Alberto, al oeste de la provincia de Córdoba. A unos 160 kilómetros de la capital provincial, se encuentra rodeado por las Sierras Grandes y los ríos Chico de Nono y Los Sauces, que confluyen cerca del pueblo y crean un paisaje ideal para quienes disfrutan del agua y el aire libre.

Su posición en el valle, rodeado de formaciones serranas, le otorga un microclima particular y un entorno natural casi virgen que lo convierte en destino elegido por quienes buscan desconectar al menos por un tiempo en contacto con la naturaleza.

Qué puedo hacer en Nono

Las opciones de actividades y atractivos en este pueblo serrano son variadas:

  • Disfrutar de los balnearios de los ríos Los Sauces y Chico, incluyendo Paso de las Tropas, Los Remansos y La Kiva, donde se forman ollas naturales perfectas para nadar o descansar al sol con aguas transparentes.
  • Visitar el Museo Rocsen, museo polifacético único en su tipo ubicado a pocos minutos del centro, famoso por su colección de más de 55.000 objetos provenientes de distintas culturas y épocas que abarcan desde arte y arqueología hasta curiosidades de todo el mundo.
  • Recorrer el Laberinto de Nono, una de las atracciones más destacadas de la zona, lugar perfecto para disfrutar en familia resolviendo divertidos enigmas mientras te adentras en sus pasillos.
  • Explorar la Quebrada de la Mermela, un espectacular cañón con arroyos cristalinos, cascadas y formaciones rocosas impresionantes, perfecto para hacer trekking y disfrutar de la naturaleza virgen.
  • Realizar senderismo por los caminos del Cerro Champaquí, el punto más alto de Córdoba, o practicar senderismo acuático cerca de los ríos.
  • Practicar actividades como tirolesa, rappel, escalada y paseos en bicicleta de montaña con empresas que operan en los alrededores.
  • Recorrer la feria artesanal de la plaza principal los fines de semana, donde productores y artistas de la zona ofrecen dulces caseros, tejidos, cerámicas y mates tallados.
  • Visitar la Iglesia San Juan Bautista y recorrer el casco histórico que conserva la tradición rural en sus calles de tierra.
  • Degustar la gastronomía local con platos típicos de la región como cabrito serrano, empanadas criollas, postres caseros y licores artesanales en restaurantes locales y posadas familiares.
  • Practicar pesca en el río Los Sauces, que ofrece hermosos paisajes y áreas para hacer picnic.
  • Disfrutar de festivales folklóricos durante el verano.
Nono 3

Cómo llegar a Nono

Desde la ciudad de Córdoba, el viaje dura alrededor de dos horas y media en auto recorriendo aproximadamente 150 kilómetros. Se debe salir de Córdoba Capital por Ruta Nacional 20 hasta Barrio Sierras de Oro, luego tomar la Ruta Provincial C45 y continuar por la Ruta Provincial 34 hasta llegar a la localidad de Mina Clavero, desde donde el camino se fusiona con la Ruta Provincial 14 hasta Nono en un recorrido aproximado de 10 kilómetros.

El trayecto atraviesa el camino de las Altas Cumbres, una de las travesías más panorámicas del país. Para quienes llegan desde Buenos Aires, una opción práctica es volar hasta el Aeropuerto Ingeniero Ambrosio Taravella y continuar en colectivo o auto alquilado, o bien manejar aproximadamente 800 kilómetros tomando la Ruta Nacional 8 hasta Río Cuarto, luego la Ruta Provincial 30 hasta Villa Dolores y finalmente la Ruta Provincial 14 hasta Nono.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un destino ideal para hacer trekking y senderismo, con hermosas vistas panorámicas. 

Turismo en Córdoba: el pueblito ideal para los amantes de las ollas profundas naturales

Además de la actividad en el agua, el lugar ofrece propuestas para disfrutar fuera del mar.

Esta playa de Uruguay tiene un atractivo único para gente de todo el mundo: cual es y como llegar

Se trata de una experiencia visual intensa que suma tecnología y expresión artística en un formato contemporáneo.

Arte contemporáneo: este edificio de Buenos Aires tiene todo tipo de muestras y es perfecto para visitar en el verano 2026

Se encuentra en el partido de Carmen de Patagones.

Turismo en la Costa Atlántica: el pueblito donde viven menos de 100 personas y transmite tranquilidad

En Salta hay un pueblito con paisajes asombrosos para visitar en esta temporada 2026.

Turismo en Salta: el pueblito con paisajes asombrosos de formaciones rocosas puntiagudas para ir en el verano 2026

Cascadas y sierras, el atractivo serrano de Tornquist en verano.

Está cerca de Buenos Aires y muchos eligen este pueblo y sus cascadas para refrescarse en enero 2026

Rating Cero

Graciela Alfano ratificó que tuvo un romance con Maricio Macri durante 7 años
play

Graciela Alfano, provocativa: "El cuerpo del señor Macri es muy lindo, me encanta"

La plataforma confirmó su estreno para este lunes 12 de enero, Una última aventura de Stranger Things 5, un documental que se adentró en el rodaje de la quinta y última temporada de la serie. 
play

Qué muestra Netflix en Una última aventura de Stranger Things 5, el estreno sorpresa sobre la famosa serie

 Marvel necesita que Shang-Chi deje de ser “el nuevo” y pase a ser uno de los pilares del futuro del MCU. Avengers: Doomsday se estrena el 18 de diciembre de 2026. La pregunta es clara: ¿estamos ante el Shang-Chi definitivo… o solo el principio de algo mucho más grande?

Cómo será el nuevo Shang-Chi de Marvel y cómo aparecerá en Avengers: Doomsday

Las conductoras trabajan en El Nueve.

Fuerte interna entre dos conductoras de El Nueve: "Se metió con mi familia"

BTS en Argentina por primera vez: la banda k-pop realizará dos conciertos en el país

BTS en Argentina por primera vez: la banda k-pop realizará dos conciertos en el país

Esta miniserie alemana se estrenó en Netflix en 2023.
play

Hoy en Netflix: tiene tan solo 6 capítulos y es una serie realmente adictiva

últimas noticias

El Banco Mundial pronosticó que Argentina crecerá un 4% en el 2026

El Banco Mundial pronosticó que Argentina crecerá un 4% en 2026

Hace 10 minutos
play
Graciela Alfano ratificó que tuvo un romance con Maricio Macri durante 7 años

Graciela Alfano, provocativa: "El cuerpo del señor Macri es muy lindo, me encanta"

Hace 45 minutos
Al día de hoy, el caso Laureana es ampliamente recordado como uno de los femicidas más sínicos

Tuvo una muerte atípica y fue uno de los asesinos en serie más famosos de Argentina: quién era Francisco Antonio Laureana

Hace 53 minutos
play
La plataforma confirmó su estreno para este lunes 12 de enero, Una última aventura de Stranger Things 5, un documental que se adentró en el rodaje de la quinta y última temporada de la serie. 

Qué muestra Netflix en Una última aventura de Stranger Things 5, el estreno sorpresa sobre la famosa serie

Hace 56 minutos
play

El dramático relato del guardavidas que rescató gente tras la ola gigante de Mar Chiquita

Hace 1 hora