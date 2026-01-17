"Sé mucho...": Mirtha Legrand acorraló a Fátima Flórez con una pregunta sobre Javier Milei La conductora señaló que el Presidente tiene un viaje programado para fines de enero a Mar del Plata, donde su expareja lidera la taquilla con su obra. La imitadora bromeó sobre el próximo encuentro y dio detalles de cómo sigue su relación. + Seguir en







La humorista y el político se reencontrarán a fin de mes en Mar del Plata. Redes sociales

Mirtha Legrand recibió en la "mesaza" de Mar del Plata a la imitadora Fátima Florez y la acorraló con preguntas sobre la supuesta visita de Javier Milei para verla en el teatro: "¿Estás preparada? El 26 llega", empezó.

La conductora hizo gala de su estilo directo y tuvo la respuesta que esperaba sobre la inminente llegada del Presidente a la costa, anunciada para el 26 de enero. "¿Quién llega? ¡La Chiqui ya vino!", bromeó la humorista, y la conductora aclaró: "El presidente Milei viene, lo leí en el diario ayer".

La mediática respiró hondo y no pudo esconder su asombro por lo incisiva que fue la octogenaria: "Sí, viene. Estamos al tanto...", agregó Florez, que se presenta en "La Feliz" con el espectáculo Fátima Universal, que va primero en corte de entradas.

La humorista aseguró que prefiere despistar al público sobre la visita del mandatario. "Yo sé mucho y hablo poco, prefiero que me vean así calladita", subrayó en tono de broma. En ese momento, Marcelo Polino salió al cruce y dijo que Milei aseguró en su programa en Radio Mitre que iba a viajar a la ciudad turística.

Embed Fátima Florez confirmó el viaje de Milei para verla "Tiene actividades y obvio que va a venir a verme. No quiere perderse el show y va a estar el martes 27 de enero. Yo lo digo, no sé después la volatilidad de las agendas", remarcó la humorista este sábado.