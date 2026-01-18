Atención: si te sobra parte del asado este es el lugar donde no debés guardarlo Esta práctica, muy extendida, no es segura y puede favorecer la contaminación bacteriana. Por + Seguir en







Guardar el asado que sobró parece un gesto inocente, pero puede convertirse en un riesgo

Las bacterias se multiplican cuando la comida queda en la llamada zona de peligro

La carne cocida debe conservarse por debajo de los 5 °C

La forma correcta es pasar el asado a un recipiente limpio y hermético

El asado debe ir a la heladera lo antes posible Guardar el asado que sobró parece un gesto inocente, pero puede convertirse en un riesgo para la salud si no se hace de manera correcta. Según especialistas en alimentos, hay un error muy común en los hogares argentinos: este es el lugar donde no debés guardarlo.

El ingeniero en alimentos Tomás Gill, creador del proyecto Curiosidad Alimentaria y referente en redes sociales, explica por qué esta costumbre debería evitarse y cuál es la forma adecuada de conservar las sobras del asado.

El éxito de Curiosidad Alimentaria se explica por una necesidad creciente: aprender a manipular y conservar mejor los alimentos. Según Gill, existe un déficit de educación alimentaria que va desde entender el origen de los productos hasta saber cómo almacenarlos correctamente para cuidar la salud y evitar desperdicios.

carne En qué lugar no debés guardar el asado que te sobra según expertos El horno no es un espacio diseñado para conservar alimentos una vez finalizada la cocción. Aunque esté apagado y cerrado, no garantiza una temperatura segura ni condiciones higiénicas estables.

Según Gill, los alimentos deben mantenerse: