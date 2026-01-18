Repetía que por momentos veía borroso y el diagnóstico fue inesperado: qué descubrieron La historia volvió a poner en foco cómo un síntoma cotidiano puede esconder algo mucho más profundo y que la detección a tiempo puede marcar una diferencia clave. Por + Seguir en







Aunque fue operado y lograron extraer casi todo el tumor, sufrió complicaciones y meses después el cáncer volvió a avanzar. Sin posibilidades de cura, recibió cuidados paliativos y falleció en febrero de 2024, acompañado por su familia. El relato comenzó con una frase aparentemente simple, repetida varias veces por Tay Kurtul, un nene de 6 años: “veo borroso”. Al principio, pudo haber parecido un problema pasajero, algo vinculado al cansancio o a pasar muchas horas frente a una pantalla. Sin embargo, con el correr de los días, esa queja empezó a encender señales de alerta en su familia, que decidió buscar una respuesta médica para entender qué estaba pasando realmente.

Lo que siguió fue una serie de consultas, estudios y momentos de incertidumbre, en los que cada resultado abría nuevas preguntas. La visión borrosa, un síntoma que muchas veces se subestima, terminó siendo la puerta de entrada a un cuadro mucho más complejo de lo que cualquiera hubiera imaginado al comienzo.

Qué tenía el niño que veía borroso y su mamá pensaba que era por cansancio nene problema vista cansado Tay Kurtul, un niño de seis años que vivía en Leicestershire, Inglaterra, falleció nueve meses después de que los médicos le detectaran un tumor cerebral maligno. Al comienzo, su mamá creyó que el cansancio de su hijo tenía que ver con las actividades que hacía fuera del horario escolar, pero una consulta médica terminó revelando lo que ella misma describió como “la peor pesadilla para cualquier padre”.

Las primeras señales aparecieron en mayo de 2023. Laura, su madre, recordó que el 12 de ese mes, cuando volvían de la escuela, Taylan le comentó que a veces veía todo borroso. Al día siguiente lo llevó al oculista, pero no encontraron ningún problema. Sin embargo, con el correr de los días los síntomas empezaron a empeorar: el 22 de mayo, durante un entrenamiento de fútbol, se quejó de un fuerte dolor de cabeza, algo que no era habitual en él. Después comenzaron las náuseas matinales, el dolor de estómago, el cansancio constante y cambios en su estado de ánimo.

El 30 de mayo, Laura decidió llevarlo al médico de cabecera y le mostró un video para que viera cómo caminaba su hijo. El profesional, al notar la gravedad del cuadro, lo derivó de urgencia al Leicester Royal Infirmary, donde le hicieron una tomografía.