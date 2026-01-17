"Que América se vaya": masivas protestas contra Donald Trump en Dinamarca y Groenlandia

Las manifestaciones se produjeron horas después de que el presidente norteamericano anunciara la imposición de nuevos aranceles a los países que no apoyen su dominio en la isla del Ártico. El 85% de los residentes se opone a la anexión.

Luego de las amenazas de anexión de Donald Trump, cientos de personas protestaron este sábado en Groenlandia.

Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , amenazara este viernes con imponer aranceles a los países que no apoyen la anexión de Groenlandia , miles de daneses salieron este sábado a protestar en las calles de varias ciudades del país y de la isla del Ártico contra los planes del mandatario norteamericano.

Donald Trump anunció aranceles del 10% y 25% a los países que no apoyan la anexión de Groenlandia

Una de las concentraciones más importantes sucedió en Copenhague , la capital de Dinamarca. Según reportes de la prensa local, 15 mil personas marcharon desde la plaza del Ayuntamiento hasta la embajada de Estados Unidos. Muchos llevaban carteles con la característica insignia MAGA (Make America Great Again) de Trump, aunque convertida en "Make America Go Away" (Que América Se Vaya).

Otro de los puntos más destacados de las manifestaciones sucedió en Nuuk, la capital de la isla del Ártico en disputa. "Groenlandia no está a la venta" fue una de las consignas mayormente repetidas en la protesta, en la que estuvo presente el primer ministro local, Jens Frederik Nielsen. El mandatario brindó un discurso en el que vociferó ante el público: "¡Nuestro futuro lo decidimos nosotros!".

Según sondeos locales, el 85% de los habitantes de Groenlandia se oponen a la anexión a Estados Unidos.

Históricamente, los groenlandeses en su mayoría son favorables a la independencia de Dinamarca. Pero en los últimos días sus funcionarios declararon que, si tienen que elegir entre Washington o Copenhague, definitivamente optarían por este último. Según sondeos realizados por encuestadoras danesas, el 85% de los residentes de la isla del Ártico se oponen a la anexión a Estados Unidos.

Las multitudinarias protestas en Groenlandia y Dinamarca sucedieron horas después de que Trump volviera realidad sus amenazas de imponer nuevos aranceles a los países europeos que no apoyen la anexión de la isla del Ártico a Estados Unidos.

En Copenhague, miles de personas marcharon desde la plaza del Ayuntamiento hasta la embajada de Estados Unidos.

En concreto, Trump anunció que, a partir del 1 de febrero próximo, habrá aranceles del 10% para los productos importados de diferentes países europeos. En caso de que no acompañen a Washington con sus intenciones de apoderarse de Groenlandia, los aumentará al 25% para el 1 de junio.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció nuevos aranceles del 10 % a varios países europeos a partir del 1 de febrero de 2026, con un incremento al 25 % previsto para el 1 de junio. Se trata de naciones como Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia, que no apoyan la anexión de Groenlandia.

Trump confirmó la amenaza que lanzó el viernes por la noche contra los países que no apoyen a Washington en su pretensión de anexionar Groenlandia, la isla ubicada en el Ártico que pertenece al Reino de Dinamarca.

Mediante una publicación en la red social Truth, el presidente de Estados Unidos informó: "A partir del 1 de febrero de 2026, Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, el Reino Unido, los Países Bajos y Finlandia estarán sujetos a un arancel del 10 % sobre todos y cada uno de los bienes enviados a los Estados Unidos de América. El 1 de junio de 2026, el arancel se incrementará al 25 %".

Aunque aclaró que "este arancel será exigible y pagadero hasta que se alcance un acuerdo para la compra completa y total de Groenlandia".

Por último, Stephen Miller, uno de los principales asesores de la Casa Blanca, dijo este sábado que "para controlar un territorio, debes ser capaz de defenderlo, mejorarlo y habitarlo. Dinamarca ha fracasado en cada una de estas tareas".

"Ahora quieren que gastemos centenares de miles de millones de dólares para defender este territorio con el 100% de gastos a cargo de Estados Unidos y, mientras tanto, que pertenezca al 100% a Dinamarca”, cerró Miller, en diálogo con la cadena Fox News.