Conmoción: una exestrella de Nickelodeon murió atropellada en Nueva York

La actriz perdió la vida después de ser arrollada dos veces por autos diferentes mientras intentaba cruzar una calle en Brooklyn. Fue parte del programa "All That", uno de los más icónicos del canal.

Kianna Underwood , una exestrella infantil de la televisión que trabajó en el icónico canal Nickelodeon , murió este viernes en Nueva York al ser atropellada por un vehículo. Tenía 33 años de edad.

EEUU este fin de semana se intensificarán las protestas contra la policía migratoria de Trump

Según indicó el Departamento de Policía de Nueva York, el hecho ocurrió durante la tarde del viernes en el barrio de Brownsville, en Brooklyin. Underwood cruzaba por una esquina, pero fue arrollada por una camioneta Ford Explorer.

Mientras yacía en la calle, fue "golpeada posteriormente por un sedán negro y gris" , aseguraron las autoridades locales mediante un comunicado en el que también agregaron que la actriz fue declarada muerta en el lugar.

Además , la policía neoyorquina declaró que ambos conductores se dieron a la fuga y que hasta el momento no pudieron ser identificados. Por esta razón, la investigación de la muerte de la exestrella de Nickelodeon continúa abierta.

Underwood protagonizó siete capítulos del popular programa de comedia infantil de Nickelodeon, All That, en 2005. Además, entre 1999 y 2004, ella hizo la voz del personaje Fuschia Glover en el programa Little Bill, que se emitió por Nick Jr.

All That fue el último papel acreditado de Underwood. El programa lanzó al estrellato a varios actores a lo largo de su década de duración, desde Nick Cannon y Kenan Thompson hasta Amanda Bynes.

La terrible acusación contra un actor de High School Musical: ya está detenido

El reconocido actor de High School Musical 3, Matt Prokop, conocido por interpretar a Jimmy "The Rocket" Zara, fue detenido por la Policía de Texas por supuesta posesión de material de abuso sexual infantil en las últimas horas y enfrenta cargos “sin derecho a fianza”.

La estrella de Disney se encuentra bajo custodia en una cárcel, según TMZ. Había sido aprehendido “en la víspera de Navidad por múltiples cargos, incluida presunta posesión de material de abuso sexual infantil y resistencia al arresto”.

Jimmy The Rocket Zara Redes sociales

Prokop fue acusado también por “incumplir las condiciones de la fianza correspondientes a una serie previa de cargos formulados en 2024”, según Crossroads Tody. Y agregaron que “todo indica que las condiciones de la fianza están vinculadas a un arresto que ya habíamos dado a conocer”.

Cabe destacar que, en 2024, fue denunciado por violencia de género de parte de su novia en Victoria, su ciudad natal. “Él fue acusado de agresión familiar agravada y resistencia al arresto. No está claro cómo Prokop supuestamente violó las condiciones de su fianza”, sumaron en TMZ.