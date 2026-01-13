13 de enero de 2026 Inicio
Turismo en Córdoba: el pueblito ideal para los amantes de las ollas profundas naturales

Es uno de los destinos más atractivos para disfrutar del verano cerca de la capital cordobesa, con aguas cristalinas para refrescarse y un entorno natural encantador.

Por
Un destino ideal para hacer trekking y senderismo

Un destino ideal para hacer trekking y senderismo, con hermosas vistas panorámicas. 

Agencia Córdoba Turismo
  • El Durazno es un paraje agreste y sustentable ubicado en el Valle de Calamuchita, Córdoba.
  • Se encuentra a 7 km de Villa Yacanto y a unos 760 km de la Ciudad de Buenos Aires.
  • Su principal atractivo es el río de aguas cristalinas y la Reserva Natural Los Cajones con sus ollas profundas.
  • Ofrece actividades de montaña como trekking, ciclismo y la visita a la famosa casa de té Lahuen.

En el Valle de Calamuchita, al pie de las Sierras Grandes, se encuentra El Durazno. Este pequeño paraje es, para muchos, el rincón más bello y puro de la provincia de Córdoba. Se trata de un destino que ha ganado popularidad por su paisaje encantador caracterizado por un río de aguas heladas y transparentes, bosques de pinos y una tranquilidad que invita al retiro espiritual y al relax.

Este destino combina tranquilidad, ambiente acogedor y una fuerte identidad cordobesa.
A diferencia de las villas turísticas más concurridas, El Durazno mantiene una impronta agreste y sustentable, siendo el lugar elegido por quienes buscan "desconectarse para reconectar". Se trata de un pequeño paraje asentado en las márgenes del río homónimo, con agua pura de vertiente, que se encuentra a 7 kilómetros al sur de Villa Yacanto de Calamuchita, tras descender una pequeña cuesta.

La Reserva Natural Los Cajones es uno de los imperdibles de la zona. Con senderos que serpentean entre la vegetación autóctona y el cauce del río, este espacio permite recorrer paisajes únicos en cualquier época del año. Entre sus ollas naturales y su extenso espacio verde resulta una excelente opción para pasar el verano 2026.

Dónde queda El Durazno

El Durazno 3

El Durazno se encuentra dentro del Valle de Calamuchita, en la provincia de Córdoba a unos 135 km de la ciudad capital. Su acceso principal se realiza desde Villa Yacanto, un punto de referencia en la región que se encuentra a 7 km del lugar.

Qué puedo hacer en El Durazno

Las actividades al aire libre son la esencia de este paraíso natural. Distinguida por su río de aguas cristalinas y frías, el destino ofrece playas y ollas profundas naturales, ideales para un chapuzón durante los días de calor. Hay que tener en cuenta que son aguas frías que descienden de las Sierras Grandes.

Sus caminos con elevaciones son el escenario perfecto para realizar actividades como trekking, senderismo, ciclismo y cabalgatas. Recorrer su terreno es la mejor manera de poder disfrutar las vistas panorámicas que ofrece el lugar desde distintos puntos y ver increíbles atardeceres en las sierras cordobesas.

El Durazno - Lahuen casa de té

En medio de un paisaje digno de contemplación, se encuentra una casa de té imperdible de visitar. Lahuen, una famosa casa en medio del bosque, es conocida por sus tortas artesanales y su arquitectura mágica que parece salida de un cuento.

Cómo llegar a El Durazno

Para llegar desde CABA en auto, el trayecto demanda unas 9 horas siguiendo la Ruta Nacional 9 y luego la Ruta Provincial 5 hacia Villa Yacanto; el tramo final de ripio requiere paciencia pero regala paisajes inolvidables de las Sierras Grandes.

Otra opción es viajar en micro desde Retiro hasta Santa Rosa de Calamuchita o Villa General Belgrano, y desde allí combinar con un servicio local o transfer privado que suba hasta el paraje, ya que no hay servicios de larga distancia directos. Desde la plaza principal de Villa Yacanto, nace el camino hacia El Durazno. El trayecto final son unos 7 kilómetros de ripio consolidado y sinuoso.

Graciela Alfano, provocativa: "El cuerpo del señor Macri es muy lindo, me encanta"

Qué muestra Netflix en Una última aventura de Stranger Things 5, el estreno sorpresa sobre la famosa serie

 Marvel necesita que Shang-Chi deje de ser “el nuevo” y pase a ser uno de los pilares del futuro del MCU. Avengers: Doomsday se estrena el 18 de diciembre de 2026. La pregunta es clara: ¿estamos ante el Shang-Chi definitivo… o solo el principio de algo mucho más grande?

Cómo será el nuevo Shang-Chi de Marvel y cómo aparecerá en Avengers: Doomsday

Las conductoras trabajan en El Nueve.

Fuerte interna entre dos conductoras de El Nueve: "Se metió con mi familia"

BTS en Argentina por primera vez: la banda k-pop realizará dos conciertos en el país

Esta miniserie alemana se estrenó en Netflix en 2023.
Hoy en Netflix: tiene tan solo 6 capítulos y es una serie realmente adictiva

El Banco Mundial pronosticó que Argentina crecerá un 4% en 2026

Al día de hoy, el caso Laureana es ampliamente recordado como uno de los femicidas más sínicos

Tuvo una muerte atípica y fue uno de los asesinos en serie más famosos de Argentina: quién era Francisco Antonio Laureana

El dramático relato del guardavidas que rescató gente tras la ola gigante de Mar Chiquita

