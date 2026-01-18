IR A
El reloj de Marvel para Avengers Doomsday ya está volviendo locos a los fans

Marvel Studios activó en YouTube su cuenta atrás y el número de concurrentes sorprendió a todos.

Habrá que estar atentos

Habrá que estar atentos, desde luego, y por lo menos hay cientos de personas que no se despegan de la emisión por si aparece alguna imagen o nueva pista sobre el largometraje.

Marvel Studios
  • Marvel tiene oficialmente activa la cuenta atrás hacia 'Avengers: Doomsday' en YouTube. Tras publicar el cuarto avance de la esperada película de los hermanos Russo, la Casa de las Ideas ha iniciado el camino hacia la historia que presentará a con Robert Downey Jr. como Doctor Doom en el UCM.
  • Los fanáticos han enloquecido con la activación de esta cuenta que marca el estreno de 'Avengers: Doomsday' en cines, y su número de concurrentes es increíble.
  • Después de la publicación del metraje en Wakanda, con Namor, Black Panther y Ben Grimm de Los 4 Fantásticos, los hermanos Russo confirmaron que lo que habíamos estado viendo hasta la fecha no eran tráilers ni mucho menos: sino historias.
  • Se rumorea que las pistas que señalan los Russo son pequeñas migas de pan que los cineastas han dejado en el interior de los metrajes que conectan, según rumores, son secuencias específicas de 'Vengadores: Endgame'.

Marvel tiene oficialmente activa la cuenta atrás hacia 'Avengers: Doomsday' en YouTube. Tras publicar el cuarto avance de la esperada película de los hermanos Russo, la Casa de las Ideas ha iniciado el camino hacia la historia que presentará a con Robert Downey Jr. como Doctor Doom en el UCM. Lo mejor de todo es que, dependiendo del momento, el directo en cuestión llega a los más de 1000 espectadores simultáneos, y realmente puede no pasar nada hasta el 18 de diciembre.

El regreso de Tenoch Huerta y Mabel Cadena ha generado un impacto especial en la comunidad latina, que celebra la inclusión de actores mexicanos en una saga de alcance mundial.
Los fanáticos han enloquecido con la activación de esta cuenta que marca el estreno de 'Avengers: Doomsday' en cines, y su número de concurrentes es increíble.

Después de la publicación del metraje en Wakanda, con Namor, Black Panther y Ben Grimm de Los 4 Fantásticos, los hermanos Russo confirmaron que lo que habíamos estado viendo hasta la fecha no eran tráilers ni mucho menos: sino historias. Es decir, que por ahora sólo hemos sido introducidos en el evento mediante pequeños teasers que suponen solamente la punta del iceberg de lo que está por llegar: "Lo que han estado viendo durante las últimas cuatro semanas... No son avances. Ni tráilers. Son historias. Son pistas... Prestar atención." A continuación les contamos un detalle importante de esto que surgió recientemente.

Cuál es el significado del reloj de Marvel en los trailers de Avengers Doomsday

Se rumorea que las pistas que señalan los Russo son pequeñas migas de pan que los cineastas han dejado en el interior de los metrajes que conectan, según rumores, son secuencias específicas de 'Vengadores: Endgame', las cuales hacen referencia a conceptos como "espacio", "multiverso", "familia" y "liderazgo": ideas que parecen conectadas con Doctor Doom y sus motivaciones en 'Avengers: Doomsday'.

AVANGERS

Por ahora es imposible resolver el puzle de la siguiente película de los hermanos Russo, pero cada vez está más claro que el fin de la Saga del Multiverso conectará directamente con la Saga del Infinito para devolver a Marvel a su era dorada, con sus estrellas más queridas. En teoría, ahora la promoción de 'Avengers: Doomsday' se ha parado de golpe y puede que, en el directo activo, veamos el esperado tráiler real con Robert Downey Jr. -o puede que no pase nada y solo sea una cuenta regresiva para el estreno-.

Los hermanos Russo Avengers Vengadores Marvel

Habrá que estar atentos, desde luego, y por lo menos hay cientos de personas que no se despegan de la emisión por si aparece alguna imagen o nueva pista sobre el largometraje. Aunque se diga que el UCM está muerto y que ya nadie tiene interés en él, el directo de 'Doomsday' demuestra con cifras y hechos que eso no es cierto, siguiendo la estela de la presentación del reparto del acontecimiento de los Russo con las míticas sillas.

