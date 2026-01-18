El conmovedor recuerdo de la mamá de Fernando Báez Sosa, a 6 años del crimen: "Quería escuchar tu voz" Graciela Sosa hizo una serie de posteos recordando a su hijo y pidiendo Justicia. Por la tarde de este domingo 18 se realizará una misa en la Parroquia Santísimo Redentor en memoria del joven de 18 años asesinado por un grupo de rugbiers en Villa Gesell. Por + Seguir en







Fernando Báez Sosa fue asesinado por un grupo de 8 rugbiers, el 18 de enero de 2020

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa a manos de un grupo de rugbiers a la salida de un boliche en Villa Gesell, la madre del joven de 18 años publicó un conmovedor mensaje y pidió que la condena a los condenados quede firme.

Graciela Sosa recurrió a su cuenta personal de Instagram y en sus historias posteó una serie de fotos con sentidos mensajes y un tierno video donde se lo ve al chico, estudiante de abogacía, hablando con su madre entre risas y ternura.

En cada instantánea que subió Sosa, inéditas, escribió una serie de mensajes y pedidos en este nuevo aniversario desde que su hijo perdió la vida tras una brutal pelea en la madrugada del 18 de enero del 2020 en la puerta del boliche Le Brique, cuando fue atacado a golpes de puño y patadas por un grupo de 8 jóvenes que también estaban de vacaciones en la localidad costera argentina.

“Te extraño, mi amor”, es el primer posteo que hizo la mujer acompañado de emojis de una carita llorando mostrando a su hijo ya acostado en la cama y levantando el pulgar. Ya en la siguiente historia, pidió “que pronto quede firma la condena por Fernando”, junto a la canción de Dante Rosario llamada “Te extraño”, donde se puede escuchar un fragmento que dice: “Tu risa se quedó en cada rincón vacío, un eco que nunca dejó de doler. Te extraño como el sol en invierno”.

Graciela Sosa En otras de las publicaciones, se lo ve a Fernando en la puerta de la casa y junto a un bolso en el suelo a punto de viajar: “Descansa en paz, hijo mío”. “Prohibido olvidar a Fer”, “Que todos seamos la voz de Fernando pidiendo la condena firme”, y “Quería escuchar su voz, Fer. Te amo”, son los otros posteos donde el último es un video en que su hijo está con un pequeño cuis en la mano acariciándolo.

Graciela Sosa Instagram El 6 de febrero del 2023 el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores condenó a los acusados, las cuales fueron confirmadas en mayo del 2024 en un extenso fallo por los magistrados que corrigieron la calificación impuesta, pero no las penas. Máximo Thomsen, Matías Benicelli, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Luciano Pertossi fueron condenados a prisión perpetua, mientras que Ayron Viollaz, Lucas Pertossi y Blas Cinalli, recibieron una pena de 15 años de prisión. La familia de Fernando Báez Sosa hará una misa en homenaje a seis años de su crimen En otras de las publicaciones, Graciela Sosa anunció que este domingo se realizará una misa en la Parroquia Santísimo Redentor, en Larrea 1252, de Recoleta, donde asistirá junto a su marido, Silvano Báez. “Honramos tu memoria y mantenemos vivo tu recuerdo por siempre. Misa a las 19.30 en la Parroquia Santísimo Redentor, ubicada en Larrea 1252, CABA”, se lee. Graciela Sosa, mamá Fernando Báez Sosa Instagram