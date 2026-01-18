18 de enero de 2026 Inicio
Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: "Despacio, volviendo al trabajo"

El chef hizo una publicación en redes sociales que lo muestra luego de su descompensación sufrida en el volcán Lanín.

Christian Petersen retomó su actividad tras el episodio de salud: "Despacio, volviendo al trabajo"

@chrispetersenok

Christian Petersen regresó a su rutina laboral y lo compartió públicamente a través de sus redes sociales, a poco más de un mes del grave cuadro de salud que enfrentó a comienzos de diciembre durante una excursión en el volcán Lanín.

El cocinero volvió a ponerse el delantal tras atravesar uno de los momentos más delicados de su vida. En una de las imágenes publicadas se lo ve junto a Sole Martins, manager de Petersen Cocineros, la empresa que conduce junto a su hermano Roberto, a quien definió como “productora, manager, amiga de mil batallas y socia”.

image

La foto muestra a ambos concentrados en una tarea fuera de cuadro. Petersen aparece con camisa blanca y mangas arremangadas, mientras Martins sonríe con una musculosa del mismo color. La historia estuvo musicalizada con Ser Feliz, del grupo vocal femenino Las Cullen, una elección frecuente en las publicaciones del chef. El mensaje que acompañó la imagen fue escueto: “Despacio… Volviendo al trabajo”.

En una segunda publicación, Petersen exhibió un plato de pepas de dulce de membrillo, junto a la frase “pastelería del club”, en alusión al Racket Club.

image

El retorno a la actividad cobra un valor tras el episodio ocurrido el 12 de diciembre, cuando el chef sufrió una descompensación durante una excursión en el Lanín. Fue asistido inicialmente en Junín de los Andes y luego trasladado al Hospital Carrillo de San Martín de los Andes, donde se le diagnosticó una falla multiorgánica.

Tras permanecer internado 25 días, fue derivado al Hospital Alemán de la ciudad de Buenos Aires. Allí, entre el 26 de diciembre y el 6 de enero, los médicos lograron estabilizar su cuadro y resolver una fibrilación auricular, que constituía el principal diagnóstico.

