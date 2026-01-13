13 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Córdoba: buscan a una mujer que desapareció tras encontrarse con un hombre por una app de citas

Tiene 34 años y había salido de su casa para dirigirse al Parque Sarmiento, pero no regresó. Su familia advirtió que la persona con la que se reunió no es la misma que aparecía en la foto de perfil.

La mujer desaparecida se llama Tania Suárez.

Una mujer es intensamente buscada desde el domingo en Córdoba luego de que acordara un encuentro con un hombre que conoció en una aplicación de citas. Pese a que había salido de su casa para dirigirse al Parque Sarmiento, ubicado en la capital de la provincia mediterránea, después no regresó.

Un destino ideal para hacer trekking y senderismo, con hermosas vistas panorámicas. 
Turismo en Córdoba: el pueblito ideal para los amantes de las ollas profundas naturales

La hija adolescente de la mujer, llamada Tania Suárez, señaló que su madre se dirigió al barrio Argüello Norte, donde había pactado encontrarse con un hombre, y luego no volvieron a verla. En este marco, su familia advirtió que la persona con la que se reunió no es la misma que aparecía en la foto de perfil de la aplicación de citas y que al encuentro también asistió un amigo del sospechoso.

Tania Suárez Córdoba
El caso es investigado por la Fiscalía Distrito 4 Turno 6, encabezado por Jorgelina Gutiez, quien dialogó con la familia y pidió una serie de análisis en el marco de la búsqueda de la mujer.

Desde Ni Una Menos Córdoba informaron que Suárez tiene 34 años, mide 1,65 m, tiene cabello castaño oscuro y largo hasta los hombros, ojos color marrón y tatuajes en el brazo derecho. Vestía top blanco, shorts azules y zapatillas negras.

