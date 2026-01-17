Con la presencia de Javier Milei, el Mercosur y la Unión Europea firman el acuerdo en Paraguay

El Presidente llegará a Asunción para la ceremonia, que incluirá el sello del documento que da pie a la alianza entre los dos bloques que promete transformar las relaciones. El gran ausente será Lula da Silva.

Los cancilleres del Mercosur y los representantes de la Unión Europea firmarán un documento que da pie a una alianza que engloba el 25% del PIB e implica un mercado común de 780 millones de personas. El presidente argentino Javier Milei se encuentra en Asunción, Paraguay, para estar presente en el acto.

Milei cantó con el Chaqueño Palavecino en el Festival de Jesús María y agradeció a Córdoba

La firma del acuerdo se realizará a las 12 en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central de Paraguay . Allí estarán, no solo Milei, sino también sus pares bolivianos, Rodrigo Paz, el uruguayo Yamandú Orsi, y el paraguayo Santiago Peña. El único ausente será Lula da Silva.

En una lista completa, los cancilleres son Rubén Ramírez Lezcano (Paraguay), Pablo Quirno (Argentina), Mauro Vieyra (Brasil), Fernando Aramayo (Bolivia), Mario Lubetkin (Uruguay) y Javier Martínez-Acha. Por parte de la Unión Europea, la firma recae en el comisario de Comercio, Maroš Šefovi.

El equipo que acompaña a Milei está compuesto por el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno ; el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne ; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun ; y el embajador de Argentina en Paraguay, Guillermo Nielsen.

El visto bueno formal fue otorgado por el Consejo Europeo, con 21 votos afirmativos sobre un total de 27 países . Con esta decisión, se despejó uno de los principales escollos para la ratificación del entendimiento político alcanzado hace poco más de un año entre la Comisión Europea y Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. El objetivo es la creación de una de las mayores áreas de libre comercio del planeta, que abarcaría un mercado potencial de más de 720 millones de personas.

La firma, que inicialmente se preveía para el 20 de diciembre durante la cumbre en Foz do Iguazú, había sido postergada por la presión de Francia y la adhesión italiana a sus reparos. Superado ese escenario, el acto formal fue reprogramado para el sábado 17 de enero en Asunción.

Los beneficios de firmar un acuerdo comercial con la Unión Europea

Se trata de uno de los principales mercados globales. Realiza el 14% de compras mundiales de bienes y servicios que representan el 72% de su PBI.

Hasta hoy, más del 14% de las exportaciones totales del Mercosur tuvieron como destino a la Unión Europea y el 20% de lo importado por consumidores regionales fue de origen europeo.

Acuerdo Unión Europea-Mercosur: el duro camino a la aprobación

Tras más de 25 años de idas y vueltas, el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur logró finalmente el aval de los Estados miembros del bloque del Viejo Continente.

Las principales resistencias provienen del sector agropecuario europeo, con Francia encabezando las protestas y advirtiendo sobre el impacto que el entendimiento podría tener en su producción local.

El canciller Pablo Quirno remarcó que las conversaciones se extendieron por casi tres décadas y celebró el avance logrado. Desde el Gobierno destacaron que el acuerdo con la Unión Europea representa una oportunidad para ampliar el comercio, atraer inversiones y generar empleo.