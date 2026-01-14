Turismo en Córdoba: el pueblito de ríos y playitas mágicas para elejarse de la gente en el verano 2026 La propuesta turística se completa con campings, alojamientos de distinta categoría y una oferta gastronómica que crece año a año, manteniendo un perfil familiar y tranquilo. Por + Seguir en







En Córdoba hay un pueblo con ríos y playas mágicas ideal para alejarse la de gente. cordobaturismo.gov.ar

San Antonio de Arredondo es un pueblo ubicado en el Valle de Punilla, a solo unos 8 km al sur de Villa Carlos Paz, Córdoba.

Allí se destaca el Río San Antonio con una costanera ideal para caminatas y ciclismo,

También la Reserva Recreativa Municipal Pasiflora, el Cerro de la Cruz para hacer trekking con vistas panorámicas y la Residencia Franciscana por su arquitectura, ofreciendo un entorno natural serrano ideal para el senderismo y disfrutar del río.

Para llegar a San Antonio de Arredondo desde Córdoba Capital en auto, la ruta recomendada es un viaje de aproximadamente 46 km que toma alrededor de 1 hora y 5 minutos. En el sur del Valle de Punilla, San Antonio de Arredondo se posiciona como un destino ideal para disfrutar de la naturaleza serrana y la tranquilidad, a pocos minutos de Villa Carlos Paz. Ubicada sobre la Ruta Provincial 14 y a orillas del río San Antonio, esta localidad cordobesa combina paisajes verdes, sierras y un entorno relajado, muy elegido durante la temporada de verano.

Uno de sus principales atractivos es el río San Antonio, que atraviesa el pueblo y ofrece distintos balnearios naturales con playas de arena, zonas de poca profundidad y espacios arbolados ideales para pasar el día. Además, San Antonio de Arredondo cuenta con senderos para caminatas, recorridos en bicicleta y accesos a miradores naturales desde donde se pueden apreciar vistas del valle y las sierras. Su cercanía con otros destinos turísticos permite también realizar paseos hacia Icho Cruz, Mayu Sumaj o la propia Carlos Paz.

La propuesta turística se completa con campings, alojamientos de distinta categoría y una oferta gastronómica que crece año a año, manteniendo un perfil familiar y tranquilo. San Antonio de Arredondo se presenta así como una alternativa atractiva para quienes buscan descansar en contacto con la naturaleza, sin alejarse de los principales centros turísticos de Córdoba.

Córdoba San Antonio de Arredondo cordobaturismo.gov.ar Dónde queda San Antonio de Arredondo San Antonio de Arredondo se encuentra en el Valle de Punilla, a solo unos 8 km al sur de Villa Carlos Paz y a unos 44-55 km de la ciudad de Córdoba Capital, a orillas del río San Antonio, siendo un destino turístico conocido por su tranquilidad y naturaleza serrana.

Qué puedo hacer en San Antonio de Arredondo En San Antonio de Arredondo se puede disfrutar de balnearios y río tranquilo, hacer trekking y senderismo, como la Cuesta de la Cruz para vistas panorámicas, visitar el Patio Gastronómico y la feria de Artesanos del pueblo, explorar la naturaleza local, o usarlo como base para excursiones a Villa Carlos Paz y las sierras, ofreciendo un destino familiar de sierras y ríos en el Valle de Punilla.

Cómo llegar a San Antonio de Arredondo Para llegar a San Antonio de Arredondo desde Córdoba Capital en auto, la ruta recomendada es un viaje de aproximadamente 46 km que toma alrededor de 1 hora y 5 minutos, dependiendo del tráfico. El trayecto incluye tramos con peajes. Para llegar a San Antonio de Arredondo desde Córdoba en colectivo, se debe tomar un servicio interurbano desde la Terminal de la Capital con empresas como Empresa Sarmiento (frecuente) o General Urquiza (puntual), en un viaje de aproximadamente 1 hora y 20 minutos por la RN 20 y RP 14. Para llegar a San Antonio de Arredondo desde Buenos Aires, se debe volar a Córdoba Capital y desde allí tomar un colectivo (la opción más práctica) o un remis/taxi hasta San Antonio de Arredondo, ya que no hay vuelos directos a este destino desde Buenos Aires.