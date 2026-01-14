14 de enero de 2026 Inicio
Turismo en Córdoba: el pueblito de ríos y playitas mágicas para elejarse de la gente en el verano 2026

La propuesta turística se completa con campings, alojamientos de distinta categoría y una oferta gastronómica que crece año a año, manteniendo un perfil familiar y tranquilo.

En Córdoba hay un pueblo con ríos y playas mágicas ideal para alejarse la de gente.

  • San Antonio de Arredondo es un pueblo ubicado en el Valle de Punilla, a solo unos 8 km al sur de Villa Carlos Paz, Córdoba.
  • Allí se destaca el Río San Antonio con una costanera ideal para caminatas y ciclismo,
  • También la Reserva Recreativa Municipal Pasiflora, el Cerro de la Cruz para hacer trekking con vistas panorámicas y la Residencia Franciscana por su arquitectura, ofreciendo un entorno natural serrano ideal para el senderismo y disfrutar del río.
  • Para llegar a San Antonio de Arredondo desde Córdoba Capital en auto, la ruta recomendada es un viaje de aproximadamente 46 km que toma alrededor de 1 hora y 5 minutos.

En el sur del Valle de Punilla, San Antonio de Arredondo se posiciona como un destino ideal para disfrutar de la naturaleza serrana y la tranquilidad, a pocos minutos de Villa Carlos Paz. Ubicada sobre la Ruta Provincial 14 y a orillas del río San Antonio, esta localidad cordobesa combina paisajes verdes, sierras y un entorno relajado, muy elegido durante la temporada de verano.

Uno de sus principales atractivos es el río San Antonio, que atraviesa el pueblo y ofrece distintos balnearios naturales con playas de arena, zonas de poca profundidad y espacios arbolados ideales para pasar el día. Además, San Antonio de Arredondo cuenta con senderos para caminatas, recorridos en bicicleta y accesos a miradores naturales desde donde se pueden apreciar vistas del valle y las sierras. Su cercanía con otros destinos turísticos permite también realizar paseos hacia Icho Cruz, Mayu Sumaj o la propia Carlos Paz.

Córdoba San Antonio de Arredondo

Dónde queda San Antonio de Arredondo

San Antonio de Arredondo se encuentra en el Valle de Punilla, a solo unos 8 km al sur de Villa Carlos Paz y a unos 44-55 km de la ciudad de Córdoba Capital, a orillas del río San Antonio, siendo un destino turístico conocido por su tranquilidad y naturaleza serrana.

Qué puedo hacer en San Antonio de Arredondo

En San Antonio de Arredondo se puede disfrutar de balnearios y río tranquilo, hacer trekking y senderismo, como la Cuesta de la Cruz para vistas panorámicas, visitar el Patio Gastronómico y la feria de Artesanos del pueblo, explorar la naturaleza local, o usarlo como base para excursiones a Villa Carlos Paz y las sierras, ofreciendo un destino familiar de sierras y ríos en el Valle de Punilla.

Cómo llegar a San Antonio de Arredondo

Para llegar a San Antonio de Arredondo desde Córdoba Capital en auto, la ruta recomendada es un viaje de aproximadamente 46 km que toma alrededor de 1 hora y 5 minutos, dependiendo del tráfico. El trayecto incluye tramos con peajes.

Para llegar a San Antonio de Arredondo desde Córdoba en colectivo, se debe tomar un servicio interurbano desde la Terminal de la Capital con empresas como Empresa Sarmiento (frecuente) o General Urquiza (puntual), en un viaje de aproximadamente 1 hora y 20 minutos por la RN 20 y RP 14.

Para llegar a San Antonio de Arredondo desde Buenos Aires, se debe volar a Córdoba Capital y desde allí tomar un colectivo (la opción más práctica) o un remis/taxi hasta San Antonio de Arredondo, ya que no hay vuelos directos a este destino desde Buenos Aires.

