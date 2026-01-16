IR A
"La escondió": se conocieron los escalofriantes detalles del allanamiento al ex de Romina Gaetani

La investigación judicial encontró balas y cargadores, pero no halló un elemento clave en la denuncia por violencia de género de la actriz contra el empresario Luis Cavanagh.

El allanamiento al domicilio de la expareja de Romina Gaetani, Luis Cavanagh, a partir de una denuncia por violencia de género y amenazas, se transformó en un escalofriante hallazgo: un arma que usan las fuerzas de seguridad.

Los seguidores del músico salieron a apoyarlo tras las denuncias contra su padre.
Según trascendió de la investigación policial, encontraron restos de balas ya disparadas de una pistola 9 milímetros y armas de aire comprimido de 4,5 milímetros, pero el revólver no apareció en el lugar.

El periodista Martín Candalaft, en América TV, detalló que el acusado “tiene de todo menos la pistola", y agregó: "Es algo que ya se sabía que le iban a ir a buscar. La escondió”.

La Justicia fue a buscar pruebas, ya que la mediática aseguró que el hombre la apuntó con el arma de fuego y que teme por su seguridad, lo que coincide con el material secuestrado. Además, hay testimonios y pericias médicas que ya se sumaron a la causa.

Cómo era la relación entre Romina Gaetani y Luis Cavanagh

La relación entre Romina Gaetani y el empresario Luis Cavanagh empezó en 2024, cuando ella hacía una obra de teatro en Carlos Paz, Córdoba, llamada Un plan perfecto. Avanzaron con el romance que se consolidó con la convivencia hasta octubre de 2025, cuando ella hizo pública la separación, pero sin decir los motivos. Recientemente, la policía ingresó en un country de Pilar, donde encontró a la mediática golpeada y en una crisis de nervios, por lo que llamó al 911. Él nunca dijo qué había pasado.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

