Córdoba: un hombre murió ahogado tras ser arrastrado por la corriente del río Suquía La víctima ingresó al agua para refrescarse junto a un grupo de amigos a la altura del puente Sarmiento, en el centro de la ciudad. Personal de bomberos realizó maniobras de reanimación sin éxito.







El río Suquía a la altura del puente Sarmiento, en donde murió ahogado un joven. Captura Google Street

Un hombre falleció ahogado este sábado en la ciudad de Córdoba tras ser arrastrado por el cauce del río Suquía. El incidente ocurrió cerca de las 14 a la altura del puente Sarmiento, donde la víctima buscaba alivio, junto a un grupo de amigos, frente a las altas temperaturas. El cuerpo de bomberos montó un operativo de rescate inmediato tras recibir un llamado de alerta.

Los especialistas iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar apenas retiraron el cuerpo del agua. A pesar de los esfuerzos, se confirmó el deceso en el lugar. La Policía local mantiene la zona bajo custodia para permitir las pericias de rigor.

Bomberos de Córdoba Bomberos trabajaron en la zona para rescatar al hombre que, finalmente, falleció. El Doce TV Los amigos de la víctima confirmaron que todos los integrantes del grupo viven en situación de calle, y decidieron meterse al cauce después de almorzar para combatir el intenso calor de la jornada. En ese momento, el hombre perdió el equilibrio y desapareció de la superficie en pocos segundos.

Tal como informó el medio local El Doce, los presentes no pudieron hacer nada para evitar que el agua lo arrastrara. El testimonio de los testigos apunta a un descuido en una zona peligrosa del trayecto del río.

La investigación judicial busca determinar las causas exactas del accidente mediante los peritajes pertinentes. Los investigadores tomaron declaraciones al resto de los integrantes del grupo para reconstruir los momentos previos al desenlace. El cuerpo será trasladado a la morgue judicial para la autopsia legal.

