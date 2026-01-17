17 de enero de 2026 Inicio
Turismo en Córdoba: el destino que combina naturaleza, cultura y festivales veraniegos

Además de ser cuna de grandes festivales de música, ofrece balnearios como La Toma y hermosas vistas panorámicas desde el cerro.

Por
Es una destino perfecto para conocer en enero y febrero. 

Es una destino perfecto para conocer en enero y febrero. 

Córdoba Turismo
  • Cosquín es la capital nacional del folklore y sede del mítico escenario Atahualpa Yupanqui.
  • La ciudad se encuentra en el Valle de Punilla, a 50 km de Córdoba Capital y a 25 kilómetros de Villa Carlos Paz.
  • Destaca por el Festival Nacional de Folklore en enero y su cercanía al Aeródromo de Santa María de Punilla donde se celebra el Cosquín Rock .
  • Tiene un arroyo, balnearios y campings con todas las comodidades para disfrutar de las tardes de verano.

Enclavada en el corazón del Valle de Punilla, al pie del majestuoso cerro Pan de Azúcar, Cosquín se erige como la capital indiscutida del folklore argentino. Esta ciudad no es simplemente un punto en el mapa cordobés, sino un centro de peregrinación cultural donde la identidad nacional cobra vida a través de la música, la danza y la poesía.

Planes para hacer en Mar del Plata fuera de las playas y balnearios. 
Te puede interesar:

Turismo en la Costa Atlántica: los mejores 3 planes para hacer un día lluvioso en Mar del Plata

Cada rincón de sus calles respira una mística especial, marcada por décadas de tradición que han visto desfilar a las figuras más grandes de nuestra cultura popular sobre el mítico escenario Atahualpa Yupanqui. Esta ciudad también fue cuna del reconocido festival que reunió a los íconos del Rock Nacional: Cosquín Rock.

Pero además de sus celebraciones culturales, este lugar tiene un entorno natural encantador. Es un destino hermoso en Córdoba, con bosques y cerros para hacer trekking y un arroyo que atraviesa la ciudad, para refrescarse en los días de calor.

Dónde queda Cosquín

Esta localidad cordobesa se encuentra en el Valle de Punilla, sobre la Ruta Nacional 38. Está a solo 25 km de Villa Carlos Paz y a 50 km de Córdoba Capital. Se sitúa a aproximadamente 750 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Cosquín

Cosquín Rock 2025

Cosquín es famosa mundialmente por sus festivales, que transforman la ciudad por completo. Durante las "Nueve Lunas de Cosquín" en enero, la Plaza Próspero Molina se convierte en el epicentro de la música nacional con la celebración del Festival Nacional de Folklore. Es única en su tipo, con desfiles, ferias de artesanos y las famosas "peñas" que funcionan hasta el amanecer.

Si bien el Cosquín Rock se trasladó al Aeródromo de Santa María de Punilla, esta ciudad está a pocos kilómetros de distancia, siendo un punto perfecto para hospedarse. Es el festival de rock más grande del país y atrae a miles de jóvenes de toda Latinoamérica cada año en febrero.

También es el escenario de la Feria Nacional de Artesanías. Se trata de un despliegue de maestros artesanos de todo el país que exponen obras en cuero, plata, madera y cerámica, siendo una de las más prestigiosas de Argentina.

Cuando baja el volumen de la música, la naturaleza toma el protagonismo. Lugares como La Toma, Onofre Marimón y Pan de Azúcar ofrecen aguas claras y ollas naturales ideales para refrescarse bajo el sol cordobés.

Cosquín Córdoba

Otra opción es recorrer el Cerro Pan de Azúcar. Se puede ascender en aerosilla o por senderos de trekking para obtener una de las vistas panorámicas más espectaculares de todo el valle y la ciudad de Córdoba a lo lejos.

También se puede visitar el Museo de los Artesanos, un refugio de piezas únicas que han sido elaboradas por los grandes orfebres de la zona, y recorrer el Paseo de las Estatuas, un homenaje a grandes músicos argentinos que cobra aún más vida durante las noches.

Cómo llegar a Cosquín

El viaje en auto desde CABA hasta la localidad demora alrededor de 8 horas. Primero corresponde tomar la Ruta Nacional 9 (Autopista Rosario-Córdoba) hasta Córdoba Capital y luego seguir por la Variante Costa Azul o el Camino del Cuadrado hacia Punilla.

También existen servicios de transporte directos desde Retiro que salen a diario y llegan a la terminal local en unas 10 a 11 horas. La tercera opción es realizar el viaje en avión hasta el Aeropuerto de Córdoba (Pajas Blancas) y desde allí tomar un transfer o colectivo interurbano hasta Cosquín.

