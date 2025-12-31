31 de diciembre de 2025 Inicio
Valle de Traslasierra: un destino único para poner el tiempo en pausa y recargar energías

El corredor cordobés se posiciona como el refugio ideal para quienes buscan desconectar del ritmo urbano y reencontrarse con la paz de la montaña.

Uno de los atrapantes rincones del río Mina Clavero.

Uno de los atrapantes rincones del río Mina Clavero.

El Valle de Traslasierra representa la esencia de la naturaleza virgen y la tranquilidad en la provincia de Córdoba. Marisol Fernández, a cargo de la Dirección de Turismo y Cultura de Nono, define esta región como un espacio de "naturaleza y tranquilidad" donde es posible "volver a caminar por paisajes que parecen olvidados o sacados de un cuento". La cercanía entre sus pueblos permite recorrer todo el valle en poco tiempo y disfrutar de un microclima único.

Este corredor no solo destaca por sus paisajes, sino por su capacidad de ofrecer bienestar y desconexión total. Según Fernández, los visitantes eligen esta zona para "conectarse con la familia, los amigos y la pareja". Con una oferta que incluye astroturismo en cielos limpios y más de 100 senderos autoguiados, el valle augura una temporada exitosa con reservas que ya alcanzan el 70% para los primeros días de enero.

El Camino de las Altas Cumbres y sus parajes

El acceso por la Ruta Provincial 34 marca el inicio de una experiencia sensorial entre las nubes y la piedra. Este trayecto ofrece vistas panorámicas de las Sierras Grandes y permite el ingreso a parajes como El Cóndor, donde el aire puro, las aves de gran porte y la altitud transforman el viaje en una postal inolvidable.

El Parque Nacional Quebrada del Condorito es el primero en ofrecer actividades que repiten a lo largo de todo el valle: el senderismo y las cabalgatas son las actividades predilectas en esta zona, ya que reflejan la identidad serrana que tanto valoran los turistas que llegan desde las grandes ciudades.

Mina Clavero: iluminada de día y de noche

Mina Clavero, en donde termina la Ruta 34 que baja desde las Altas Cumbres, combina la belleza de sus ríos con una infraestructura urbana completa que incluye teatros y propuestas de entretenimiento nocturno. Marisol Fernández destaca que esta localidad ofrece "esa oferta de ciudad que uno busca" sin perder el contacto con el entorno natural que la rodea.

Es el centro neurálgico del entretenimiento en el valle, donde los visitantes encuentran carteleras teatrales de nivel nacional. El río homónimo y sus balnearios de aguas cristalinas, que atraviesan la ciudad, complementan la jornada de quien desea combinar el descanso diurno con la cultura y el espectáculo por la noche.

Villa Cura Brochero: la fe como elemento convocante

Esta localidad se consolida como "una de las perlas" de la región gracias a la figura del primer santo argentino. El Parque Temático y el casco histórico invitan a un recorrido espiritual y cultural profundo, centrado en la obra del Santo Cura Brochero y su legado en la comunidad.

José Gabriel del Rosario Brochero fue canonizado por el Papa Francisco el 16 de octubre de 2016.

El río Panaholma es el gran protagonista natural de este pueblo, muy elegido por las familias debido a sus "aguas tibias". Este cauce lateral, al unirse con el río Mina Clavero, da origen al río Los Sauces, un ecosistema hídrico vital para el disfrute de los veraneantes.

Panaholma y San Lorenzo: tesoros detenidos en el tiempo

Estas dos pequeñas localidades conservan una mística especial por su ritmo pausado y sus paisajes poco intervenidos. Fernández las describe como otras de las "perlitas" del valle que aún mantienen "recursos naturales vírgenes" y una atmósfera de calma absoluta que seduce a los viajeros más experimentales.

Panaholma, en particular, destaca por parecer una comunidad "quedada en el tiempo". Es el destino ideal para quienes huyen de las aglomeraciones y buscan rincones auténticos donde el sonido del agua y el viento sobre las sierras son los únicos protagonistas.

Arroyo de los Patos: un balneario familiar de extensas playas

Ubicado estratégicamente entre los centros más grandes, Arroyo de los Patos ofrece algunos de los balnearios más importantes del río Los Sauces. Sus playas grandes y aguas mansas lo posicionan como un sitio privilegiado para el descanso de grupos familiares con niños pequeños.

El pueblo mantiene un perfil bajo y acogedor, centrado en la hospitalidad de sus habitantes y la calidad de sus espacios naturales. La cercanía con Nono y Mina Clavero permite disfrutar de su paz sin alejarse de los principales centros de servicios.

Nono: combinación perfecta entre tradición, ríos y cultura

Nono es uno de los pueblos más antiguos del valle, con más de 400 años de historia y una fuerte impronta cultural. "Es un pueblo culturalmente muy fuerte", afirma Fernández, quien destaca las más de 100 esculturas emplazadas en sus calles y las 65 noches de espectáculos gratuitos que se ofrecen durante la temporada de verano.

La geografía del lugar es privilegiada: el río Los Sauces lo atraviesa de norte a sur con playas amplias, mientras que el río Chico corre de este a oeste con "hoyas profundas". Entre sus joyas se encuentran el Museo Rocsen, con 56 años de trayectoria, y el emblemático balneario Paso de las Tropas, que comparte con la vecina localidad de Las Calles. Otro atractivo es el Laberinto de arbustos, ubicado sobre Ruta 14.

Las Rabonas y el Dique La Viña

Esta localidad comparte con Nono el inicio del Dique La Viña y se caracteriza por tener "la montaña muy cerquita", según la especialista. Es un destino que combina la serenidad del agua con la verticalidad de las sierras, ofreciendo un marco fotográfico imponente para los amantes de la náutica y la pesca.

En febrero, Las Rabonas celebra su tradicional Fiesta del Pejerrey, un evento que convoca a pescadores y familias de toda la región. El dique, además de su profundidad récord en Sudamérica, es un espejo de agua no contaminado donde es posible nadar o simplemente contemplar el paisaje.

Los Hornillos: el balneario de montaña y sus increíbles vistas

Los Hornillos define como una localidad "netamente de montaña" que alberga reservas naturales de gran importancia, como el Camino a la Ventana. Su balneario artificial es famoso por el arroyo que baja directamente de las sierras, y genera un entorno de frescura y pureza inigualable en el valle.

La identidad del pueblo se celebra cada febrero con la Fiesta de la Cerveza Artesanal, un evento que resalta la producción local. Su ubicación al pie del Cerro Champaquí lo convierte en el punto de partida ideal para quienes buscan desafíos de ascenso y contacto con la flora autóctona.

Villa de las Rosas: variedad en gastronomía y producción

Esta localidad es sede de lo que Fernández considera "la fiesta gastronómica más importante del valle y de la provincia". Su feria de los sábados y jueves reúne a productores y artesanos locales, y ofrece desde productos orgánicos hasta las características rosas que visten y dan nombre al pueblo.

Villa de las Rosas también gestiona gran parte de los bordes del Dique La Viña hasta llegar al murallón, con paradores y actividades deportivas acuáticas. Su crecimiento turístico ha sido exponencial, gracias al Festival de las Rosas y con una oferta de servicios que atrae a visitantes durante todo el año.

Las Tapias y Villa Dolores: la mejor hotelería y el polo comercial

Las Tapias funciona como un nexo vital donde las bodegas y la hotelería de calidad comienzan a ganar protagonismo. Por su parte, Villa Dolores se erige como la "ciudad capital" del valle, y se considera el centro comercial más grande y el punto de encuentro para el abastecimiento de productos regionales.

Villa Dolores ofrece la ventaja de la conectividad y la diversidad de servicios para aquellos que prefieren la dinámica urbana. Es el lugar donde convergen los productores de la zona para comercializar sus cultivos aromáticos y artesanías, una ciudad que funciona como el corazón económico de Traslasierra.

Al sur del Valle: San Javier, Yacanto, el Camino del Olivo y las hierbas medicinales

San Javier y Yacanto son descritos como "pueblos boutique" situados al pie del imponente Cerro Champaquí. Esta zona destaca por su hotelería de alta gama, bodegas de renombre y una gastronomía sofisticada que ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años.

Aledaña se encuentra La Población, donde el "Camino del Olivo" cobra especial relevancia. Según Fernández, el aceite de oliva es un producto cordobés en pleno crecimiento, y esta área, junto a Luyaba, es fundamental para la identidad productiva del sur del valle.

La localidad de La Paz, lindante con Merlo (San Luis), es famosa por su Festival de las Hierbas Medicinales que se celebra cada mes de enero. Es un pueblo pintoresco que conserva sus calles tradicionales y ferias diarias de productos regionales, y que mantiene viva la cultura del intercambio local.

La Paz también es elegida por los turistas precisamente por esa cualidad de haberse "quedado en el tiempo". Ofrece un cierre perfecto para el recorrido por el valle, donde la naturaleza se fusiona con el conocimiento ancestral sobre las plantas y el bienestar natural.

