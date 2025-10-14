Es una estrella de Hollywood y sorprendió con su impresionante transformación para una película El actor Jonah Hill impactó en el set de filmación de su nueva cinta, donde se lo vio con una imagen completamente renovada junto a Kristen Wiig.







Hill sorprendió con una nueva apariencia durante el rodaje de Cut Off en Los Ángeles.

El reconocido actor Jonah Hill volvió a captar la atención del público con una transformación física que lo dejó irreconocible. Durante el rodaje de Cut Off, su próxima película junto a Kristen Wiig, fue fotografiado en Los Ángeles luciendo una silueta notablemente más delgada y un look inspirado en los años sesenta.

A sus 41 años, Hill sorprendió con una imagen renovada: pelo rubio, barba espesa y prendas con estampado animal print. El cambio no solo forma parte de su papel en la película, sino que refleja un proceso personal que el actor ha compartido abiertamente, relacionado con la aceptación de su cuerpo y su bienestar emocional.

Las imágenes del rodaje se viralizaron rápidamente, generando comentarios en redes sociales y medios internacionales. Hill, que alcanzó fama mundial por títulos como Superbad y 21 Jump Street, ya había hablado sobre sus desafíos con el sobrepeso y la presión mediática, especialmente luego del estreno del documental de Netflix Stutz, donde abordó su lucha con la autoestima y la salud mental.

Jonah Hill El actor adoptó un estilo sesentero con pelo rubio, barba y prendas animal print.

Éxitos en los que participó Jonah Hill Jonah Hill ha consolidado una de las carreras más versátiles de Hollywood, combinando la comedia con el drama en proyectos de alto impacto. Entre sus películas más recordadas se destacan El lobo de Wall Street, Moneyball, Supersalidos y Comando especial, filmes que le valieron dos nominaciones al Premio Oscar.

También participó en producciones de renombre como Django sin cadenas, No mires arriba, Este es el fin y en sagas animadas como Cómo entrenar a tu dragón y La película de LEGO. En los últimos años, Hill se ha volcado además a la dirección y producción, con un interés creciente por el cine independiente. Jonah Hill y Channing Tatum Jump Street Comando especial Con dos nominaciones al Oscar, Hill combina éxito, talento y resiliencia. Redes sociales Su historia personal de superación y su evolución profesional lo posicionan hoy como un referente de cambio y autenticidad en la industria del entretenimiento.