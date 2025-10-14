IR A
Cuál es la misteriosa trama de La mujer del camarote 10, la película más vista del momento en Netflix

El film desembarcó en el gigante del streaming en las últimas horas y no tardó en causar asombro entre los suscriptores; qué es lo que la hace tan atrapante.

La cinta

La cinta, dirigida por Simon Stone, está basada en el best seller homónimo de Ruth Ware.

Netflix no deja de sorprender con el amplio catálogo que ofrece a sus suscriptores. Títulos que la misma plataforma produce, los clásicos que se reproducen una y otra vez y aquellos que llegan y, rápidamente, acaparan la atención de los usuarios. Este último es el caso de La mujer del camarote 10, la película llena de misterio que protagoniza nada más ni nada menos que Keira Knightley.

La cinta, dirigida por Simon Stone, está basada en el best seller homónimo de Ruth Ware y sigue en 1 hora y 32 minutos a Laura “Lo” Blacklock, una periodista que, para una asignación de trabajo, se embarca en el viaje inaugural de un yate de lujo que se dirige a Noruega. Esta travesía se da cuando ella se encuentra en un estado emocional frágil y trata de recuperarse de un evento traumático reciente mientras lidia con su ansiedad.

Sinopsis de La mujer del camarote 10, la película que es furor en Netflix

El misterio comienza la primera noche, cuando “Lo” escucha ruidos de forcejeo y una pelea en el camarote 10, el cual se encuentra al lado del suyo. Al asomarse por la borda, ve a una mujer caer al mar. Inmediatamente, ella da aviso, reporta el asesinato y la tripulación y las autoridades le dicen que no falta nadie y que el camarote 10 estuvo vacío durante todo el viaje.

“A bordo de un lujoso yate por motivos de trabajo, una periodista ve cómo alguien cae al mar. Pero, cuando nadie la cree, decide arriesgar su propia vida para descubrir la verdad”, dice la sinopsis oficial con la que la plataforma invita a darle play.

Además de la trama, hay otro condimento que acapara la atención de los televidentes. Es que muchos sospechan que está inspirada en Amy Bradley, protagonista de uno de los casos sin resolver más inquietantes.

La joven estadounidense, de 23 años y recién graduada, desapareció sin dejar rastro el 24 de marzo de 1998 mientras estaba de vacaciones familiares a bordo del crucero Rhapsody of the Seas. Su padre la vio por última vez dormida en el balcón del camarote alrededor de las 5:30 de la madrugada, en el trayecto entre Aruba y Curazao, pero para las 6:00 de la mañana ya no estaba.

A pesar de la intensa búsqueda que involucró al personal del barco, la Guardia Costera y el FBI, nunca se encontró el cuerpo de Amy. El caso sigue abierto, debatiéndose entre la teoría de un improbable accidente por caída al mar y la escalofriante hipótesis de que fue secuestrada o víctima de trata de personas.

Tráiler de La mujer del camarote 10

Reparto de La mujer del camarote 10

  • Keira Knightley como Blacklock
  • Hannah Waddingham como Heidi
  • Kaya Scodelario como Grace
  • Guy Pearce como Richard Bullmer
  • Paul Kaye como Danny Tyler
  • Gugu Mbatha-Raw
  • Lisa Loven Kongsli como Annie Bullmer
  • Daniel Ings como Adam
