Quién era Martín Palacios, el remisero desaparecido que llevó a Pablo Laurta y que habrían hallado descuartizado

El hombre de 49 años fue contratado para llevar al detenido desde Concordia hasta Córdoba, donde cometió el doble femicidio. Los investigadores creen que el cuerpo que se encontró en Entre Ríos sería de él.

En el marco de la investigación por el doble femicidio de Córdoba, este martes continúan los rastrillajes en Entre Ríos luego del hallazgo de un cuerpo desmembrado que, según autoridades del Ministerio de Seguridad, correspondería a Martín Palacios, el remisero desaparecido .

El gobierno de Entre Ríos confirmó "en un 99%" que el cuerpo hallado es de Martín Palacios

Los restos humanos fueron encontrados alrededor de las 16:30 del lunes en un arroyo de la zona de Estación Yeruá. El jefe departamental de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, indicó a C5N que el cuerpo "carece de las extremidades superiores y de la cabeza" y estaba "en estado de descomposición y sin ropa".

"El contexto nos permite sospechar en un 99% que el cuerpo hallado puede ser el de Martín Palacios", afirmó este martes el ministro de Seguridad provincial, Néstor Roncaglia, en conferencia de prensa. El chofer está desaparecido desde el 7 de octubre, cuando llevó en su taxi a Pedro Laurta, detenido por el doble femicidio.

Palacios, de 49 años, es dueño de una empresa de taxis de alta gama en la localidad entrerriana de San Salvador y era habitual que hiciera viajes de larga distancia a distintos puntos del país. Sus clientes destacan su profesionalismo y formalidad: siempre trabajaba de traje y corbata.

Según la reconstrucción que hicieron los investigadores, Laurta y Palacios se conocían desde la época de la pandemia, cuando el detenido lo contactó para hacer, al menos, dos traslados. El chofer le comentó a sus allegados que en una de esas ocasiones lo llevó a Villa Retiro, donde luego su auto apareció incendiado.

Pablo Laurta Los investigadores creen que Laurta asesinó a Palacios antes de cometer el doble femicidio.

La última vez que se lo vio con vida fue el martes 7 de octubre alrededor de las 20, cuando se encontró con Laurta frente a la terminal de Concordia. La cámara de seguridad muestra que el uruguayo llegó caminando con un bolso y una mochila. Palacios lo esperaba parado junto al Toyota Corolla blanco y lo saludó con un beso.

El remisero le había avisado a su familia que tenía un "traslado ejecutivo", pero su celular se apagó poco después de la medianoche. Esto alertó a su hermana, ya que el hombre solía mantener contacto con ellos durante sus viajes, y radicó la denuncia por averiguación de paradero.

Horas después, a las 3 de la madrugada del miércoles 8, otra cámara de seguridad captó el momento en que Laurta llega a una estación de servicio de San Salvador para cargar nafta: estaciona el auto de Palacios y baja solo. Los investigadores creen que para ese momento ya lo había asesinado y descartado el cuerpo.

El Toyota Corolla fue encontrado totalmente incendiado en un descampado del barrio Villa Retiro, sobre el camino de las Altas Cumbres, en la capital cordobesa. La principal línea de investigación apunta a que Laurta fue el último pasajero de Palacios y lo asesinó poco antes de cometer el doble femicidio.

El hombre fue detenido el domingo en un hotel de Gualeguaychú, donde se había escondido junto con su hijo. En la habitación encontraron la billetera de Palacios y ropa manchada con sangre que corresponde al remisero.