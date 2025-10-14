14 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Quién era Martín Palacios, el remisero desaparecido que llevó a Pablo Laurta y que habrían hallado descuartizado

El hombre de 49 años fue contratado para llevar al detenido desde Concordia hasta Córdoba, donde cometió el doble femicidio. Los investigadores creen que el cuerpo que se encontró en Entre Ríos sería de él.

Por

Palacios, de 49 años, tenía una empresa de taxis de alta gama.

En el marco de la investigación por el doble femicidio de Córdoba, este martes continúan los rastrillajes en Entre Ríos luego del hallazgo de un cuerpo desmembrado que, según autoridades del Ministerio de Seguridad, correspondería a Martín Palacios, el remisero desaparecido.

Te puede interesar:

El gobierno de Entre Ríos confirmó "en un 99%" que el cuerpo hallado es de Martín Palacios

Los restos humanos fueron encontrados alrededor de las 16:30 del lunes en un arroyo de la zona de Estación Yeruá. El jefe departamental de la Policía de Entre Ríos, Claudio González, indicó a C5N que el cuerpo "carece de las extremidades superiores y de la cabeza" y estaba "en estado de descomposición y sin ropa".

"El contexto nos permite sospechar en un 99% que el cuerpo hallado puede ser el de Martín Palacios", afirmó este martes el ministro de Seguridad provincial, Néstor Roncaglia, en conferencia de prensa. El chofer está desaparecido desde el 7 de octubre, cuando llevó en su taxi a Pedro Laurta, detenido por el doble femicidio.

Palacios, de 49 años, es dueño de una empresa de taxis de alta gama en la localidad entrerriana de San Salvador y era habitual que hiciera viajes de larga distancia a distintos puntos del país. Sus clientes destacan su profesionalismo y formalidad: siempre trabajaba de traje y corbata.

Según la reconstrucción que hicieron los investigadores, Laurta y Palacios se conocían desde la época de la pandemia, cuando el detenido lo contactó para hacer, al menos, dos traslados. El chofer le comentó a sus allegados que en una de esas ocasiones lo llevó a Villa Retiro, donde luego su auto apareció incendiado.

Pablo Laurta
Los investigadores creen que Laurta asesinó a Palacios antes de cometer el doble femicidio.

Los investigadores creen que Laurta asesinó a Palacios antes de cometer el doble femicidio.

La última vez que se lo vio con vida fue el martes 7 de octubre alrededor de las 20, cuando se encontró con Laurta frente a la terminal de Concordia. La cámara de seguridad muestra que el uruguayo llegó caminando con un bolso y una mochila. Palacios lo esperaba parado junto al Toyota Corolla blanco y lo saludó con un beso.

El remisero le había avisado a su familia que tenía un "traslado ejecutivo", pero su celular se apagó poco después de la medianoche. Esto alertó a su hermana, ya que el hombre solía mantener contacto con ellos durante sus viajes, y radicó la denuncia por averiguación de paradero.

Horas después, a las 3 de la madrugada del miércoles 8, otra cámara de seguridad captó el momento en que Laurta llega a una estación de servicio de San Salvador para cargar nafta: estaciona el auto de Palacios y baja solo. Los investigadores creen que para ese momento ya lo había asesinado y descartado el cuerpo.

El Toyota Corolla fue encontrado totalmente incendiado en un descampado del barrio Villa Retiro, sobre el camino de las Altas Cumbres, en la capital cordobesa. La principal línea de investigación apunta a que Laurta fue el último pasajero de Palacios y lo asesinó poco antes de cometer el doble femicidio.

El hombre fue detenido el domingo en un hotel de Gualeguaychú, donde se había escondido junto con su hijo. En la habitación encontraron la billetera de Palacios y ropa manchada con sangre que corresponde al remisero.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

El paso a paso del doble femicidio de Córdoba: micros, hoteles, un auto incendiado y una misteriosa canoa

Los cinco sospechosos fueron apartados del penal.

Salta: asesinaron a un preso y hay cinco sospechosos

La madre y el joven se presentaron voluntariamente ante la Policía.

Un joven mató a cuchillazos al exnovio de su mamá para defenderla de un ataque

Chaco: encontraron muerta dentro de un poso a una joven de 20 años

Chaco: encontraron muerta dentro de un pozo a una joven de 20 años

play

Al cadáver hallado en Concordia le faltan la cabeza y los brazos: podría tratarse de Martín Palacios

Agustín Laje se despegó del acusado por el doble femicidio en Córdoba: No tengo ningún tipo de relación con esta persona

Agustín Laje se despegó del acusado por el doble femicidio en Córdoba: "No tengo ningún tipo de relación"

Rating Cero

Robbie Williams contó la verdad sobre su disco.

Robbie Williams reveló que retrasó el lanzamiento de su disco para no competir con Taylor Swift

Wanda Nara le hizo reclamos a Maxi López.

La picante conversación entre Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity: "Todo congelado"

MasterChef Celebrity se emitirá solo una hora.

Inesperada decisión de Telefe: acortarán MasterChef a solo un día de su estreno

De qué se trata esta imperdible serie policial de Netflix.
play

Está en Netflix y es una espectacular serie policial que mezcla drama, suspenso y crimen

Las series de Marvel que se estrenarán el año que viene.

Con tráilers, imágenes y fechas de estreno: Marvel confirmó estas 5 series para 2026

Las redes sociales estallaron por la corta emisión de La Voz.

Polémica en La Voz Argentina: la final se terminó de definir a través de redes sociales

últimas noticias

River tendrá elecciones el próximo 1° de noviembre.

Jorge Brito: "El principal responsable de este momento de River es Marcelo Gallardo"

Hace 26 minutos
Recibe la pelota en el aire y de volea le pega de lleno, clavando la pelota en el ángulo derecho

Sorprendió a todos: el golazo del guardaespaldas de Messi que se volvió viral

Hace 57 minutos
Javier Milei suma un nuevo capítulo en la relación entre EEUU y Argentina. 

Argentina-EEUU, la historia de un vínculo cambiante: de la competencia a las "relaciones carnales"

Hace 1 hora
Robbie Williams contó la verdad sobre su disco.

Robbie Williams reveló que retrasó el lanzamiento de su disco para no competir con Taylor Swift

Hace 1 hora
Wanda Nara le hizo reclamos a Maxi López.

La picante conversación entre Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity: "Todo congelado"

Hace 1 hora