13 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 13 de octubre

El oficial opera a $1.403,54 para la compra y $1.459,28 para la venta tras una semana a la baja luego del anuncio de la intervención del Tesoro de los Estados Unidos y la conformación de un swap por u$s20 mil millones.

Por
El Gobierno apunta a mantener la estabilidad del dólar oficial a dos semanas de las elecciones.

El Gobierno apunta a mantener la estabilidad del dólar oficial a dos semanas de las elecciones.

Pexels
Qué puede pasar con el dólar después de las elecciones: la opinión de los especialistas
Te puede interesar:

Qué puede pasar con el dólar después de las elecciones: la opinión de los especialistas

Por su parte, a dos semanas de las elecciones legislativas nacionales, el presidente Javier Milei volverá a viajar a los Estados Unidos para mantener el martes un encuentro bilateral con su par Donald Trump. El mercado no descarta que existan más anuncios como parte del plan salvataje implementado por el gobierno americano.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $399 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial viene de una semana corta a la baja luego del anuncio del swap con el Tesoro de Estados Unidos.

El dólar oficial viene de una semana corta a la baja luego del anuncio del swap con el Tesoro de Estados Unidos.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.403,53 para la compra y $1.459,27 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.455 para la compra y $1.475 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.420.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1885.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.453,22, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.440,81.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.448.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial viene de una semana a la baja tras el anuncio desde Washington.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 12 de octubre

El dólar blue terminó la semana cotizando a la baja. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 11 de octubre

A cuánto cotiza el dólar el 10 de octubre

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 10 de octubre

El dólar oficial reaccionó a la baja tras las novedades desde Washington.

En una rueda financiera volátil, los dólares financieros se desplomaron y el oficial cambió su tendencia a la baja

El dólar oficial se mueve cerca del techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

A la espera de señales desde EEUU, el dólar oficial se mantuvo estable, mientras que el blue subió $15

El dólar vuelve a acercarse a los $1.500. 

Tensa calma: el dólar se mantuvo estable mientras se esperan señales de EEUU

Rating Cero

Estefi Berardi mostró su nuevo look con tonos miel y flequillo.

La impresionante transformación de Estefi Berardi: un cambio radical

Wanda Nara confirmó su nuevo romance tras varios idas y vueltas.

Wanda Nara oficializó a su nueva pareja: de quién se trata

Nico Vázquez ya no quiere ocultar más su vínculo con Dai Fernández.

Nico Vázquez confirmó su romance con Dai Fernández: "Es algo de hace días..."

Warner Bros. Discovery rechazó la primera oferta de Paramount.

Warner Bros. rechazó la primera oferta de Paramount: de cuánto fue la propuesta

¿Hay chances de que llegue la película 23 Jump Street?

Channing Tatum ilusionó a los fans con 23 Jump Street: "El problema es..."

Rusherking puso en pausa su carrera en la música.

Rusherking se alejó de la música por tiempo indefinido: cuál será su nuevo trabajo

últimas noticias

El Gobierno apunta a mantener la estabilidad del dólar oficial a dos semanas de las elecciones.

Expectativa por la reacción del dólar, en la previa de la reunión entre Trump y Milei

Hace 11 minutos
Estefi Berardi mostró su nuevo look con tonos miel y flequillo.

La impresionante transformación de Estefi Berardi: un cambio radical

Hace 15 minutos
La billetera virtual del Banco Provincia anunció nuevos beneficios para sus usuarios, incluyendo un incremento en los topes de reintegro disponibles.  

Este beneficio de Cuenta DNI se renovó en octubre 2025 y tiene cuotas sin interés: de qué se trata

Hace 26 minutos
Silvia Cunio, una de las voces por la liberación de los rehenes israelíes secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023.

La emotiva videollamada de los argentinos Ariel y David Cunio con su madre antes de su liberación

Hace 34 minutos
De izquierda a derecha,  Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt.

Entregaron el Premio Nobel de Economía a tres economistas por explicar "el crecimiento impulsado por la innovación"

Hace 51 minutos