Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 13 de octubre

El dólar oficial cotiza este lunes a $1.403,54 para la compra y $1.459,28 para la venta, tras una semana corta en la que la divisa tuvo una fuerte caída luego del anuncio de la intervención del Tesoro de los Estados Unidos y la conformación de un swap por u$s20 mil millones. Mientras tanto, en Banco Nación se vende a $1.450 y el blue opera a $1.475.
Por su parte, a dos semanas de las elecciones legislativas nacionales, el presidente Javier Milei volverá a viajar a los Estados Unidos para mantener el martes un encuentro bilateral con su par Donald Trump. El mercado no descarta que existan más anuncios como parte del plan salvataje implementado por el gobierno americano.
En un octubre caliente, sigue vigente además la medida anunciada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) de reinstaurar parcialmente el cepo y que aquellas personas que compren dólar oficial, no podrán operar con los financieros por los siguientes 90 días, una medida que amplió la brecha entre la cotización de la divisa oficial y los dólares MEP y contado con liquidación (CCL).
Mientras tanto, el Gobierno confirmó que la compra de dólar oficial se podrá realizar únicamente a través de bancos y agencias de cambio autorizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), al tiempo que señaló que no existieron nuevas medidas, sino una aclaración de "interpretación errónea". Esto deja afuera a las billeteras virtuales, que venían ofreciendo la transacción.
En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $399 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.
El dólar oficial viene de una semana corta a la baja luego del anuncio del swap con el Tesoro de Estados Unidos.
Dólar oficial hoy
Dólar Banco Nación hoy
La divisa estadounidense opera a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.
Dólar blue hoy
El dólar blue cotiza a $1.455 para la compra y $1.475 para la venta.
Dólar mayorista hoy
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.420.
Dólar Tarjeta / Turista hoy
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1885.
Dólares financieros hoy
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.453,22, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.440,81.
Dólar futuro
El dólar futuro se vende a $1.448.