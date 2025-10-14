IR A
Polémica en La Voz Argentina: la final se terminó de definir a través de redes sociales

Luego de muchos meses de espera se dio a conocer el ganador del reality musical, pero el segundo, tercero y cuarto puesto lo anunciaron en X.

Las redes sociales estallaron por la corta emisión de La Voz.

La Voz Argentina definió a su ganador entre sus cuatro finalistas y la decisión repercutió en redes sociales. Pero como era grabado no pudieron definir el segundo, tercero y cuarto puesto de los participantes, lo que generó indignación en redes sociales.

Nicolás Behringer se consagró ganador de La Voz Argentina 2025
Alan Lez, Nicolás Behringer, Milagros Gerez Amud y Eugenia Rodríguez fueron los finalistas del certamen y se disputaron el premio mayor. Pero como era grabado, se filmaron cuatro finales alternativos para poner el correcto según la votación de la gente.

Sin embargo, esa metodología se utilizó en MasterChef y en Bake Off también, pero lo cierto es que, como esta vez dependía de la gente, no pudieron confirmar los siguientes puestos según la votación. Es por eso que, apenas se anunció el ganador, terminó el programa.

En X del programa publicaron que el segundo puesto fue para Alan Lez, el tercero para Milagros y el último para Eugenia. Pero al no tener vivo, se perdió la espontaneidad de la final y se generaron múltiples críticas en redes sociales.

Nicolás Behringer se consagró ganador de La Voz Argentina 2025

La cuarta temporada de La Voz Argentina llegó a su fin y el público coronó a Nicolás Behringer como el gran ganador del certamen. El joven artista, integrante del equipo de Luck Ra, se impuso por votación popular tras una noche de gala que reunió a los cuatro finalistas: Alan Lez, Milagros Gerez Amud, Eugenia Rodríguez y el propio Behringer.

La final, transmitida en vivo por Telefe, fue una verdadera celebración de talento y emoción. Cada participante volvió a compartir el escenario con su coach, en duetos (o trio en el caso de los Miranda) que resumieron el recorrido de una temporada marcada por la diversidad musical y el compromiso artístico.

Eugenia Rodríguez, representante del equipo de Miranda!, interpretó junto a Ale Sergi y Juliana Gattas el clásico Valiente, de los Pimpinela, en una versión cargada de energía y teatralidad. Por su parte, Milagros Gerez Amud, del equipo de Soledad Pastorutti, deslumbró al público con una sentida versión de Garganta con arena, el recordado tango de Cacho Castaña.

Nicolás Behringer, junto a Luck Ra, llevó la fiesta al escenario con Que me falte todo, un cuarteto explosivo que puso al estudio de pie y anticipó el resultado final. Mientras tanto, Alan Lez, del equipo de Lali Espósito, eligió 33, el tema que la cantante grabó junto a Dillom para su último álbum, en una performance intensa y emocional.

Finalmente, la votación del público definió el desenlace: Nicolás Behringer se alzó con el trofeo de La Voz Argentina 2025, consagrándose como una de las nuevas voces populares del país. Entre abrazos, lágrimas y aplausos, Luck Ra celebró con su discípulo la victoria y agradeció el apoyo de los seguidores.

Con esta edición, La Voz Argentina volvió a demostrar su poder de convocatoria y su capacidad para descubrir talentos en todo el país, en una noche que unió emoción, música y el voto del público.

