Amistoso internacional entre Argentina y Puerto Rico: formación, TV y qué jugadores podrían debutar

En el último partido de los dos amistosos en Estados Unidos de la nueva fecha FIFA, la Selección argentina jugará este martes frente a Puerto Rico en Miami y Lionel Scaloni advirtió que tiene la intención de darle minutos a los nuevos convocados.
En el segundo amistoso en Estados Unidos, Lionel Scaloni podrá contar con la presencia de Lionel Messi y anticipó que utilizará este choque para probar con los nuevos convocados.
Tras la victoria con mayoría de titulares ante Venezuela, el entrenador podrá contar con el capitán Lionel Messi, ausente en el anterior choque, pero estará acompañado de un equipo alternativo.
Sin Franco Mastantuono ni Enzo Fernández, desafectados por lesión, le volverá a dar Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister, en la mitad de la cancha, mientras que en el fondo Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, regresarán al primer equipo.
Por otra parte, el entrenador anticipó que quería probar futbolistas nuevos en el conjunto nacional y podría marcar el debut del defensor de River, Lautaro Rivero y los futbolistas de Palmeiras, José Manuel López y Aníbal Moreno.
“En principio alguno de ellos va a jugar mañana, es la idea. Creemos que lo merecen y es un lindo partido para que los podamos ver, es una buena oportunidad para que demuestren su valía y si podemos seguir contando con ellos”, soltó en entrenador.
A diez meses del inicio del Mundial 2026, la Albiceleste buscará mantener la competitividad y ampliar la base de jugadores, de cara a cómo será el armado del plantel para el campeonato del mundo.
Por su parte, los boricuas ya sin chances de al Mundial tras quedar afuera en la fase previa de las Eliminatorias Concacaf, se medirá en un cotejo con la Albiceleste por primera vez y deposita sus ilusiones de batacazo en Jeremy de León, estrella puertorriqueña de 21 años cuyo pase pertenece al Real Madrid, pero se encuentra cedido en el Hércules de la tercera división española.