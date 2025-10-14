14 de octubre de 2025 Inicio
Amistoso internacional entre Argentina y Puerto Rico: formación, TV y qué jugadores podrían debutar

En el segundo amistoso en Estados Unidos, Lionel Scaloni podrá contar con la presencia de Lionel Messi y anticipó que utilizará este choque para probar con los nuevos convocados.

Por
Argentina - Puerto Rico jugarán en Miami desde las 21

Argentina - Puerto Rico jugarán en Miami desde las 21

X (@Argentina)

En el último partido de los dos amistosos en Estados Unidos de la nueva fecha FIFA, la Selección argentina jugará este martes frente a Puerto Rico en Miami y Lionel Scaloni advirtió que tiene la intención de darle minutos a los nuevos convocados.

El partido de Argentina y Colombia se jugará el miércoles 15 de octubre a las 20.
Malas y buenas noticias para la Selección argentina en el partido contra Colombia

Sin Franco Mastantuono ni Enzo Fernández, desafectados por lesión, le volverá a dar Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister, en la mitad de la cancha, mientras que en el fondo Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, regresarán al primer equipo.

Por otra parte, el entrenador anticipó que quería probar futbolistas nuevos en el conjunto nacional y podría marcar el debut del defensor de River, Lautaro Rivero y los futbolistas de Palmeiras, José Manuel López y Aníbal Moreno.

En principio alguno de ellos va a jugar mañana, es la idea. Creemos que lo merecen y es un lindo partido para que los podamos ver, es una buena oportunidad para que demuestren su valía y si podemos seguir contando con ellos”, soltó en entrenador.

A diez meses del inicio del Mundial 2026, la Albiceleste buscará mantener la competitividad y ampliar la base de jugadores, de cara a cómo será el armado del plantel para el campeonato del mundo.

Por su parte, los boricuas ya sin chances de al Mundial tras quedar afuera en la fase previa de las Eliminatorias Concacaf, se medirá en un cotejo con la Albiceleste por primera vez y deposita sus ilusiones de batacazo en Jeremy de León, estrella puertorriqueña de 21 años cuyo pase pertenece al Real Madrid, pero se encuentra cedido en el Hércules de la tercera división española.

Argentina – Puerto Rico: hora y televisión

  • Hora: 21.
  • Televisión: TyC Sports y Telefe.
  • Estadio: Chase Stadium, Miami.

Argentina – Puerto Rico: probables formaciones

  • Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Nicolás González; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso; José López y Nico Paz o Lionel Messi. DT: Lionel Scaloni.
  • Puerto Rico: Sebastian Cutler; Sidney Paris, Giovanni Calderón, Nicolas Cardona, Darren Rios; Roberto Ydrach, Gerald Díaz, Juan O’ Neill; Ricardo Rivera, Leandro Antonetti, Steven Echeverría. DT: Charlie Trout.
