Amistoso internacional entre Argentina y Puerto Rico: formación, TV y qué jugadores podrían debutar En el segundo amistoso en Estados Unidos, Lionel Scaloni podrá contar con la presencia de Lionel Messi y anticipó que utilizará este choque para probar con los nuevos convocados.







Argentina - Puerto Rico jugarán en Miami desde las 21 X (@Argentina)

En el último partido de los dos amistosos en Estados Unidos de la nueva fecha FIFA, la Selección argentina jugará este martes frente a Puerto Rico en Miami y Lionel Scaloni advirtió que tiene la intención de darle minutos a los nuevos convocados.

Tras la victoria con mayoría de titulares ante Venezuela, el entrenador podrá contar con el capitán Lionel Messi, ausente en el anterior choque, pero estará acompañado de un equipo alternativo.

Sin Franco Mastantuono ni Enzo Fernández, desafectados por lesión, le volverá a dar Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister, en la mitad de la cancha, mientras que en el fondo Nicolás Otamendi, Gonzalo Montiel, regresarán al primer equipo.

Por otra parte, el entrenador anticipó que quería probar futbolistas nuevos en el conjunto nacional y podría marcar el debut del defensor de River, Lautaro Rivero y los futbolistas de Palmeiras, José Manuel López y Aníbal Moreno.

“En principio alguno de ellos va a jugar mañana, es la idea. Creemos que lo merecen y es un lindo partido para que los podamos ver, es una buena oportunidad para que demuestren su valía y si podemos seguir contando con ellos”, soltó en entrenador.