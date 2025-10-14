14 de octubre de 2025 Inicio
Tras la renuncia de José Luis Espert, Bertie Benegas Lynch asume la presidencia de la Comisión de Presupuesto

El diputado libertario será quien remplazará al legislador, que dejó su cargo luego del escándalo por sus vínculos con el empresario Fred Machado, imputado por narcotráfico y lavado de dinero en Estados Unidos. La oposición acordó fijar el 4 de noviembre como fecha para emitir dictamen.

Bertie Benegas Lynch asumirá esta tarde en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. 

Bertie Benegas Lynch asumirá esta tarde en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. 

El diputado de La Libertad Avanza Alberto "Bertie" Benegas Lynch asumirá este martes desde las 15 como presidente de la Comisión de Presupuesto de Hacienda, luego de la renuncia del legislador José Luis Espert por el escándalo político al que se vió involucrado por sus vínculos con el empresario Fred Machado, imputado por narcotráfico y lavado de dinero en los Estados Unidos.

El Congreso acelera su agenda con foco en el Presupuesto 2026 y nuevas citaciones al Gabinete
El Congreso acelera su agenda con foco en el Presupuesto 2026 y nuevas citaciones al Gabinete

En este marco, Benegas Lynch asumirá en la principal comisión encargada de discutir el Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei a mediados de septiembre. Hasta el 29 de octubre, tendrá que llevar adelante seis reuniones informativas sobre la llamada "ley de leyes" que establece las pautas fiscales y financieras del Estado, y se concentra parte del debate sobre la orientación del gasto público nacional.

Por su parte, los bloques opositores acordaron fijar el 4 de noviembre como fecha de dictamen para, el próximo mes llevar la votación al recinto.

José Luis Espert
José Luis Espert renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto.

José Luis Espert renunció a la presidencia de la Comisión de Presupuesto.

Así fue la última reunión de la Comisión de Presupuesto

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados debatió el 1 de octubre el Presupuesto 2026 en una reunión marcada por el pedido de remoción del libertario José Luis Espert que, pese a no avanzar, finalmente fue el propio diputado quien presentó la renuncia a su cargo.

La misma tuvo como objetivo debatir la ley de gastos y recursos con la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, quien brindó un informe y respondió consultas sobre los datos macroeconómicos, aunque el próximo miércoles regresará a la comisión para contestar otras preguntas. También estaba previsto que exponga su par de Finanzas, Pablo Quirno, pero finalmente lo hará en la siguiente reunión.

En tal sentido, Guberman destacó que hubo una "sucesión y acumulación permanente de déficit primario y financiero". En total, según destacó, esto se produjo durante los 13 años previos a la llegada de Milei a la Rosada. Más adelante, el funcionario recalcó lo que consideró los principales logros del Gobierno.

"Arrancamos con una acumulación de déficit fiscal por 13 años consecutivos, desde 2011 hasta 2023. Estos años de déficit implicaron una acumulación de 14 años puntos del PBI de deuda pública o de financiamiento a través de la emisión monetaria", agregó en esta línea.

Carlos Guberman
La última reunión tuvo la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

La última reunión tuvo la presencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

También apuntó hacia la situación de los recursos públicos: "Nuestro diagnóstico, cuando iniciamos la gestión, era que el déficit se combinaba con la mala focalización del gasto, un Estado sobredimensionado e ineficiente. Nos encontramos con acciones descoordinadas entre ministerios y secretarías".

En tanto, destacó la eliminación de los intermediarios en la asistencia social, lo que posibilitó el reparto de mayores fondos para quienes necesitan asistencia. También destacó el ordenamiento de planes y programas de asistencia social. "Redujimos un 33% la estructura del Estado", recalcó Guberman en otro tramo de su exposición. Y destacó que los funcionarios que ocupan "cargos políticos" tienen sus salarios congelados desde el 11 de diciembre.

