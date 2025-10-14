Israel acusa a Hamás de incumplimiento del acuerdo, tras entregar solo cuatro cuerpos de los 28 rehenes muertos

Crece la tensión en medio de la tregua, luego de que las autoridades israelíes exigieran el cumplimiento del acuerdo por parte del grupo terrorista. Durante el lunes, los 20 rehenes que estaban con vida en la Franja de Gaza retornaron con sus familias.

Tras la liberación de los 20 rehenes que continuaban con vida en la Franja de Gaza, Israel acusa a Hamás de incumplimiento del acuerdo por solamente entregar cuatro de los 28 cuerpos de los israelíes que permanecen dentro del territorio.

En las últimas horas, Israel confirmó la identidad y la causa de muerte de los cuatro cuerpos entregados por Hamás el lunes, se trata de Guy Iloz , Bipin Joshi y junto a otros dos secuestrados, cuyas familias no quisieron que la información sea pública, gracias al trabajo del Instituto Nacional de Medicina Forense Abu Kabir.

Sin embargo, tras la entrega de los 20 rehenes que permanecían con vida en Gaza, Hamás solamente devolvió cuatro de los cuerpos, lo que generó indignación y desconfianza por parte de Israel, quienes le exigieron al grupo terrorista que cumpla con el acuerdo.

En paralelo, desde Israel, el periodista enviado exclusivo por C5N, Gabriel Michi mostró cómo quedó Tel Aviv tras los ataques de Irán. "Estos fueron los misiles iraníes, esto ocurrió en junio pasado, cuando se produjo la escalada de violencia entre Irán e Israel", informó el cronista.

"Las bombas fueron de tal impacto que destruyeron varios edificios a la redonda, muy cerca del consulado estadounidense. La imagen de la destrucción es esta, lo que están buscando con el acuerdo de paz es que estas imágenes queden en el pasado", sentenció Michi.

El enojo de Israel por la falta de cumplimiento de entrega de los cuerpos de los rehenes

Horas antes de realizarse la primera entrega de los cadáveres, a través de sus redes sociales, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, había acusado al grupo terrorista Hamas de incumplir con el Acuerdo de Paz de hacer la entrega de los primeros cuatro cadáveres de los 28 que estaban en su poder.

“La tarea urgente a la que ahora estamos todos comprometidos es garantizar el regreso a casa de todos los rehenes fallecidos”, indicó en su cuenta de X y agregó: “El anuncio de Hamás sobre el esperado regreso de cuatro cadáveres hoy es un incumplimiento de los compromisos. Cualquier retraso u omisión intencional será considerada una violación flagrante del acuerdo y será respondida en consecuencia”.