La serie Néro es furor en Netflix: ¿es una historia real? La plataforma de streaming lanzó una producción francesa que mezcló el drama y la política con la acción y la aventura.







Néro﻿ no tardó en destacarse como una de las series más populares del mundo.

Netflix

La serie francesa Néro, conocida como Néro the Assassin en algunos países, se hizo furor en Netflix a nivel mundial por su llamativa premisa y se generaron muchas dudas alrededor de su historia, ya que muchos se preguntaron si era un relato real o creado para la ficción.

Protagonizada por Pio Marmaï, Alice Isaaz y Olivier Gourmet, Néro se estrenó el pasado 8 de octubre en Netflix y rápidamente se posicionó en el Top 10 de las series más populares. En esta ocasión, el show presentó una mezcla de drama y política con acción y aventura, algo no tan común de ver entre las producciones de la plataforma.

Con respecto a la sinopsis, la propia plataforma la describe de la siguiente manera: "Francia, 1504. Un asesino despiadado se da a la fuga con su hija, a la que abandonó al nacer, para protegerla de enemigos mortales y fuerzas malignas". Así, tal y como indicaron, la producción no está basada en una historia real, sino que es una ficción histórica ambientada en el siglo XVI.

Embed - Néro the Assassin | Official Trailer | Netflix

En estos momentos, Néro se ubica como la cuarta serie de Netflix más popular del mundo, únicamente superada por la tercera Boots (Reclutas), la segunda Old Money y la primera Monster: The Ed Gein Story (Monstruo: la historia de Ed Gein). Lo más llamativo de esto es que hay dos estadounidenses y una turca, países que suelen destacarse en materia de producciones con capítulos.

