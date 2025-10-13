IR A
La serie Néro es furor en Netflix: ¿es una historia real?

La plataforma de streaming lanzó una producción francesa que mezcló el drama y la política con la acción y la aventura.

Néro﻿ no tardó en destacarse como una de las series más populares del mundo.

Protagonizada por Pio Marmaï, Alice Isaaz y Olivier Gourmet, Néro se estrenó el pasado 8 de octubre en Netflix y rápidamente se posicionó en el Top 10 de las series más populares. En esta ocasión, el show presentó una mezcla de drama y política con acción y aventura, algo no tan común de ver entre las producciones de la plataforma.

Con respecto a la sinopsis, la propia plataforma la describe de la siguiente manera: "Francia, 1504. Un asesino despiadado se da a la fuga con su hija, a la que abandonó al nacer, para protegerla de enemigos mortales y fuerzas malignas". Así, tal y como indicaron, la producción no está basada en una historia real, sino que es una ficción histórica ambientada en el siglo XVI.

En estos momentos, Néro se ubica como la cuarta serie de Netflix más popular del mundo, únicamente superada por la tercera Boots (Reclutas), la segunda Old Money y la primera Monster: The Ed Gein Story (Monstruo: la historia de Ed Gein). Lo más llamativo de esto es que hay dos estadounidenses y una turca, países que suelen destacarse en materia de producciones con capítulos.

