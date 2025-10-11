11 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 11 de octubre

En una jornada de sábado sin operaciones oficiales, la divisa cotiza a los mismos valores de cierre del viernes: $1.403,54 para la compra y $1.459,28 para la venta. Hay expectativa en el mercado por el encuentro del martes entre Donald Trump y Javier Milei, tras la intervención del Tesoro de los Estados Unidos y el anuncio de un swap por u$s20 mil millones.

Por
El dólar blue terminó la semana cotizando a la baja. 

El dólar blue terminó la semana cotizando a la baja. 

Freepik

El dólar oficial cotiza este sábado a los mismos valores del cierre del viernes debido a que se trata de una jornada sin operaciones oficiales: $1.403,54 para la compra y $1.459,28 para la venta. Se trató de una semana donde la divisa tuvo una fuerte caída en su cotización luego de la intervención del Tesoro de los Estados Unidos y la conformación de un swap por u$s20 mil millones.

A cuánto cotiza el dólar el 10 de octubre
Te puede interesar:

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 10 de octubre

Por su parte, a dos semanas de las elecciones legislativas nacionales, el presidente Javier Milei volverá a viajar a los Estados Unidos para mantener el martes un encuentro bilateral con su par Donald Trump. El mercado no descarta que existan más anuncios como parte del plan salvataje implementado por el gobierno americano.

dólar blue billetes divisas dólares
El dólar retomó la calma tras la intervención del Tesoro de los Estados Unidos.

El dólar retomó la calma tras la intervención del Tesoro de los Estados Unidos.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.403,53 para la compra y $1.459,27 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.455 para la compra y $1.475 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.420.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1885.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.453,22, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.440,81.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.448.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El dólar oficial reaccionó a la baja tras las novedades desde Washington.

En una rueda financiera volátil, los dólares financieros se desplomaron y el oficial cambió su tendencia a la baja

El dólar oficial se mueve cerca del techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

A la espera de señales desde EEUU, el dólar oficial se mantuvo estable, mientras que el blue subió $15

El dólar vuelve a acercarse a los $1.500. 

Tensa calma: el dólar se mantuvo estable mientras se esperan señales de EEUU

El dólar oficial, en el centro de las miradas a menos de tres semanas de las elecciones.

El dólar tuvo un leve aumento y cerró por encima de los $1.460 en el inicio de la semana

A tres semanas de las elecciones legislativas, crece la expectativa sobre lo que ocurra con el dólar.

A la espera de los detalles del acuerdo con EEUU, ¿qué pasará con el dólar a partir del lunes?

El dolar cotiza arriba de los $1.400 a tres semans de las elecciones legislativas.

El dólar oficial cotiza en $1.450 a tres semanas de las elecciones legislativas

Rating Cero

Avengers: Doomsday promete no solo una acción sin precedentes, sino también el cierre de una era en el UCM, marcando el final de la saga del multiverso. 

¿El sueño de los fans? Esta es la batalla épica de Marvel que podría darse en Avengers Doomsday

Se fueron sumando a Netflix diversas Películas con historias épicas
play

Dos personajes muy conocidos tienen una nueva película juntos que llegó a Netflix y ya es lo más visto: de cuál se trata

Bandana vuelve a los escenarios.

Vuelve Bandana: el grupo confirmó su regreso para celebrar los 25 años a pura nostalgia

Permite ver los preparativos y la tensión previa a su histórico concierto en River.
play

Este documental sobre una de las figuras musicales del momento es de lo más visto en Netflix y tiene una particularidad: de quién se trata

La reacción de Nati Jota y Homero Pettinato se volvió viral en redes.

La impactante transformación de Damián Betular: dejó a todos atónitos

Georgina Rodríguez combinó un look deportivo con accesorios de lujo camino a París.

Georgina Rodríguez y un look de impacto: combinó un joggin con una cartera lujosa y joyas

últimas noticias

Avengers: Doomsday promete no solo una acción sin precedentes, sino también el cierre de una era en el UCM, marcando el final de la saga del multiverso. 

¿El sueño de los fans? Esta es la batalla épica de Marvel que podría darse en Avengers Doomsday

Hace 5 minutos
play
Se fueron sumando a Netflix diversas Películas con historias épicas

Dos personajes muy conocidos tienen una nueva película juntos que llegó a Netflix y ya es lo más visto: de cuál se trata

Hace 12 minutos
¿Qué hacer si tenés muchas telarañas en tu casa?.

Qué hacer si tenés muchas telarañas en tu casa

Hace 16 minutos
Dónde queda ubicado este precioso pueblo de la provincia.

Está cerca de Buenos Aires y muchos lo definen como un "paraíso verde"

Hace 18 minutos
Es importante destacar que estas interpretaciones reflejan energías generales asociadas al mes y no determinan el destino de manera exacta.

Estos son los dos signos más beneficiados por la Superluna de octubre según Esperanza Gracia

Hace 19 minutos