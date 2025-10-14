14 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 14 de octubre

La divisa oficial cotiza a $1.324,95 para la compra y $1.378,58 para la venta en una jornada marcada por la visita del Presidente a la Casa Blanca, luego de que el Tesoro de Estados Unidos apruebe un swap por u$s20 mil millones.

Por
El dolar oficial se vende abajo de los $1.400. 

El dolar oficial se vende abajo de los $1.400. 

Freepik
El Gobierno apunta a mantener la estabilidad del dólar oficial a dos semanas de las elecciones.
Te puede interesar:

El dólar volvió a caer en respuesta al anuncio de la intervención del Tesoro de EEUU

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $318,3 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

Dólar blue dólares billetes divisas
El dólar cotiza a la baja en una semana marcada por la cumbre entre Trump y Milei.

El dólar cotiza a la baja en una semana marcada por la cumbre entre Trump y Milei.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.324,95 para la compra y $1.378,58 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.325 para la compra y $1.375 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.385 para la compra y $1.405 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.349.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.787,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.440,55, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.409,92.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.365.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Qué puede pasar con el dólar después de las elecciones: la opinión de los especialistas

Qué puede pasar con el dólar después de las elecciones: la opinión de los especialistas

El dólar oficial viene de una semana a la baja tras el anuncio desde Washington.

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 12 de octubre

El dólar blue terminó la semana cotizando a la baja. 

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 11 de octubre

A cuánto cotiza el dólar el 10 de octubre

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 10 de octubre

El dólar oficial reaccionó a la baja tras las novedades desde Washington.

En una rueda financiera volátil, los dólares financieros se desplomaron y el oficial cambió su tendencia a la baja

El dólar oficial se mueve cerca del techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

A la espera de señales desde EEUU, el dólar oficial se mantuvo estable, mientras que el blue subió $15

Rating Cero

La cinta, dirigida por Simon Stone, está basada en el best seller homónimo de Ruth Ware.
play

Cuál es la misteriosa trama de La mujer del camarote 10, la película más vista del momento en Netflix

Hill sorprendió con una nueva apariencia durante el rodaje de Cut Off en Los Ángeles.

Es una estrella de Hollywood y sorprendió con su impresionante transformación para una película

Nicolás Behringer se consagró ganador de La Voz Argentina 2025

Nicolás Behringer se consagró ganador de La Voz Argentina 2025

Néro﻿ no tardó en destacarse como una de las series más populares del mundo.
play

La serie Néro es furor en Netflix: ¿es una historia real?

Mortal Kombat III ya fue confirmada y todavía no se estrenó la segunda.

Se anunció la película Mortal Kombat III: qué se sabe sobre la producción

Caramelo se convirtió en una de las películas más populares rápidamente.
play

Qué es Caramelo, la película de Netflix que conmueve a los espectadores

últimas noticias

Una joya oculta con identidad propia dentro de Entre Ríos.

Turismo en Argentina: el destino entrerriano que tiene tradiciones alemanas

Hace 11 minutos
Fábrica de patentes truchas: cayó una banda que vendía licencias falsas para los autos

Fábrica de patentes truchas: cayó una banda que vendía licencias falsas para los autos

Hace 13 minutos
Hacer un buen asado no siempre requiere madera. 

No necesitás madera para el asado: con este truco podés hacer el fuego en minutos

Hace 13 minutos
Los cinco sospechosos fueron apartados del penal.

Salta: asesinaron a un preso y hay cinco sospechosos

Hace 21 minutos
Javier Milei junto a Donald Trump.

Máxima expectativa por la reunión de Milei con Trump en la Casa Blanca

Hace 32 minutos