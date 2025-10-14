Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 14 de octubre

La divisa oficial cotiza a $1.324,95 para la compra y $1.378,58 para la venta en una jornada marcada por la visita del Presidente a la Casa Blanca, luego de que el Tesoro de Estados Unidos apruebe un swap por u$s20 mil millones.

El dolar oficial se vende abajo de los $1.400.

El dólar oficial hoy cotiza a $1.324,95 para la compra y $1.378,58 para la venta luego de un comienzo de semana a la baja por la expectativa de la reunión que el presidente Javier Milei mantendrá este martes con su par de los Estados Unidos Donald Trump en la Casa Blanca . Mientras tanto, en Banco Nación se vende a $1.375 y el blue opera a $1.405 .

El dólar volvió a caer en respuesta al anuncio de la intervención del Tesoro de EEUU

En el encuentro en Washington, el mercado no descarta que existan más anuncios como parte del plan salvataje implementado por el gobierno americano, luego de que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent confirme la conformación de un swap por u$s20 mil millones .

En un octubre caliente, marcado por las elecciones legislativas nacionales, sigue vigente además la medida anunciada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) de reinstaurar parcialmente el cepo y que aquellas personas que compren dólar oficial, no podrán operar con los financieros por los siguientes 90 días , una medida que amplió la brecha entre la cotización de la divisa oficial y los dólares MEP y contado con liquidación (CCL).

Mientras tanto, el Gobierno confirmó que la compra de dólar oficial se podrá realizar únicamente a través de bancos y agencias de cambio autorizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), al tiempo que señaló que no existieron nuevas medidas, sino una aclaración de "interpretación errónea". Esto deja afuera a las billeteras virtuales, que venían ofreciendo la transacción.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $318,3 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

Dólar blue dólares billetes divisas El dólar cotiza a la baja en una semana marcada por la cumbre entre Trump y Milei. Pexels

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.324,95 para la compra y $1.378,58 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.325 para la compra y $1.375 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.385 para la compra y $1.405 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.349.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.787,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.440,55, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.409,92.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.365.