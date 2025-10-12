12 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 12 de octubre

El oficial opera a $1.403,54 para la compra y $1.459,28 para la venta en una jornada de domingo sin movimiento en los mercados, tras una semana a la baja luego del anuncio de la intervención del Tesoro de los Estados Unidos y la conformación de un swap por u$s20 mil millones.

Por
El dólar oficial viene de una semana a la baja tras el anuncio desde Washington.

El dólar oficial viene de una semana a la baja tras el anuncio desde Washington.

Freepik
El dólar blue terminó la semana cotizando a la baja. 
Te puede interesar:

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 11 de octubre

Por su parte, a dos semanas de las elecciones legislativas nacionales, el presidente Javier Milei volverá a viajar a los Estados Unidos para mantener el martes un encuentro bilateral con su par Donald Trump. El mercado no descarta que existan más anuncios como parte del plan salvataje implementado por el gobierno americano.

En lo que va de 2025, el dólar oficial acumula una suba de $399 tras haber cerrado 2024 en $1.060,28.

dolar blue billetes divisas dolares
El dólar oficial se desinfló tras el anuncio del swap con el Tesoro de Estados Unidos, pero persisten las dudas sobre la sostenibilidad del tipo de cambio hasta las elecciones.

El dólar oficial se desinfló tras el anuncio del swap con el Tesoro de Estados Unidos, pero persisten las dudas sobre la sostenibilidad del tipo de cambio hasta las elecciones.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.403,53 para la compra y $1.459,27 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.455 para la compra y $1.475 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.420.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1885.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.453,22, mientras que el dólar MEP o Bolsa cotiza a $1.440,81.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.448.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

A cuánto cotiza el dólar el 10 de octubre

Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 10 de octubre

El dólar oficial reaccionó a la baja tras las novedades desde Washington.

En una rueda financiera volátil, los dólares financieros se desplomaron y el oficial cambió su tendencia a la baja

El dólar oficial se mueve cerca del techo de la banda de flotación dispuesta por el Gobierno.

A la espera de señales desde EEUU, el dólar oficial se mantuvo estable, mientras que el blue subió $15

El dólar vuelve a acercarse a los $1.500. 

Tensa calma: el dólar se mantuvo estable mientras se esperan señales de EEUU

El dólar oficial, en el centro de las miradas a menos de tres semanas de las elecciones.

El dólar tuvo un leve aumento y cerró por encima de los $1.460 en el inicio de la semana

A tres semanas de las elecciones legislativas, crece la expectativa sobre lo que ocurra con el dólar.

A la espera de los detalles del acuerdo con EEUU, ¿qué pasará con el dólar a partir del lunes?

Rating Cero

Pampita marcó tendencia con un look ligero y descontracturado.

El look fresco de Pampita durante un paseo: un vestido color chocolate con espalda descubierta

Se encuentra viviendo un gran momento profesional.

La impresionante transformación de Demi Moore: se ve mucho más joven

El guionista de Los Vengadores, Zak Penn, relató en su día a The Hollywood Reporter cómo la intención original era que Thor tuviera un papel muy reducido en el Universo Cinematográfico de Marvel.

Este superhéroe de Marvel tenía planes muy distintos pero su actor hizo que sea clave para los Vengadores: quién es

Ahora llegó un nuevo lanzamiento de Corea del Sur, se trata de la serie El genio y los deseos, que está siendo furor en Netflix. Una serie televisiva de comedia y romance.
play

El genio y los deseos es el k-drama del momento en Netflix: cuál es la historia

Una serie de época situada en Suecia muestra la historia de las mujeres policías y es tendencia en Netflix
play

Esta serie de época situada en Suecia muestra la historia de las mujeres policias y es tendencia en Netflix: cómo se llama

Esta serie francesa de época tiene solo ocho capítulos.
play

Asesino, traición y pocos capítulos: esta es la serie de Netflix que le encanta a todos

últimas noticias

Qué emojis de Whatsapp son los más usados por las personas infieles según la inteligencia artificial

Qué emojis de Whatsapp son los más usados por las personas infieles según la inteligencia artificial

Hace 10 minutos
Ocurrió en Villa Serrana. Varias personas resultaron heridas y debieron ser evacuadas. 

Tragedia en una iglesia evangelista de Córdoba: una nena de 1 año y otra de 5 murieron en un incendio

Hace 19 minutos
El club planea repatriarlo como parte de su estrategia de apostar por jóvenes formados en su cantera.

Bombazo: el futbolista de la Selección argentina que podría jugar en Real Madrid

Hace 31 minutos
play

Impresionante choque múltiple en Retiro: perdió el control y embistió a cuatro autos y un colectivo

Hace 35 minutos
A lo largo de su trayectoria, ganó títulos en todas las ligas donde jugó, además de consagrarse con Portugal en torneos internacionales. 

Cristiano Ronaldo reveló en qué club le gustaría terminar su carrera

Hace 42 minutos